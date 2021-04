Cada 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología en honor al investigador argentino. | Fuente: Flickr

El Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología se celebra cada 10 de abril y fue establecido en 1982 por la Conferencia General de la UNESCO en honor al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay, médico y farmacéutico, gracias a sus aportes que marcaron un antes y un después en la compresión y el tratamiento de la diabetes.

Además, según el Ministerio de Cultura de Argentina, el investigador argentino fue creador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET).

El legado de Houssay

Houssay fue el primer latinoamericano en ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947 por sus investigaciones sobre el rol de la hipófisis o glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre a través del metabolismo de los hidratos de carbono.

"La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia la tiene. Por mi parte, no acepté posiciones de profesor en los Estados Unidos y no pienso dejar mi país, porque aspiro a luchar para contribuir a que llegue a ser alguna vez una potencia científica de primera clase.", dijo Houssay.

Ciencia y tecnología para la humanidad

Los descubrimientos de Houssay continúan siendo un ejemplo para los investigadores de todo el mundo para seguir trabajando en la ciencia, como medio para mejorar la calidad de vida de las personas.

En 1972, la Organización de Estados Americanos creó el Premio Houssay para galardonar a los mejores investigadores científicos de nuestra región.

El investigador argentino fue nombrado doctor Honoris Causa por 49 universidades, miembro de 55 academias y de 139 sociedades científicas.

