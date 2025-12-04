La revolución de los agentes de IA: el siguiente paso tras los chatbots

En los pasillos de AWS re:Invent, que se lleva a cabo en los exgerados y lujosos hoteles de Las Vegas, la sensación general es que la inteligencia artificial está entrando en una nueva fase: de los chatbos a los agentes.

Los chatbots (como ChatGPT) responden a las preguntas o solicitudes de las personas y brindan respuestas rápidas, en cambio los agentes son sistemas que pueden ejecutar tareas automáticamente.

Se puede explicar mejor con un ejemplo que dio Swami Sivasubramanian, vicepresidente de Agentic IA de AWS: si tienes un problema con tu sitio web le preguntas a un chatbot cómo puedes arreglarlo, este te dirá los pasos (analizar las visitas, revisar bugs, etc.); en cambio, si usas un agente entrenado, este revisará los datos por sí mismo, corregirá los bugs y hará mejoras por su propia cuenta. Impresionante.