Es casi el fin. La criptomoneda Luna, de la Fundación Terra, está agonizando este jueves al caer al valor de 0.1 dólares, un centavo, cuando hace más de un mes valía 116.

El caso de Luna pasaría como uno de los tantos fracasos dentro del mercado de criptomonedas, pero su importancia era tanta que estaba dentro del top 10 de monedas con mayor capitalización en el mundo, por lo que su abrupta caída ha provocado caos en la comunidad, con penosos casos de personas que han perdido todos sus ahorros.

Ya explicábamos en un artículo por qué la criptomoneda Luna, del protocolo Terra, había entrado a una crisis aguda y era debido a la creación de una moneda estable llamada Terra USD (UST) y la gobernanza que mantiene sobre ella.

La caída del mercado impulsó a que Luna caiga de valor, generando inflación en el par de UST. Asimismo, la fundación Terra también poseía reservas de bitcoin para mantener la paridad 1:1 del UST con los dólares estadounidenses, y con dicha criptomoneda a la baja, el caos se apoderó del sistema.

Hay quien argumenta que socios millonarios empezaron a jugar en contra de Luna, sacando millones de dólares en dinero y agudizando el problema. Más allá de esta teoría, la realidad es crónica: de valer 116 dólares en su pico máximo en abril, este jueves se cotiza en un centavo.

Los foros y comunidades han visto como el caos se ha apoderado de internet. Cientos de usuarios contaron experiencias de cómo invirtieron dinero de hipotecas, préstamos o ahorros en este proyecto y han visto cómo se han desvanecido.

Lastimosamente, se han reportado publicaciones en hilos de Reddit y Twitter donde los inversores han afirmado estar al borde del suicido ante la pérdida de su dinero. Debido a ello, los comentarios y la propia Reddit han empezado a remarcar números de asistentas sociales y profesionales de la salud mental para evitar este tipo de tragedias.

all the top posts on the reddit for $luna are about suicide prevention currently. insane pic.twitter.com/blXb2cJJvu — ⟠ 𓃓 ∞ ₿ullish ₳lex (@AlexjFerraro) May 11, 2022

Probably lost a lot of new crypto entrants for good with this Terra collapse pic.twitter.com/9K6vUYXrUo — Chef (@humblealphashil) May 12, 2022