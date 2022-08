La actualización será desplegada en los próximos días para todos los usuarios. | Fuente: HBO Max

HBO Max ha estado en el ojo de la tormenta durante los últimos días tras el panorama incierto en el que se veía envuelto tras la fusión de WarnerMedia y Discovery. Por ello, pasó por desapercibido un rediseño en su app que facilitará la vida a los usuarios.

Próximamente, según la hoja de ruta de la compañía, HBO Max se fusionará con Discovery+, pero antes, podremos disfrutar de una app más intuitiva y estilizada.

Las novedades de HBO Max

HBO Max está obteniendo mejoras en su app de escritorio, Android y iOS.

Primero, está ampliando su botón de reproducción aleatoria a todas las plataformas.

Segundo, la app está añadiendo una sección para todo el contenido que hayamos descargado con anterioridad, con la finalidad de facilitar su búsqueda.

Por otro lado, está sumando el soporte para la pantalla dividida y Shareplay para dispositos de Apple en Estados Unidos.

Necesitaba mejorar

En su prisa por lanzar HBO Max, WarnerMedia basó la aplicación original en los mismos cimientos que sus antiguas aplicaciones Go and Now. Debido a ello, muchos errores se hicieron comunes, especialmente la lentitud en algunas acciones.

Lastimosamente, el rediseño puede durar poco. El lanzamiento de la app fusionada entre HBO Max y Discovery+ será lanzado a inicios de 2023 y tendrá como uno de sus primeros lugares de prueba Latinoamérica. No se sabe a ciencia cierta cómo será y si es que alguna de las dos apps sea elegida como la principal, pero no cabe duda de que este rediseño no llegará para quedarse.

La fusión es el último de varios movimientos importantes de consolidación de medios en los últimos años. Amazon selló su compra de MGM por 8.450 millones de dólares, Disney gastó 71.300 millones de dólares para adquirir la mayor parte de 21st Century Fox hace unos años, mientras que Microsoft acordó un acuerdo de 68.700 millones de dólares para comprar Activision Blizzard, que se espera que cierre en junio de 2023.

