Florida planeta un proyecto de ley que busca multar a las redes sociales por bloquear a políticos. | Fuente: Unsplash

Florida planea aprobar una legislación que aplicaría una multa a las empresas de redes sociales como Twitter y Facebook que bloqueen a políticos. Este proyecto de ley viene desde febrero y fue propuesto por el gobernador Ron DeSantis, quien fue partidario del expresidente Trump. Sin embargo, los republicanos de Florida insisten en que este proyecto no tiene tintes políticos.

Como se sabe, Donald Trump fue bloqueado de casi todas las redes sociales populares, incluyendo Twitter y Facebook, por violar las políticas de dichas plataformas tras difundir noticias falsas sobre las elecciones en Estados Unidos.

Lo propuesto por el Senado es aplicar multas de US$ 10 000 por día por prohibir a un candidato político y US$ 100 000 si el candidato se postulaba a elecciones. Esta ley no se aplicaría a prohibiciones temporales y a casos donde la plataforma elimina publicaciones específicas.



Disney fue la gran exención de este proyecto de ley contra las 'Big Tech'. | Fuente: Unsplash

Disney es la gran exención

El proyecto de ley contra las 'Big Tech' tiene una gran exención y es muy específica. Para cualquier "servicio de información, sistema, motor de búsqueda de Internet o proveedor de software de acceso operado por una empresa que posee y opera" un parque temático o un gran complejo de entretenimiento: Disney.

El representante estatal republicano Blaise Ingoglia dijo que se incluyó la exención para que el servicio de transmisión de Disney Plus "no se involucre en esto". El parque Disney World en Orlando, Florida, genera importantes ingresos fiscales e impulsa el turismo en la ciudad.

Ante esta noticia, Disney y Facebook no realizaron ningún comentario inmediato, mientras que Twitter se negó a comentar, según The Verge.

