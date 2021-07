El robot solo mide unos 10mm de longitud. | Fuente: Berkeley Research

Un robot inspirado en las cucarachas puede soportar la presión de millones de veces su propio peso y se mueve a una velocidad capaz de recorrer 20 veces su propia longitud en un segundo.

El dispositivo ha sido diseñado por investigadores de la Universidad de California Berkeley con el objetivo de crear un robot propicio para lugares de difícil acceso.

Novedoso y utilitario

Este robot cucaracha tiene el tamaño de una estampilla y aún no tiene nombre, pero ya ha cobrado su notoriedad.

"La mayoría de los robots a esta pequeña escala en particular son muy frágiles", dice el ingeniero mecánico Liwei Lin, de la Universidad de California, Berkeley. "Si los pisas, prácticamente destruyes al robot". Pero este en particular, no.

Parte de la robustez del robot se debe a su diseño simple. Está hecho de una fina lámina de difluoruro de polivinilideno (PVDF), un material piezoeléctrico que se expande y contrae con la aplicación de una pequeña corriente alterna.

Esa expansión y contracción le da al robot cucaracha su forma de moverse: al agregar una pata delantera y una capa de polímero elástico, los científicos lograron que la hoja se doblara de una manera que la impulsa hacia adelante.

El robot debe estar conectado a su fuente de electricidad para funcionar, pero una versión futura podría funcionar con una pequeña batería.

"Por ejemplo, si ocurre un terremoto, es muy difícil para las máquinas grandes, o los perros grandes, encontrar vida debajo de los escombros, por eso necesitamos un robot de tamaño pequeño que sea ágil y robusto", señala el ingeniero mecánico Yichuan Wu, de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China.

Con este fin, el equipo está buscando formas de agregar un sensor de gas al diseño original, que permitiría al robot colarse en espacios muy reducidos y verificar si hay fugas de gas que presenten una amenaza potencial para la vida.

