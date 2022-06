El grupo de hackers cree que el surcoreano actuó con maldad detrás de la criptomoneda. | Fuente: YouTube

Anonymous ha anunciado que investigará a Do Kwon, el líder de la Fundación Terra, responsable de las criptomonedas TerraUSD y Luna que terminaron derrumbando al mercado.

A través de su cuenta de Twitter, los hacktivistas anunciaron que “sacarán a la luz” las acciones de Kwon, a quien responsabilizan de haber sacado 80 millones de dólares de Luna antes de que ocurriera el colapso de su valor.

“Do Kwon, si estás escuchando, lamentablemente, no hay nada que se pueda hacer para revertir el daño que has hecho. En este momento, lo único que podemos hacer es exigirte que te responsabilices y asegurarnos de que seas llevado ante la justicia lo antes posible”, señalan.

Anonymous también asegura que el surcoreano creó una moneda estable llamada BasisCoin, pero con un seudónimo.

¿Qué pasó con Luna?

Como se recuerda, Luna pasó de valer 115 dólares a menos de un centavo luego de cometerse una serie de errores relacionados con la creación de una criptomoneda estable llamada UST, la cual buscaba tener un valor establecido en un dólar. A diferencia de otras stablecoins como el BUSD o USDT, en vez de respaldar las criptomonedas en dólares reales, Terra los respaldó con inversiones en bitcoin, la cual se ha devaluado desde noviembre del 2021.

Ante ello, y ante la pérdida de miles de dólares de ahorros de pequeños inversionistas, los responsables ofrecieron crear Luna 2.0 como una forma de salvaguardar y recompensar a su comunidad, aunque no todo salió como esperaban.

Terra fue fundada en enero de 2018 por Daniel Shin y Do Kwon. Los dos concibieron el proyecto como una forma de impulsar la adopción rápida de la tecnología blockchain y la criptomoneda a través de un enfoque en la estabilidad de precios y la facilidad de uso. Kwon asumió el cargo de director ejecutivo de Terraform Labs, la empresa detrás de Terra.

Más críticas

Más allá de acusarlo de estafador, Anonymous también criticó la estrategia que ha usado Do Kwon para aumentar su popularidad, basada en criticar y burlarse de sus competidores. El fundador de Terra llegó a admitir que disfrutaba ver caer a otros proyectos durante una entrevista, como se documenta en el video del grupo de hackers.

"Hay evidencia contundente de que Do Kwon tenía malas intenciones desde el principio", señalan los hackers.

