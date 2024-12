¿Se puede promover la democracia usando la Inteligencia Artificial?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estado ¿Cómo promover una democracia más inclusiva a través de la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) llegó a nuestras vidas para transformarlas. Y si bien, en los últimos años, esta tecnología ha sido empleada para generar audios, imágenes o videos a partir de datos proporcionados por los usuarios, sobre todo en contextos electorales, también puede ser utilizada promover una mejor democracia.

En diálogo con El Poder en tus Manos, expertos en tecnología y derecho digital señalan de qué manera la Inteligencia Artificial puede ser usada para promover una democracia más inclusiva y representativa en los países, sobre todo, en el Perú, donde una de las graves dificultades que enfrenta el país es la enorme brecha digital.

Desarrollo de políticas públicas y debates más inclusivos

La IA puede ser utilizada para procesar grandes bases de datos y generar análisis de información, por lo que su contribución al desarrollo de lineamientos o propuestas gubernamentales podría impactar de forma favorable a mejorar la participación política de comunidades rurales o personas con discapacidad.

Por ejemplo, con esta tecnología se podría explorar si se han cumplido o no con los objetivos previstos al implementar determinadas políticas públicas desde el Gobierno y que la sociedad civil pueda tener acceso a esta información para contribuir en su mejora, señala Dilmar Villena, abogado y director ejecutivo de Hiperderecho.

"[La IA] puede permitir procesos deliberativos más inclusivos. Muchas veces en sociedades tan diversas, como la nuestra, tener en cuenta e incluir las diversas comunidades en los procesos deliberativos puede ser un reto. En este caso, la IA de grandes procesamientos de modalidades de lenguaje podría ayudar para hacer traducción simultánea en tiempo real o incluso para hacer recopilación de liberaciones a un bajo costo", precisa.

Villena sostiene que este tipo de ejercicios con la Inteligencia Artificial podría permitir debates más amplios, para que las personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva puedan participar en ellos.

Para afianzar la transparencia en el sector público

Al utilizar la capacidad de la Inteligencia Artificial para hacer análisis de datos, esta tecnología podría permitir el cruce de información entre las diversas bases de datos del Estado, lo que permitiría identificar de forma rápida el historial de funcionarios elegidos o designados en el sector público, explica Villena.

"Tenemos la plataforma, por ejemplo, de deudores alimenticios, la plataforma sobre declaración jurada de personas que entran a puestos públicos y resoluciones ministeriales que nombran personas. Cruzando todas estas bases de datos, podríamos tener una herramienta que nos diga, por poner un ejemplo, que tal persona que ha sido designada por tal municipalidad para tal puesto (...) no tiene una deuda alimenticia, o si está inhabilitada por parte del Estado, si es que ha contratado previamente con el Estado, si tiene órdenes de servicio, etcétera", indica.

Democratizar el lenguaje o documentación de tipo legal

Edgar Huaranga, magister en Inteligencia Artificial, explica que la IA también puede tener un uso importante en facilitar la comprensión de documentos legales o del sector público, que pueden resultar difícil o complejo de entender para los ciudadanos.

"A veces muchos de textos tienen lenguaje legal o lenguaje demasiado burocrático, que tal vez para el ciudadano común no es fácil de entender. Entonces, puedes preguntarle o pedir [a la IA]: 'explícalo en términos sencillos'. '¿Qué significa esto?' Así, puedes enlazar varias cosas. En el contexto del Perú, puede ser un poco complicado porque, -y es una crítica que yo hago bastante- la fase de digitalización, desde hace 10 años, [que inició] en los 2010, no la llevamos bien", explica el también director de Tecnología de Hiperderecho.

"Tú puedes subir un documento, un PDF y pedirle [a la IA] 'qué es lo que dice acá'. Y las herramientas de digitalización, no solamente te identifican palabras, sino también te pueden identificar conexiones, te pueden identificar tendencias. Pero para eso igual siempre es necesario la participación humana, la verificación, el cruce de información, de la misma forma en la que se trabajaba antes lo de alfabetización, solo que esta vez a nivel de IA", agrega.

Traducción de documentos en lenguajes originarios

Huaranga añade que existen en el mundo iniciativas para promover la comunicación en lenguaje de pueblos originarios o nativos, entre ellos, que empresas como Google incluyan en su herramienta de Google Translate idiomas como Quechua y Aymara. Sin embargo, resalta la necesidad de que la ciudadanía desarrolle habilitades digitales a fin de que puedan familiarizarse con el uso de estas herramientas y que la implementación de ejercicios como estos sea acompañada y validada por especialistas.

"Tal vez podemos usar estas herramientas para distribuir los próximos planes de gobierno a Quechua, pero obviamente eso tiene que ser validado por especialistas. (...) Si te das cuenta, muchas de estas innovaciones van desde el punto de vista del lenguaje, de comunicación, de entendimiento, pero siempre es necesario un contexto adecuado", recalca.

La necesidad de fortalecer la alfabetización digital

Por su parte, Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, indicó que en el Perú existe una política de Estado que incluye la alfabetización digital para los ciudadanos; sin embargo, esta no ha sido implementada de forma adecuada.

¿En qué consiste la alfabetización digital? Se entiende como la capacidad de acceder, gestionar, comprender, comunicar y crear informaciones mediante el uso de las tecnologías digitales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

"En el Perú, si bien tenemos una política de Estado, la política número 35 del Acuerdo Nacional que incluye la alfabetización digital, no la ves en las escuelas, no la ves en la formación como no ves a las entidades públicas y, en este caso, las entidades electorales enseñándole a la gente los peligros o la problemática que pueden tener las herramientas de este tipo", advierte.

Iriarte sostiene que existen cuatro aspectos que las autoridades deberían tener en cuenta para fortalecer las habilidades digitales de los peruanos. Uno de ellos es generar una alfabetización digital "que incluya la gestión de la información proveniente de inteligencia artificial". "Los organismos electorales deberían hacer monitoreo de los diversos usos de la inteligencia artificial y también preparar a los partidos y decir, 'tiene que haber condiciones, estas reglas de uso y vamos a tener ciertas acciones sobre la mala utilización de las herramientas digitales'", añade.

Otro aspecto que deben considerar las autoridades electorales es informar y educar a la población de las ventajas y desventajas de estas herramientas digitales. Mientras, como tercer punto, en el caso de los medios de comunicación "es fundamental que comiencen a utilizar la inteligencia artificial para hacer fact-checking de mucha de la información que puedan encontrar en la red, sobre todo en procesos de campaña"; y en cuarto lugar, que la población comprenda que "les toca aprender muy rápido" porque la tecnología avanza a pasos agigantados.

Este es un informe de El Poder en tus Manos con la asistencia técnica de Idea Internacional.