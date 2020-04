Las conversaciones de contenido sexual han incrementado en volumen. | Fuente: AFP

Las parejas han quedado distanciadas debido a la cuarentena por el coronavirus, pero la tecnología les permite conectarse a través de videollamadas, por ejemplo, en situaciones subidas de tono. En medio de la crisis, los nudes y el sexting han aumentado en cantidad.

La firma Khoros ha señalado que los desnudos en contextos de mensajes del coronavirus se han incrementado en un 384% en Twitter. Además, los emojis del durazno y la berenjena (usados con connotación sexual) han visto un incremento de casi el 50%, con una tendencia al alza hasta mayo.

Asimismo, el Dr. Justin Lehmiller, investigador del Instituto Kinsey y autor del artítulo Tell Me What You Want: The Science del deseo sexual, menciona que una de cada cinco personas ha recurrido a una nueva forma de expresar su sexualidad. En este caso, los más comunes son el sexting (el mensajeo de conversaciones sexuales) y enviar fotos desnudas y, para los que tienen pareja conviviendo con ellas, fantasías o nuevas posiciones sexuales.

Pese a ello, Lehmiller y sus colegas de Kinsey también están trabajando actualmente en un estudio sobre cómo están cambiando las vidas sexuales de las personas debido al coronavirus. Indica que la tendencia general es que las personas son menos activas sexualmente ahora.

