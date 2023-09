‘Elon Musk es un idiota, pero a él no le importa’, asegura su biógrafo

Walter Isaacson ha hecho noticia al publicar la esperada biografía del magnate tecnológico Elon Musk, un personaje polémico por su serie de opiniones y acciones.

Y durante esta semana de lanzamiento ha mantenido una serie de entrevistas muy interesantes, incluso señalando que “Elon Musk es un idiota, pero no le importa”.

Rasgos de un líder

Para el biógrafo, esta característica “no es necesariamente mala” debido a su alta posición en sus compañías.

Isaacson dijo a Quartz que los ejecutivos "cariñosos y emocionales" podrían frenar a una empresa porque "no van a despedir gente, no van a ser duros, no van a ser rudos".

A Musk no le importa ser “un idiota”, asegura, pero esa falta de empatía es incluso comparable con la de otros personajes como Bill Gates y Jeff Bezos, quienes tuvieron que adoptar este enfoque para administrar gigantes como Microsoft y Amazon.

Gates ha admitido que era "demasiado intenso" y que tenía una "visión estrecha" de los estilos de trabajo en los primeros días de Microsoft. En una entrevista con un chatbot de IA junto al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en febrero, el multimillonario dijo que "no creía en los fines de semana" ni en tomarse unas vacaciones en aquel entonces.

"No necesariamente lo admiro, pero es parte integrante de lo que pudieron hacer, y fue porque tuvieron en cuenta el éxito de la empresa, en lugar de la amabilidad y la dulzura de la gente frente a ellos. ellos", dijo Isaacson al medio.

El biógrafo, que siguió a Musk durante dos años, dijo a CNBC en julio que " no tiene ni idea" de las emociones.

"Musk no tiene empatía y por eso Twitter no era una buena opción para él", dijo al periódico.

Mayores revelaciones

La biografía se ha posicionado como una de las líderes en venta en países como China y Estados Unidos.

En sus hojas, Isaacson escribe sobre la difícil infancia del personaje, además de cómo sus relaciones y su adicción al riesgo contribuyeron al crecimiento de su faceta en el mundo tecnológico.

"Siempre ha sido un genio loco, pero era un 95% genio y un 5% loco. El problema es que ahora el ratio se está invirtiendo", ha asegurado Isaacson.

Una de sus revelaciones más importantes fue una supuesta intromisión del multimillonario en la guerra de Ucrania: según Isaacson, Musk pidió deshabilitar los satélites de la red Starlink utilizados por Ucrania para frustrar un ataque contra la flota militar rusa cerca de la costa de Crimea.