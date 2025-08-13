Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

¿Adiós al búho verde? Google Translate estrena su propio entrenador de idiomas y pone en la mira a Duolingo

Google Translate prueba una función con lecciones interactivas que busca competir con Duolingo
Google Translate prueba una función con lecciones interactivas que busca competir con Duolingo | Fuente: Composición: Unsplash/Freepik
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

La nueva función de Google Translate promete lecciones personalizadas, escenarios interactivos y actividades diarias, en un movimiento que la enfrenta directamente a Duolingo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Google parece listo para entrar de lleno al terreno del aprendizaje interactivo de idiomas, un espacio donde aplicaciones como Duolingo llevan años dominando.

Según información publicada por Android Authority, la compañía estaría probando una nueva función llamada ‘Práctica’ dentro de Google Translate, que apunta a ofrecer ejercicios personalizados al estilo del popular servicio de gamificación lingüística.

Cómo funciona la nueva función

En un video y varias capturas compartidas por el medio, se observa que el acceso a esta herramienta se realiza desde la aplicación de Google Translate. Tras realizarse una traducción, aparece un ícono en forma de birrete que permite ingresar a la función.

La primera vez que se accede, el usuario recibe una pantalla de bienvenida que confirma que la función está en fase beta, descrita como un “periodo de prueba” con “acceso anticipado e ilimitado”, lo que podría anticipar que se trate de un modelo de pago.

El sistema permite seleccionar el idioma y el nivel de conocimiento antes de comenzar las lecciones, que se organizan por escenarios temáticos como comida, bebidas o saludos. Además, los usuarios pueden crear sus propios escenarios para practicar.

La experiencia está diseñada para evaluarte por rondas y fomentar la constancia mediante actividades diarias, replicando el formato que popularizó Duolingo.

Así luce la nueva función de Google Translate, con lecciones interactivas al estilo Duolingo.

Así luce la nueva función de Google Translate, con lecciones interactivas al estilo Duolingo.Fuente: Google Translate

Pruebas limitadas y posible lanzamiento

Aunque Google no ha hecho un anuncio oficial, lo visto en el material de Android Authority y el hecho de que un usuario en Rusia haya reportado la aparición de ‘Práctica’ en la aplicación sugiere que su despliegue global podría estar muy cerca, aunque por ahora parece estar disponible solo para un grupo limitado de usuarios.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Metadata

METADATA E268 | La gama media se renueva: ¿Qué nuevas opciones han llegado al mercado?; Huawei y su glow up

¡Bienvenidos a METADATA, el podcast de Tecnología de RPP! Estas semanas estuvimos llenos de lanzamientos, ¿qué opciones nos brinda la gama media? Además, conversamos con Carlos Morales, PR Director de América Latina de Huawei, que ha traído su teléfono de tres pliegues al Perú. Vamos más allá de los productos y revisamos el renacer del gigante chino.
Metadata
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Google Google Translate Duolingo

Más sobre Más Tecnología

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA