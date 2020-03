Satya Narayana Nadella, CEO de Microsoft | Fuente: AFP | Fotógrafo: TOBIAS SCHWARZ

La pandemia del nuevo coronavirus ha impactado severamente la economía de muchos países, principalmente a la economía de Estados Unidos, que no ha visto una crisis desde el 2008. Sin embargo, al cierre de los mercados del 23 de marzo, las acciones de Microsoft alcanzaron un valor de US$ 1.034 billones (millones de millones).

Apple, Amazon y Alphabet tuvieron capitalizaciones de mercado que superaron el billón el mes pasado, pero con el COVID-19 expandido por todo el mundo les ha costado la posición en la bolsa de valores.

Las posiciones del cierre del mercado el lunes: Apple con US$ 981,726 mil millones; Amazon con US$ 947,249 mil millones y Alphabet - empresa matriz de Google - cerró con US$ 725,39 mil millones.

Los proyectos de ley del presidente estadounidense Donald Trump para salvar la economía no prosperaron por falta de votos en el Congreso. Hasta el momento, Estados Unidos cuenta con más de 46 mil infectados por COVID-19 y cerca de 600 muertos. Además, la Organización Mundial de Salud (OMS) advierte que el país norteamericano se está convirtiendo en epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus.