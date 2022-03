Desde hace años, se habla de una posible red rusa única para el territorio. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEXEY NIKOLSKY

El mundo está en gran tensión tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania y el conflicto se está librando desde distintos frentes. Por el lado tecnológico, las criptomonedas y los ciberataques se han vuelto tópicos de debate entre ambos países, cada uno siendo utilizado en medio de la guerra. Asimismo, empresas privadas con presencia en Rusia están intentando sofocar la ofensiva rusa desde las redes sociales, con Meta, Twitter o YouTube siendo bloqueados (por las propias empresas o por el gobierno), en su territorio.

Los motivos, además del intento de provocar que la propia población rusa sienta los efectos de las sanciones y pida a su gobierno un alto al fuego, también buscan controlar fake news que se emite por el ciberespacio sobre la guerra en Ucrania.

Este contexto ha hecho que vuelva a hablarse gubernamentalmente de lo que sería una desconexión completa de Rusia del internet tal cual como lo conocemos, en un símil de lo que ocurre en China y Corea del Norte, donde mantienen sus propias redes nacionales. ¿Es esto posible?

¿Quiénes proponen la desconexión de Rusia del internet?

En medio de los tantos pedidos por parte de Ucrania a empresas extranjeras que brindan su servicio a Rusia, Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro, ha pedido a las compañías tecnológicas mundiales que desconecten a Rusia del sistema mundial de internet.

El pedido fue hecho a la ICANN (Corporación de Internet para la asignación de nombres y números), solicitándole car los dominios rusos de más alto calibre como el .ru, al igual que los certificados SSL de seguridad. ¿La respuesta? Un rotundo no.

"Las infraestructuras de la red están muy entrelazadas. Si queremos evitar que el tráfico entre por la ventana, entrará por el sótano", explica en AFP Ronan David, director general de la start-up Efficient IP, especialista en seguridad de redes informáticas.

Sin embargo, Rusia está viendo este tema como un escenario posible de escalar aún más la guerra. Reportes señalan que el ministerio ruso de Desarrollo Militar, Comunicaciones y Prensa, pidió a los sitios web y servicios estatales que cambiaran antes del 11 de marzo el sistema de nombre de dominio ruso. De igual forma, el Kremlin ha ordenado a las páginas web abandonar los hostings extranjeros y hacer uso de direcciones rusas como .ru, así como utilizar servidores DNS rusos, para protegerse de los ciberataques que se han presentado a causa de la guerra con Ucrania.

Entonces, ¿es posible una desconexión de Rusia del ciberespacio?

“Es posible, pero es difícil de lograr a gran escala”, señala Miguel Morachimo, abogado e investigador asociado de Hiperderecho. “Internet es una serie de instrucciones para conectar varias computadoras en una red que puede ser local o global. Rusia podría tomar la decisión de impedir que las computadoras localizadas en Rusia se conecten con computadoras ubicadas en otros países. Aunque parezca invisible, la infraestructura que hace posible la conexión a Internet es física (cables submarinos, nodos de red) y esta puede ser controlada a voluntad por el dueño de esa infraestructura (Estado o privados siguiendo órdenes del Estado)”.

El especialista en tecnología Fabio Baccaglioni concuerda con este punto, y ve imposible que, desde el lado ajeno a Rusia, se pueda producir este hecho. “No es posible porque las fuentes y las conexiones que tiene Internet suelen ser múltiples. Los países no están conectados por un único proveedor y hay varios proveedores en el mundo que pueden brindar este servicio a Rusia, especialmente viniendo del lado de China o cualquier otra potencia que sea fronteriza con Rusia, que no necesariamente tenga en este momento algún interés en bloquear al país”.

"Los rusos son bastante capaces de construir una red nacional", pero sería muy distinto a la Internet, estima Pierre Bonis, director general de Afnic, la asociación que gestiona la extensión ".fr", a la agencia francesa AFP. "No debemos romper la universalidad de Internet, incluso si los rusos hacen cosas inaceptables".

Las consecuencias de una posible desconexión de Rusia del internet

Pero que no pueda darse por el lado externo de Rusia, no quita el hecho que, de manera interna, sí pueda darse. Y esto no es positivo para la libre expresión.

“Como resultado inmediato, las personas en Rusia no podrían acceder a ninguna página web, aplicación o servicio que use o consulte un servidor ubicado fuera de Rusia. Probablemente los principales medios de comunicación, aplicaciones, y contenidos que consuman los rusos ya estén ubicados dentro del país”, recuerda Morachimo. “Pero otros medios como portales de noticias independientes, redes sociales, sistemas de intercambio de archivos, entre otros, dejarían de funcionar. Esto no solo perjudicaría a los ciudadanos sino también a empresas locales que hagan negocios en el exterior o cualquiera que necesite un servicio que no está ubicado en Rusia”.

“Las consecuencias, lamentablemente, son peores para los rusos y para todo el mundo de desconectarlos. Lo mejor que puede suceder es que sigan conectados a Internet para que tengan al menos una posibilidad de acceso a información que contradiga la bajada de línea del régimen”, declara Baccaglioni. “Si uno los desconecta completamente de Internet los deja a merced de las fuentes de informaciones únicas”.

Para los organismos internacionales, el pedido de desconexión tienes más contras que pro. "Parece contraproducente en términos de esfuerzos para difundir mensajes democráticos y ganar corazones y mentes", subrayó en AFP Peter Micek, director legal de Access Now, una ONG que lucha por los derechos digitales

“Además, muchos servicios esenciales dentro de Rusia podrían depender también de servicios y proveedores tecnológicos ubicados en el extranjero en mayor o menor medida, desde cosas tan sencillas como almacenar videos hasta facilitar comunicaciones. Una medida de bloqueo afectaría estos servicios también porque, desde su diseño, Internet no estuvo pensada para establecer fronteras”, recalca Morachimo.

¿Qué alternativas tienen los rusos ante este caso?

Con este escenario circulando en la cabeza de los políticos de todo el mundo, los ciudadanos rusos deberán recurrir a alternativas propias para saltarse este bloqueo, uno de los más difíciles en este contexto tecnológico actual.

“Soluciones tecnológicas como redes privadas virtuales (VPN) y navegación a través de intermediarios (ej. usando la red Tor) podrían ser usadas para enmascarar el tráfico de navegación”, detalla Morachimo. “Pero estas soluciones requieren de un mínimo conocimiento previo y conforme se hagan populares podrían ser objeto de nuevos bloqueos también. Se necesitaría de empresas y organizaciones locales que estén dispuestas a correr el riesgo de servir de enlace entre Rusia y el Internet global. En el escenario actual en el que el gobierno ruso está bloqueando el acceso solo a ciertos sitios, estos sistemas están funcionando”.

“Si son bloqueados por tener un número IP de origen ruso, ellos van a tener que apelar al uso de VPN o redes públicas privadas virtuales, que, de hecho, es algo que se utiliza mucho en Rusia y en China para esquivar los bloqueos o la represión que hay con respecto a la censura de información”, indica Baccaglioni. “También lo que puede llegar a ver es una degradación de la calidad, es decir, menor velocidad, menor calidad de conexión.

Según top10vpn.com, la demanda de VPN saltó un 2692% el 14 de marzo en comparación con la semana anterior a la invasión de Ucrania.

Aunque las medidas parezcan ser un castigo para Rusia y su población, la desconexión del país termina siendo catastrófico para todo el mundo. No solo los rusos tendrán limitantes para informarse más allá de lo que cuenten sus gobiernos, sino que el resto del mundo no podrá conocer a ciencia cierta lo que sucede en este territorio.

