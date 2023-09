Elon Musk: ¿a qué conclusiones llega su biografía autorizada?

La biografía del magnate tecnológico Elon Musk ha dado la vuelta al mundo por revelar grandes pasajes de su vida, la cual desde muy joven lo formó hasta ser el excéntrico personaje que es hoy al mando de X (Twitter), SpaceX y Tesla.

Escrito por Walter Isaacson, este libro contó con el apoyo del propio Musk, quien permitió al literato que lo acompañara durante un aproximado de tres años para conocer todas sus facetas.

Ahora, siendo un éxito de ventas, se han logrado sacar una serie de conclusiones importantes sobre la vida de multimillonaria, quien cada vez que puede se encuentra en el ojo de la tormenta.

Algunas conclusiones de la biografía de Elon Musk

Relación difícil con su padre

En la biografía se refieren múltiples sucesos con el padre de Elon, Errol.

Después de que sus padres se divorciaron, Elon Musk vivió originalmente con su madre antes de pasar unos siete años viviendo con su padre en Pretoria desde que tenía 10 años.

"Resultó ser una muy mala idea", le dijo Elon Musk a Isaacson. "Aún no me di cuenta de lo horrible que era".

Su hermano menor, Kimbal Musk, le dijo a Isaacson que su padre no tenía "ninguna compasión" y que a menudo "se ponía furioso".

Pero los años que pasó con su padre han moldeado de alguna manera la personalidad de Elon Musk, según el libro.

La biografía está llena de descripciones de incidentes en los que Musk afirma que su padre lo intimidó y degradó, así como comentarios de exnovias y esposas de Elon Musk sobre cómo Errol Musk finalmente influyó en la personalidad de su hijo y su perspectiva sobre el mundo.

Ánimos cambiantes

El libro explica cómo el estado de ánimo de Musk puede variar enormemente.

Isaacson dijo que durante su tiempo con Musk, también había sido testigo de la volatilidad emocional del multimillonario, diciendo que alternaba entre "la luz y la oscuridad, lo intenso y lo ridículo, lo distante y lo emocional".

"Cuando salimos, me aseguro de estar con el Elon adecuado", dijo Grimes. Y cuando está con su “modo demonio”, es probable que Musk desate su ira contra los empleados u ordene un aumento de trabajo, según Isaacson.

El estrés lo motiva

Durante períodos estresantes en el trabajo y en su vida personal, Musk permanecía despierto por la noche y vomitaba, escribió Isaacson.

En 2008, cuando Tesla se enfrentaba a la posibilidad de quiebra, la esposa de Musk en ese momento, Talulah Riley, le dijo a Isaacson que le preocupaba que el estrés le provocara un ataque cardíaco.

La exnovia de Musk, Grimes, dice que recuerda noches de insomnio similares durante su relación con el multimillonario.

Pero según ellas, Musk busca esto periodos de alto estrés.

"No es necesario estar en estado de guerra en todo momento", le dijo a Musk Shivon Zilis, madre de dos de los hijos de Musk y directora de Neuralink, cuando se estaba preparando para comprar Twitter. "¿O es que encuentras mayor consuelo cuando estás en períodos de guerra?". Musk le dijo a Zilis que es una de sus "configuraciones predeterminadas".

"No puedes estar en una lucha constante por la supervivencia, siempre en modo adrenalina, y que eso no te haga daño. Pero hay algo más que he descubierto este año. Es que luchar por sobrevivir te mantiene activo durante bastante tiempo. Cuando Ya no estás en un modo de sobrevivir o morir, no es tan fácil motivarse todos los días", añadió Musk al biógrafo en una entrevista.

Trabajo incondicional para todos

Musk es muy conocido por su mentalidad de trabajo "incondicional", que en algunos casos implicaba dormir y comer en la oficina. Sus hábitos nocturnos parecen provenir de su infancia, cuando se quedaba despierto leyendo hasta las 6 am, escribió Isaacson.

Dicha personalidad es la misma que espera de sus trabajadores.

Caso más claro es el de Twitter. Después de comprar la empresa, le dijo a su personal que se comprometiera con un horario de trabajo "extremadamente duro" con "largas horas de alta intensidad" si querían conservar sus empleos.

Dicha actitud es la misma de hace dos décadas. En la compañía bancaria X.com, que luego se convirtió en PayPal luego de una fusión, le dijo al personal que el sitio se lanzaría al público el fin de semana de Acción de Gracias y "merodeaba por la oficina todos los días, incluido el Día de Acción de Gracias, en un frenesí nervioso”.

El trabajo sobre el amor, pero también la ternura hacia sus hijos

Todo lo visto ha desencadenado en relaciones sentimentales difíciles.

Isaacson entrevistó a muchas de las mujeres con las que Musk solía salir o con las que estaba casado. Queda claro que Musk puede ser una persona difícil con la que salir debido a una variedad de factores, incluido su enfoque láser en sus negocios y su falta de empatía y conciencia social.

"Elon y yo estábamos acostumbrados a tener grandes discusiones en público", le dijo Justine Musk a Isaacson. "No creo que puedas tener una relación con Elon y no discutir". Musk pospuso meses su luna de miel con Justine para poder resolver la fusión de X.com con PayPal, y tuvieron que acortarla en medio de la agitación en la empresa.

Mientras tanto, su volatilidad emocional y su incapacidad para comprender las emociones de otras personas a veces pueden ser difíciles de manejar, le dijo Grimes a Isaacson.

Pero, más allá de ello, tiene su lado tierno: sus hijos.

En particular, Isaacson retrata una imagen de Musk como un padre cariñoso de X AE A-XII, también conocido como "bebé X", su primer hijo con Grimes.

Musk también se mudó con su padre cuando tenía 10 años porque no quería que se sintiera solo, escribió Isaacson. El primo de Musk, Peter Rive, le dijo a Isaacson que jugar juntos "Dungeons and Dragons" cuando eran niños sacó a relucir las partes "increíblemente pacientes" y "hermosas" de la personalidad de Musk.