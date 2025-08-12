Wplace: qué es y cómo el mapa pixelado está conquistando a millones en todo el mundo

En los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas de publicaciones que muestran mapas del mundo cubiertos de arte pixelado, resultado de la fiebre por wplace.live, la plataforma colaborativa que está conquistando a millones de usuarios.

En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de capturas de pantalla y videos mostrando un mapa del mundo cubierto de arte pixelado, banderas y memes. Detrás de este fenómeno está wplace.live, una plataforma colaborativa que ha logrado enganchar a millones de personas en todo el planeta.

Lanzada el 21 de julio de 2025, wplace propone una mecánica simple pero adictiva: cada usuario puede colocar un píxel cada 30 segundos en cualquier parte del mapa mundial. El lienzo, que cuenta con 4 billones de píxeles, es un terreno abierto para la creatividad y la competencia digital entre comunidades.

Un fenómeno global

Inspirado en proyectos previos, wplace lleva la experiencia un paso más allá al situar la acción sobre un mapa geográfico real. Esto ha transformado el juego en un espacio donde el arte se mezcla con el orgullo nacional, donde las banderas ondean sobre sus países y zonas se convierten en fortalezas digitales.

En pocas semanas, más de un millón de usuarios se han sumado al proyecto. Países como Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia lideran el ranking de píxeles colocados, mientras que en Sudamérica destaca el caso de Perú, actualmente en el puesto 31 de países con más píxeles pintados, con cerca de 9 millones.

Lima se encuentra invadida por arte pixelado.Fuente: wplace.live

En el mapa de Perú, Lima se ha vuelto un punto lleno de arte: hay escudos de equipos como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal junto a retratos de personajes populares. Otro lugar muy reconocido actualmente es la Isla Santa Rosa, decorada con muchas banderas peruanas en medio del conflicto territorial con Colombia.

La disputa territorial por la Isla Santa Rosa llegó a wplace, donde peruanos y colombianos se enfrentan con arte pixelado.Fuente: wplace.live

Más allá de la creación artística, wplace también ha generado competencia. Comunidades se organizan para coordinar ataques o defensas de áreas del mapa. Estas “guerras de píxeles” recuerdan a las batallas de 2017 en PixelCanvas.io, donde foros como 4chan y grupos en Facebook se enfrentaban por conquistar espacios.

Por ahora, la fiebre de wplace no muestra signos de detenerse. Cada vez hay más gente participando y el mapa continúa evolucionando a cada minuto. Lo que empezó como un experimento en internet ahora es un enorme mural hecho entre todos, donde la competencia y la colaboración van cambiando el paisaje digital pixel por pixel.

