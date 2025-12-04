Funcionaria del Gobierno argentino: la inteligencia articial puede ser un "problema para la democracia" en campañas políticas

Malena Dip, directora de comunicación de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Argentina. | Fuente: RPP

Malena Dip, directora de comunicación de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Argentina, se refirió al impacto de la inteligencia artificial (IA) en las campañas políticas. En esa línea, planteó que esta herramienta es esencial en la política contemporánea y sirve para posicionar mensajes de manera más eficiente.

“Al no haber tantas leyes de inteligencia artificial, puede ser una ventaja para los equipos de campaña, pero creo que puede ser un problema para la democracia. […] La inteligencia artificial te ayuda para sacar videos, sacar fotografías, todo más rápido, pero estamos normalizando la desinformación y eso es lo que a mí me parece un problema”, indicó la especialista, quien forma parte del panel de Edicorm 2025, la cumbre de comunicación política y empresarial gubernamental.

Asimismo, Dip se refirió a la campaña electoral del presidente de Argentina, Javier Milei. Al respecto, señaló que esta se basó en un enfoque claro y directo que identificó un enemigo común: "la casta política".

“En el caso de nuestro presidente, él buscó un solo enemigo en la campaña y ese enemigo fue la casta política. No fue ni otra persona, fue la casta política y la sinceridad. Él no mintió en ningún momento. Él dijo que íbamos a pasar momentos complicados, momentos duros, pero que había que pasarlos. Y eso la gente lo valora mucho. Y hasta ahora viene cumpliendo todo lo que dijo que iba a hacer”, señaló.

Desmotivación del votante

La especialista también se refirió a la gran cantidad de partidos políticos que hay en el Perú, 39 en la actualidad, y la desmotivación de los votantes para acudir a las urnas. Y es que, según muestra la última encuesta de CPI, el 19.2 % de la población señaló que votarían en blanco o viciado, o no irían a sufragar.

Al respecto, Dip señaló que ello se debe a que el elector está cansado de la “política de relleno”. “Cuando hay que comunicar algo en serio, el votante no nos escucha, porque está tan saturado de contenido. Me reuní, estuve, inauguré, a la gente no le interesa. Entonces, mientras sigamos haciendo esa política de relleno, cuando tenemos que decir algo, está cansado y no nos va a escuchar”, aseveró.