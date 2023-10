Extrabajadora de Twitter denuncia a la empresa por despedirla tras criticar medida de Elon Musk

X de Elon Musk violó la ley estadounidense al despedir a una empleada que criticaba la política de regreso a las oficinas de la empresa, alegó la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) en una denuncia.

A través de una queja formal presentada este viernes, se afirma que la compañía despidió a Yao Yue, ingeniera principal de software, poco después de que Musk asumiera el cargo en octubre y debido a críticas a los cambios repentinos en los requisitos laborales de la empresa.

La denuncia

CNBC informó que Musk envió correos electrónicos a los empleados de Twitter detallando sus expectativas, llegando incluso a decir que “cualquier gerente que afirme falsamente que alguien que les reporta está haciendo un trabajo excelente o que un puesto determinado es esencial, ya sea remoto o no, será despedido de la compañía".

“Si puedes llegar físicamente a una oficina y no te presentas, se acepta la renuncia”, exigió Musk, según la NLRB. Eso llevó a varios trabajadores a expresar “preocupación e indignación” por la directiva de regresar a la oficina inmediatamente, según el documento de acusación legal original que se presentó en marzo.

Ante estos cambios, Yue tuiteó: “No renuncies, deja que te despida. Literalmente no se gana nada con la resignación”. Realizó una publicación similar en el canal de Slack de X.

Muchos de los colegas de Yue respondieron a sus mensajes, según el documento de acusación legal. Mientras tanto, Musk también ordenó a su equipo directivo que escaneara cualquier publicación en línea y Slack “para identificar quién debería ser despedido".

Cinco días después, Yue fue despedida y le dijeron que estaba violando una política no especificada de la empresa.

“Yue alega que Twitter la eligió para despedirla en represalia por su intento de organizar a sus compañeros de trabajo para que no renunciaran, de modo que tuvieran una mejor base legal para impugnar cualquier separación de Twitter”, dice el documento.

Medidas arbitrarias

La NLRB alega que X ha “estado interfiriendo, restringiendo y coaccionando a los empleados en el ejercicio de los derechos garantizados” por la legislación laboral nacional.

“Después de 12 años increíbles y 3 semanas de caos, Twitter me despidió oficialmente”, dijo Yue en un tuit el 15 de noviembre de 2022, tras su retiro de la empresa. “Nunca esperé que me hubiera quedado tanto tiempo, y nunca esperé que me sentiría tan aliviada de estar despedida”.

La NLRB dijo que busca “compensar a Yao Yue por cualquier daño pecuniario directo o previsible, así como otros daños consecuentes sufridos como resultado de la conducta ilegal del demandado”, además de proporcionar “todas las demás reparaciones que puedan ser justas y apropiadas para remediar las prácticas laborales injustas alegadas”.

El caso tendrá una audiencia el próximo 30 de enero en San Francisco.