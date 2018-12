Meng Whanzou, directiva de Huawei, continúa esperando el reinicio de su proceso en Canadá | Fuente: RPP

El proceso contra Meng Whanzou, directora financiera de Huawei, continúa con ella aun en Canadá esperando que el proceso por fraude avance, y los arrestos de dos ciudadanos canadienses efectuados por el gobierno chino en las últimas semanas. En medio de ese “fuego cruzado”, la hija del fundador de Huawei ha tenido tiempo para compartir una entrada de su diario personal, en donde cuenta con emoción las cartas de apoyo que recibe durante este tiempo de arresto.

Este relato menciona parte del trabajo realizado por Whanzou, dentro de Huawei, durante las misiones de rescate tras el terremoto de Fukushima en 2016. La “princesa de Huawei” menciona a un ciudadano japonés que perdió a su madre en esa tragedia, quien agradeció las actividades realizadas por la compañía para restablecer las telecomunicaciones y coordinar labores de rescate.

“En el momento del terremoto de Fukushima en Japón, me encontraba en la sede de IBM en Estados Unidos, participando de un taller de una semana. Allí se estaba llevando a cabo una ronda de comunicación detallada con expertos senior en finanzas de IBM con respecto a si deberían iniciar el cambio de IFS (normas de seguridad y calidad de carácter internacional) y su alcance. En aquel entonces, la compañía decidió acudir a todos los planes de emergencia a cargo de finanzas y economía, incluidos guerra, plagas, todo tipo de convulsiones, terremotos, etc. Los equipos de finanzas y negocios fueron requeridos para elaborar planes de emergencia en varios escenarios y organizaron ensayos para que cuando ocurra un desastre, el plan pueda iniciarse rápidamente y los departamentos de la empresa puedan ensamblar y responder de acuerdo con el diseño del plan. Como en aquel entonces no podía irme de los Estados Unidos, pidieron a la Sra. Sun (presidenta del Consejo de Huawei en ese momento) que fuera sola a Japón”, menciona la ejecutiva en la publicación.

Parte de la historia compartida por la directiva de Huawei resalta el espíritu de colaboración en diferentes situaciones que implicaban acciones rápidas para garantizar las comunicaciones en zonas de emergencia: “El terremoto en Japón representó la primera vez que el departamento financiero de la empresa participó en el diseño y la implementación de un plan de crisis. Aunque algunos de nuestros procesos encontraron obstáculos, la colaboración durante la reconstrucción después del desastre nos ayudó a acumular una experiencia muy valiosa. Unos años después, en el terremoto de Nepal, nuestro plan de crisis pudo respaldar plenamente el trabajo de reconstrucción posterior al desastre, lo cual fue muy valorado por nuestros clientes nepalíes”.

Si bien no menciona parte del proceso, ni tampoco expone su inocencia en el caso que se se le sigue por fraude financiero y violación a tratados de comercio con Estados Unidos, Whanzou ratifica el orgullo que siente por la marca y su impacto en la sociedad: “Rara vez menciono esta experiencia, y no tengo nada de qué sentirme orgullosa. Es solo mi trabajo. Como dicen, "las personas buenas serán recompensadas por lo que hacen". Pero no se me ocurrió que ocho años después, esta recompensa vendría en la forma de una carta escrita por un ciudadano japonés, que llenó mi corazón de inmenso orgullo y me reconfortó. Orgullosa porque abordé aquel vuelo a Japón bajo una gran incertidumbre. Soy valiente no porque no tenga miedo, sino por el valor que busco en mi corazón y mi fe. Me siento aliviada, porque el trabajo arduo siempre vale la pena”.