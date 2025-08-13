¿Adiós al búho verde? Google Translate estrena su propio entrenador de idiomas y pone en la mira a Duolingo

La nueva función de Google Translate promete lecciones personalizadas, escenarios interactivos y actividades diarias, en un movimiento que la enfrenta directamente a Duolingo.

Google parece listo para entrar de lleno al terreno del aprendizaje interactivo de idiomas, un espacio donde aplicaciones como Duolingo llevan años dominando.

Según información publicada por Android Authority, la compañía estaría probando una nueva función llamada ‘Práctica’ dentro de Google Translate, que apunta a ofrecer ejercicios personalizados al estilo del popular servicio de gamificación lingüística.

Cómo funciona la nueva función

En un video y varias capturas compartidas por el medio, se observa que el acceso a esta herramienta se realiza desde la aplicación de Google Translate. Tras realizarse una traducción, aparece un ícono en forma de birrete que permite ingresar a la función.

La primera vez que se accede, el usuario recibe una pantalla de bienvenida que confirma que la función está en fase beta, descrita como un “periodo de prueba” con “acceso anticipado e ilimitado”, lo que podría anticipar que se trate de un modelo de pago.

El sistema permite seleccionar el idioma y el nivel de conocimiento antes de comenzar las lecciones, que se organizan por escenarios temáticos como comida, bebidas o saludos. Además, los usuarios pueden crear sus propios escenarios para practicar.

La experiencia está diseñada para evaluarte por rondas y fomentar la constancia mediante actividades diarias, replicando el formato que popularizó Duolingo.

Así luce la nueva función de Google Translate, con lecciones interactivas al estilo Duolingo.Fuente: Google Translate

Pruebas limitadas y posible lanzamiento

Aunque Google no ha hecho un anuncio oficial, lo visto en el material de Android Authority y el hecho de que un usuario en Rusia haya reportado la aparición de ‘Práctica’ en la aplicación sugiere que su despliegue global podría estar muy cerca, aunque por ahora parece estar disponible solo para un grupo limitado de usuarios.

