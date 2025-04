Golpe europeo a Apple y Meta: histórica multa de casi 800 millones de dólares por prácticas anticompetitivas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Unión Europea ha multado a Apple y Meta por presuntamente infringir la Ley de Mercados Digitales (DMA). Entre ambas compañías deberán pagar cerca de 800 millones de dólares por prácticas consideradas anticompetitivas, en un paso que marca el inicio de una nueva era regulatoria para las grandes plataformas digitales en Europa.

Apple fue multado con €500 millones (cerca de $570 millones) por impedir que los desarrolladores informen a los usuarios sobre métodos de pago más baratos fuera de su App Store. Meta, por su parte, recibió una sanción de €200 millones (unos $227 millones) por su sistema “paga o acepta” en Facebook e Instagram, que obligaba a los usuarios compartir sus datos personales si no querían pagar por evitar la publicidad.

Una ley que desafía el modelo de negocio de las grandes plataformas

Según la Comisión Europea, estas conductas van en contra de los principios de libre elección y competencia que defiende la DMA, normativa que entró en vigor en 2023 y que busca limitar el poder de los llamados “guardianes de acceso”: plataformas que, por su tamaño e influencia, actúan como intermediarios clave entre usuarios y empresas.

La ley no solo exige mayor transparencia y apertura en sus servicios, sino que también permite imponer sanciones de hasta el 10 % de los ingresos globales anuales por incumplimiento. Aunque Apple y Meta (esta última, según The New York Times) planean apelar la decisión, las autoridades europeas han dejado clara su posición.

Apple defendió sus acciones asegurando que ha realizado cambios importantes para adecuarse a la DMA, aunque advierte que la apertura forzada de su ecosistema podría comprometer la seguridad y privacidad de los usuarios. Meta, en tanto, acusó a Bruselas de imponerle condiciones más estrictas que a sus competidores chinos y europeos, afectando no solo su modelo de negocio, sino también la calidad del servicio.

Las multas llegan tras investigaciones iniciadas en marzo de 2024, y se suman a un historial reciente de enfrentamientos entre las big tech y las autoridades europeas. Ambas compañías ya habían sido sancionadas anteriormente por motivos similares, aunque esta es la primera vez que se aplican bajo el marco de la DMA, una ley que podría cambiar definitivamente las reglas del juego digital en el continente europeo.

La señal es clara: Bruselas no quiere seguir jugando con reglas impuestas desde Silicon Valley. Y aunque el monto de las sanciones actuales dista de ser el máximo posible, el mensaje a las grandes tecnológicas es firme: adaptarse o enfrentar consecuencias.

