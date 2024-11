¿Quién está detrás de Bluesky, la red social que desafía a X de Elon Musk?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocos días de su último reporte, Bluesky ha alcanzado un nuevo hito, superando los 20 millones de usuarios registrados, según su contador público en tiempo real. Esta cifra representa un salto significativo desde los 14.5 millones confirmados recientemente por la directora de operaciones, Rose Wang, en una entrevista con The Verge.

Los datos del contador reflejan el creciente impacto de Bluesky entre quienes buscan una alternativa a X. Este aumento en popularidad se debe, en parte, a las polémicas que rodean a su CEO, Elon Musk, su apoyo público a Donald Trump, y el ambiente tóxico que los usuarios han experimentado en la plataforma durante las últimas semanas.

Para comprender este crecimiento, basta mirar su evolución: a fines de agosto, Bluesky contaba con 6.18 millones de usuarios; a finales de octubre, alcanzó 10.85 millones; para el 11 de noviembre, la cifra ya rozaba los 15 millones. Ahora, apenas una semana después, la plataforma ha superado oficialmente los 20 millones de usuarios en total.

Ahora mismo somos más de 20 millones de usuarios en Bluesky. Ahora mismo están llegando más de 700.000 usuarios al día.



¿Quién está detrás del éxito de Bluesky?

Detrás del meteórico ascenso de Bluesky está Jay Graber, una joven de 33 años que lidera el desarrollo de esta red social como directora ejecutiva. Desde su posición, Graber ha demostrado una notable capacidad para manejar los desafíos asociados con el hipercrecimiento de la plataforma, que ha pasado de ser un pequeño proyecto experimental a una de las redes sociales de más rápido crecimiento actualmente.

En una entrevista con The New York Times, Graber destacó que el principal reto del equipo es mantener la estabilidad del servicio mientras integran a millones de nuevos usuarios. "Nos enorgullecemos de nuestra capacidad para crecer rápidamente", afirmó, aunque reconoció que este crecimiento acelerado no está exento de complicaciones, que incluyen interrupciones en el servicio, fallas en el código y desafíos relacionados con la moderación del contenido.

Jay Graber es una ingeniera de software con trayectoria en tecnología descentralizada. Asumió el cargo de directora ejecutiva de Bluesky en 2021Fuente: Bluesky

El camino hacia una red descentralizada

Graber asumió la dirección de Bluesky después de que el proyecto fuera concebido inicialmente por Jack Dorsey, cofundador de Twitter, quien buscaba una red social descentralizada construida sobre un "protocolo abierto". Este enfoque permitiría a los usuarios trasladar su identidad digital entre plataformas y a los desarrolladores crear herramientas personalizadas sobre la infraestructura de Bluesky.

Bajo el liderazgo de Graber, este concepto se materializó en el desarrollo del "protocolo AT", que busca empoderar tanto a los usuarios como a los desarrolladores. Según Graber, la visión de Bluesky es clara: "Queremos crear algo que garantice que los usuarios tengan la libertad de moverse y los desarrolladores la libertad de crear".

La visión de Bluesky contrasta directamente con las "plataformas cerradas" de gigantes como Facebook o TikTok, que limitan la interoperabilidad entre redes socialesFuente: AFP

Uno de los principales desafíos para Graber y su equipo ha sido equilibrar el rápido crecimiento de Bluesky con una experiencia de usuario de calidad. Según The New York Times, trabajan "día y noche" para garantizar un entorno en línea seguro y funcional. Para ello, han implementado herramientas automatizadas de moderación que eliminan contenido inapropiado, como acoso, discurso de odio e incitación a la violencia.

Graber también ha abordado el llamado problema del “eterno septiembre”, un término que describe el choque cultural entre los primeros usuarios de la plataforma y los recién llegados. Según explicó, este fenómeno es inevitable en redes sociales en rápido crecimiento, pero Bluesky busca mitigarlo mediante funciones que permitan a los usuarios adaptar sus experiencias, como los feeds personalizados basados en intereses.

Innovación ética en el mundo digital

A diferencia de otras plataformas que utilizan los datos de los usuarios para entrenar modelos de inteligencia artificial, Bluesky, bajo la dirección de Graber, se ha comprometido a no emplear las publicaciones de las personas con este fin. Esto refleja el compromiso de la plataforma con la privacidad y el empoderamiento del usuario.

"Hicimos esto porque queremos construir un ecosistema en el que los desarrolladores puedan confiar", explicó. "Si alguien tiene una idea para mejorar las redes sociales, no tiene que presionarnos para que cambiemos las cosas; puede hacerlo por su cuenta". Esto contrasta con lo ofrecido por X, que, bajo la dirección de Elon Musk, ha enfrentado críticas por su manejo de los datos de los usuarios y su falta de transparencia.

Graber no solo está posicionando a Bluesky como una alternativa a X; sino también está marcando un nuevo estándar para la innovación y la ética en el sector. Su respaldado por una visión clara, y el trabajo de su equipo, ha convertido a Bluesky en un contendiente real en el mundo del microblogging, atrayendo a millones de usuarios que buscan un entorno más transparente y controlado por sus comunidades.

