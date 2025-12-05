Joel Vera, Country Manager de AWS para Perú: "El uso de la IA podría impulsar el PBI en 3 o 4 puntos"

El AWS re:invent, la convención anual de la empresa Amazon Web Services, se realizó esta semana en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. En ese marco, RPP tuvo una conversación con Joel Vera, country manager de AWS para Perú, Ecuador y Bolivia, en la que contó a RPP que el uso de la inteligencia artificial por parte de las empresas es clave para impulsar la economía del país y explicó cómo será impulsado por el Agentic, el nuevo paradigma de la IA después de los chatbots. A continuación la entrevista.

¿Cuál es tu rol actual en AWS y cuánto tiempo llevas en la empresa?

Ya llevo casi 7 años en Amazon Web Services, en Amazon en general. Los primeros 2 años estuve en Chile durante la pandemia y en el 2022 regresé al Perú para la apertura de la oficina en Perú y ayudar a que el equipo siga creciendo. En el puesto actual tengo tres meses.

¿Cómo ves Perú como mercado y hacia dónde lo quieres llevar?

Estamos en un momento de transformación único. El 86% de las empresas en Perú este año ya están aplicando presupuesto de transformación digital en inteligencia artificial. Hay un estudio de Microsoft que indica que en un escenario de “máxima adopción” de la inteligencia artificial en el mundo empresarial en Perú, podríamos lograr acelerar el producto bruto interno hasta un máximo de 7.9% (desde un promedio de 4%), es decir, un incremento de 3-4 puntos porcentuales. La inteligencia artificial es un mercado en el Perú que va a crecer más de 20% cada año en los próximos 4 años.

¿Cuáles son los principales sectores que trabajan con ustedes y cómo utilizan la IA?

El sector salud es importante. Auna fue uno de los primeros clientes en el sector salud en la región en tener el pasaporte de vacunación electrónico y hoy en día utiliza la inteligencia artificial y machine learning para su proceso de atención de manera digital. También está el sector financiero. Tenemos clientes como Interbank, que toda la parte de analítica la tiene sobre AWS para ayudar a llegar a las personas adecuadas con los productos que necesitan.

También está BCP, que activó el CVV dinámico, para evitar el fraude. Belcorp utiliza la parte de inteligencia artificial para la prueba de productos y han disminuido el 85% de sus data centers porque se han podido mover a la nube.

Además de estas iniciativas privadas, ¿Cómo están trabajando con el gobierno para impulsar su transformación digital en diversos sectores sensibles?

Osinergmin ha utilizado la inteligencia artificial para analizar la parte legal de casos que tienen que estudiar y determinar qué casos van a proceder. Estamos tratando de llegar cada vez más cerca de las instituciones del gobierno para poder ayudarlos, no solo habilitarlos tecnológicamente, sino educar en el uso de la IA en general a todas las instituciones. Tenemos un área dedicado al sector público que se dedica a eso, y nuestra inversión es a largo plazo en el país, más allá de quién esté en el gobierno.

Precisamente entramos a un momento importante, las próximas elecciones generales del próximo año. ¿Cómo crees que la tecnología puede ayudar a que las personas tomen mejores decisiones en las elecciones?

Te lo cuento con un ejemplo. Mi hijo necesitaba prepararse para un examen, tomamos fotos de todos sus documentos, los cargamos y le pedimos a la inteligencia artificial que creara un examen con 10 a 12 preguntas de cada materia. En el caso de las elecciones, cada ciudadano podría cargar los planes de gobierno de los candidatos y pedirle a la inteligencia artificial que los separe según sus criterios de interés: seguridad, salud, educación. Que haga un cuadro y diga qué cosa es diferenciador, qué cosas son posibles y qué no, y en base a eso elegir mejor.

La inteligencia artificial te puede ayudar a organizar información compleja, pero la decisión finalmente siempre va a ser nuestra, de las personas. Nosotros somos nuestro propio agente.

Hablando de los agentes, ¿cómo le explicarías a una persona no técnica qué es un Agentic AI y cómo lo va a ayudar en su día a día?

Los chatbots de inteligencia artificial (como ChatGPT o Gemini), responden a una pregunta de las personas en lenguaje natural. Pero los agentes de inteligencia artificial (o Agentic AI) es una inteligencia artificial que piensa, pero que también ejecuta tareas. Y se puede conectar con otros agentes para lograrlo. En resumen: el chatbot te daba la respuesta y te daba conocimiento, y en base a eso tú vas a ejecutar. El agente lo que va a hacer es ejecutar por ti.

Por ahora esas ejecuciones son virtuales, pero no va a pasar mucho tiempo para que el aspecto físico tome relevancia, y esas ejecuciones puedan ser realizadas por máquinas robotizadas, que entenderán los contextos y tomarán decisiones de acuerdo a ello.

¿Qué casos de startups peruanas destacarías que estén trabajando con AWS?

Hay un startup que se llama B89 que trabaja con finanzas. Todo el proceso de pagos, transferencias, lo tienen hecho sobre AWS. Ellos son una “white label”, facilitan a las empresas la utilización de transacciones con tarjetas. Ellos han resuelto toda la complejidad de ese proceso (temas legales por ejemplo), así que sus clientes solo tienen que ponerle su logo. Se han regionalizado y están yendo también a otros países. También trabajamos con Crehana en el sector educativo, entre otros.

¿Cuáles son las expectativas de corto plazo sobre cómo va a evolucionar el uso de la inteligencia artificial en Perú?

Hay un estudio que dice que el año pasado, 2024, todas las empresas en general invirtieron 390 millones de dólares en el Perú para los temas de inteligencia artificial. En 2030 va a ser 3,800 millones de dólares, es un crecimiento de 10x. Mi expectativa es que nosotros tenemos que acelerar 10x para ayudar a ese sector que necesita crear cosas nuevas.

La industria financiera es una de las que más va a crecer en el uso de inteligencia artificial, pero la segunda, que va a crecer más de 40% año contra año en los próximos años, es salud. Mi expectativa es dar ese poder para trabajar en esos problemas del día a día. Nuestra labor, en general, es habilitar herramientas de IA al sector público y también al sector privado para que consigan que sus objetivos sean posibles.