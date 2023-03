HBO Max se fusionará con Discovery+ este mismo año. | Fuente: HBO

HBO Max está listo para cambiar en medio de una nueva guerra del streaming. Con una gran cantidad de servicios en competencia, la marca se prepara para la fusión con Discovery+ en una sola app que llegará este mismo año.

Bloomberg ha revelado una gran cantidad de información previa a lo que será el anuncio oficial del 12 de abril y esto es lo que podemos conocer hasta el momento.

HBO Max y los cambios que tendrá

Desde el primer momento, el nuevo HBO Max junto con Discovery+ tomará un nombre más sencillo: Max.

De acuerdo con el reporte, Max tendrá tres tipos de suscripción. El primero, básico con publicidad, costará 10 dólares en Estados Unidos. El segundo será el estándar, sin publicidad, a 16 dólares mensuales, mientras que el tercero será el premium con un costo de 20 dólares, siendo así el más caro del mercado hasta la fecha.

La aplicación en sí misma compartirá similitudes con la plataforma de Disney+, con las marcas de Warner Bros. Discovery como mosaicos individuales. Estas serán: HBO, Discovery, DC Comics y Warner Bros.

Warner Bros. Discovery quiere que todo el contenido se encuentre en un solo lugar para que el usuario no tenga que suscribirse en dos oportunidades. Recordemos que la compañía es dueña de HBO, Warner Bros., Discovery, DC, CNN, WB Games, Turner Sports, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Turner Classic Movies, Wizarding World, Adult Swim, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID y mucho más.

Una posible app de Discovery

Aunque, por un lado, la compañía Warner Bros. Discovery está acelerando la fusión entre las plataformas, por el otro los funcionarios de la marca quieren que la primera plataforma no cierre del todo y se mantenga independiente de forma paralela.

The Wall Street Journal señala que la compañía busca mantener una versión de Discovery+ en funcionamiento incluso luego de la fusión para no perder a los 20 millones de suscriptores que tiene la empresa y que no podrían renovar y pagar más para el servicio.

En la última reunión de la compañía para presentar sus ganancias a los inversionistas, David Zaslav -presidente y CEO de Warner Bros. Discovery- mencionó que la fusión de ambos servicios de streaming será lanzada en Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2023.

Según el portal Fierce Wireless, los servicios de streaming combinados cuentan con una base de 94,9 millones de usuarios activos en la actualidad; siendo la mayoría de ellos de la primera plataforma.

