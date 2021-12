Hombre contrata a una compañía para encontrar sus bitcoins perdido en un vertedero en Reino Unido. | Fuente: Unsplash

James Howells, quien se hizo famoso por perder miles de bitcoins, ha contratado expertos en datos asociados con la NASA para que lo ayuden a encontrar un disco duro con 7,500 bitcoins, actualmente esta cantidad de BTC tiene un valor de más de 359 millones de dólares.

Ontarck, es una compañía que ayudó a la NASA a encontrar un disco duro perdido del transbordador espacial Columbia luego de su accidente en 2003. En ese momento, Ontarck logró recuperar el 99 por ciento de los datos, a pesar de que el dispositivo se encontraba en el lecho de un lago seco seis meses después del incidente.

Según el informe de Mirror, Ontrack cree que hay 90 por ciento de probabilidad de encontrar los datos necesarios para que Howells acceda a sus bitcoins extraviados.

Una tarea difícil

"He reunido un consorcio completo de expertos en el campo para refutar todas las afirmaciones sobre las que el consejo ha dicho que tiene preocupaciones. He hablado con expertos en recuperación de datos que han trabajado con la NASA en el desastre del transbordador espacial Columbia", dijo Howells a The Sun.

Sin embargo, encontrar este disco duro no será nada fácil, actualmente las autoridades de Newport, Gales, no permiten que Howells revise el vertedero de basura donde podría estar el dispositivo con los bitcoins dentro.

Howells ha ofrecido una cuarta parte de cualquier cantidad de bitcoins encontrada a las autoridades de Gales, pero hasta el momento los permisos no han sido aprobados.

