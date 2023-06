Kingston: “El público peruano es muy exigente en rendimiento en lo que respecta a gaming”

Luego de vender HyperX a HP por 425 millones de dólares, Kingston sigue apuntando al mercado gamer.

Con la marca FURY, particularmente en las RAM, la compañía estadounidense mantiene la mira en el segmento.

Geraldine Stack, Business Development Manager de SSD, IronKey y Data Center Drives de Kingston, nos contó un poco sobre la nueva estrategia de Kingston, su presencia en el Perú y otras cosas.

¿Cómo le ha ido a Kingston reposicionándose en el mercado gamer luego de la venta de HyperX?

Nos ha ido excelente. La respuesta va hacia a nuestra presencia como marca de Kingston. En el mercado pueden entrar y salir miles de marcas. Kingston nunca sale o tiene que volver a entrar al mercado.

También muchos gamers se benefician con productos de almacenamiento NVMe. ¿Cómo le ha ido a la marca con su línea NV que primero ofreció el estándar PCIe Gen 3 y últimamente Gen 4 a precios asequibles?

“Vimos que Perú en Latinoamérica es uno de los países mejor posicionados en la adopción a nuestro producto NV2. No es una sorpresa para mí. Llevo 18 años trabajando con Kingston. Comencé como Account Manager para todo Cono Sur y siempre nos dimos cuenta que Perú exige más. Está a un paso adelantado de muchos países en cuanto a adopción de nuevas tecnologías y productos.

Geraldine Stack, Business Development Manager de SSD, IronKey y Data Center Drives de Kingston. | Fuente: RPP

Aquí en Perú, es increíble. Siempre vemos que son muy exigentes en lo que es rendimiento cuando estamos hablando de gaming.

¿Tienen pensado lanzar pronto almacenamiento Gen 5?

“No para este año. No en el caso nuestro. Yo creo que para la mayoría de las marcas aún no. Es emocionante lo más nuevo o lo más alto en tecnología. La base instalada en Latinoamérica, en Perú es aún generación 4 o hacia abajo. (…) Todavía hay un proceso para seguir creciendo. Sí vamos a tener generación 5, pero no aún. Por ahora no”.

Kingston también se apoya en la venta de las clásicas memorias USB y ofreciendo versiones que brindan mayor seguridad como encriptación en el dispositivo en la marca IronKey. Para Stack este tipo de propuestas va en paralelo, particularmente para el usuario corporativo que desea mantener su información más a salvo.