Bose decidió cerrar más de cien tiendas a nivel global | Fuente: RPP

Cuando hablamos de hardware para el entretenimiento, la experiencia es todo. Parte de ese proceso de adopción implica el contacto, la sensación y el consumo de contenido al que siempre recurrimos. A pesar del avance en el comercio electrónico y el incremento de reseñas en internet, no hay nada como tener el equipo en manos y probarlo. Y Bose parece dar un paso extraño, pero entendible, en este proceso.

La marca de audio ha anunciado el cierre de 119 tiendas, que incluyen todos los establecimientos en Estados Unidos y gran parte de los existentes en Europa, Australia y Japón. Este proceso concluirá en los siguientes meses. La decisión se basa en el cambio experimentado en el modelo de negocios hacia las ventas en línea, en un contexto en donde la competencia en el segmento de audio se ha visto fortalecido con varios competidores.

De acuerdo con Collete Nurke, vicepresidenta de ventas globales en Bose, “las tiendas minoristas les dieron a las personas una forma de experimentar, probar y hablar con nosotros acerca de los sistemas de entretenimiento en el hogar de múltiples componentes, CD y DVD. En ese momento, era una idea radical, pero nos centramos en lo que nuestros clientes necesitaban y dónde lo necesitaban, y ahora estamos haciendo lo mismo".

En declaraciones a CBS, la ejecutiva señaló que los locales en diferentes outlets del país comenzarán el proceso de cierre en los próximos días, pero se mantendrán abiertas otras 130 tiendas en Asia y Medio Oriente. No se ha señalado cuántas personas serán afectadas por este recorte.

NIUSGEEK se comunicó con Bose at Wynk, la tienda que ofrece productos Bose con licencia de la firma, y señalaron que esto no tendrá impacto en estas filiales: “En relación al anuncio de Bose International sobre el próximo cierre de sus tiendas físicas en diversos países, Bose ay Wynk, nombre de la filial en Perú, comunica a todos sus clientes y usuarios que esta decisión no aplicará ni afectará a nuestro país, manteniéndose operativas las 4 tiendas de Bose en Perú”, señaló la empresa como respuesta al pedido de este medio.