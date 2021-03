Disney Plus supera los 100 millones de suscriptores pagos. | Fuente: Unsplash

Los ejecutivos de Disney Plus han anunciado durante una reunión de accionistas de la compañía que su servicio de transmisión de video superó la cifra de 100 millones de suscriptores. La última vez que Disney actualizó el número de suscriptores fue febrero anunciando la cifra de 94 millones.

Aunque los directivos no anunciaron qué contenido impulso el éxito de Disney Plus a tener tantos suscriptores, los éxitos recientes de WandaVision, The Mandalorian y Raya y el Último Dragón probablemente atrajo la atención del público. El próximo estreno de la plataforma que también es esperado por los fanáticos es The Falcon and The Winter Soldier, que se estrena el 19 de marzo.

"El enorme éxito de Disney Plus ... nos ha inspirado a ser aún más ambiciosos y aumentar significativamente nuestra inversión en el desarrollo de contenido de alta calidad", dijo Bob Chapek CEO de Disney + en un comunicado de prensa. "De hecho, establecimos un objetivo de [más de] 100 títulos nuevos por año, y esto incluye Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars y National Geographic".

El impulso de los suscriptores de Disney radica en sus nuevos contenidos. | Fuente: Disney

Crecimiento inesperado

Tanto el mismo CEO de Disney Plus, como el CEO de Netflix, no creían que la plataforma de transmisión de video de Disney iría a crecer tanto. Originalmente, los directivos de Disney predijeron que la plataforma acumularía entre 60 y 90 millones de suscriptores para 2024.

La compañía superó con creces el objetivo y ahora apunta a tener entre 300 y 350 millones de suscriptores en todas sus plataformas de transmisión, incluyendo Disney Plus, Hulu, ESPN, Star Plus y HotStar para 2024.

Sin embargo, aún le falta camino para poder alcanzar la cifra de 200 millones de suscriptores que maneja Netflix.

