El descenso sucedió a las 2 de la mañana de este jueves. | Fuente: CoinMarketCap

La grave caída del mercado de criptomonedas tuvo este jueves otro blanco: Tether, mejor llamado USDT.

La stablecoin más importante del mundo rompió la paridad 1:1 con el dólar estadounidense que lo caracteriza y llegó a valer 0.945 centavos, una caída pequeña, pero muy significativa para la industria.

Rendimiento del Tether durante el último año. | Fuente: CoinMarketCap

Tether y la pérdida de confianza

Las stablecoins son criptomonedas estables que no sufren la volatilidad que caracteriza al resto del mercado. Para ello, estas fundaciones y compañías respaldan las monedas virtuales en un bien contable y de valor como lo son las monedas fiduciarias (las monedas gubernamentales).

USDT, precisamente, es el esfuerzo de la compañía Tether por crear una stablecoin apegada al dólar estadounidense y lo respalda con este dinero real: en alguna parte del mundo, existe un dólar en un banco por cada USDT en el mercado criptográfico.

Sin embargo, en medio de esta caída abrupta del mercado, USDT, la stablecoin más usada del mercado, rompió la paridad y dejó de valer un dólar para caer hasta los 94 centavos.

Fue la caída más pronunciada de la moneda, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 80 mil millones de dólares (lo que le permite estar en el tercer puesto mundial del listado de criptomonedas, solo por debajo del bitcoin y el ethereum), desde marzo de 2021, lo que generó preocupaciones sobre un activo que es fundamental para el funcionamiento de los criptomercados.

“Estamos en un contexto donde el mercado tradicional, así como el mercado cripto, están con una tendencia a la baja. Es en este contexto en el cual se da el colapso de UST (TerraUSD), una moneda estable que buscaba paridad con el dólar a través de algoritmos aplicados a otros criptoactivos. Lo anterior ha ocasionado un efecto dominó, generando cierta desconfianza por parte de inversionistas”, señala Carlos Bernos, Country Manager del intercambio de criptomonedas Buda.com.

Efectivamente, más que conocido ha sido el caso de UST, la stablecoin del proyecto Terra. Dicha moneda, que debía mantener la paridad 1:1 con el dólar, ha visto un descenso de su precio hasta los 30 centavos, en un proceso que hemos explicado en otros artículos y que, lastimosamente, ha sentenciado a todos los inversores de Luna, su token de gobernanza. El caso es grave: todos los usuarios que poseían monedas Luna han visto caer su valor en casi un 99 %.



El descenso abrupto en Luna por el caso de UST. | Fuente: CoinMarketCap

“Lo que estamos viviendo es una “corrección” o un nuevo momento del mercado de criptomonedas. Ya veníamos indicando que cada vez será más regulado o que cada vez se les exigirá un mayor respaldo, como es propio de cualquier activo financiero. Y esto no solo lo hará el mercado sino los mismos portadores de criptomonedas. La falta de liquidez para reconvertir muchas criptomonedas, incluidas el Tether, a dólares, el hecho de no cumplen aún con la definición exacta de “monedas” y que son activos que se mueven por las expectativas de los agentes económicos, todo eso ha causado este retroceso o menor valoración en el mercado y no se ha podido cumplir con “la promesa”: 1 dólar, 1 criptomoneda”, señala Omar Azañedo Sayán, economista y fundador de Noncash.

Tether es una moneda estable que está respaldada por activos líquidos, lo que debería permitirle mantenerse en un dólar en todo momento. Pero los críticos han cuestionado durante mucho tiempo si la moneda estable tiene suficientes activos disponibles para poder manejar un retiro masivo por parte de los inversores.

“Hay que recordar que, a pesar de ser la criptomoneda con mayor volumen, siempre han existido cuestionamientos con respecto a su respaldo (Tether) - el cual no es del todo claro a diferencia de otras monedas estables”, recuerda Bernos. La gerencia de Tether dijo en octubre que "todos los tokens de Tether están totalmente respaldados".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está investigando si los ejecutivos detrás del USDT están involucrados en el delito de “fraude bancario”. Ellos se defienden, pero, hasta el momento, el caso sigue en proceso de estudio.

Los usos de una stablecoin son amplios y van desde refugio, puente de intercambio entre el dinero real y el dinero cripto, además de tener mejores porcentajes de retorno a plazo fijo que las propias entidades bancarias tradicionales. Sin embargo, una posible caída de su valor provocaría aún más el derrumbe del ya sufriente mercado criptográfico.

