Unos elefantes, una cámara y el inicio de todo: YouTube celebra 20 años de su primer video

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 23 de abril se celebra un aniversario más de la publicación del primer video en YouTube, la plataforma que transformó por completo la forma en la que consumimos contenido audiovisual en el mundo. Hace exactamente 20 años, Jawed Karim -uno de los cofundadores del sitio- subía un clip titulado Me at the zoo, sin imaginar que aquel video casero de solo 19 segundos marcaría el inicio de una nueva era.

En 2005, Karim publicó un video en el que aparece parado frente a unos elefantes en el Zoológico de San Diego. “Lo interesante de estos animales es que tienen unas, eh, trompas muy, muy, muy largas, y eso es genial”, dice, mientras la cámara lo enfoca. Fin del video. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero ese momento marcó el nacimiento de una plataforma que cambiaría la historia del entretenimiento digital.

Me at the zoo fue la primera piedra de un imperio audiovisual. YouTube, fundado por Karim junto a Chad Hurley y Steve Chen, creció desde una simple idea: permitir que cualquiera pudiera subir un video a internet. Lo que nació como una forma de compartir clips entre usuarios, terminó por convertirse en una herramienta de trabajo, una ventana global para creadores y una fuente de información, formación y cultura.

La plataforma que quiere ser la nueva televisión

Hoy, YouTube no solo compite con la televisión: quiere reemplazarla. Según datos recientes compartidos por el CEO de la compañía, Neal Mohan, por primera vez en la historia de la plataforma, los televisores se han convertido en el dispositivo más usado para ver videos en Estados Unidos, superando incluso a los teléfonos móviles.

Más de mil millones de horas de contenido se consumen cada día en pantallas grandes, lo que confirma que la experiencia ha cambiado. Ya no se ve YouTube mientras se camina o se espera algo, sino que se sintoniza como antes se hacía con la TV tradicional.

Y esto no es casualidad. YouTube no solo ha evolucionado; se ha adaptado. Con productos como YouTube TV, YouTube Premium y transmisiones en vivo cada vez más pulidas, ha sabido jugar en la misma cancha que los canales de cable. Pero con una ventaja brutal: el contenido es personalizado, inmediato y, muchas veces, gratuito.

Transmisiones en vivo, canales temáticos, programas de entrevistas, noticieros y contenido generado por usuarios conviven en una misma interfaz. Además, la integración de IA ha permitido personalizar aún más la experiencia de cada usuario. Todo esto evidencia una apuesta firme: consolidarse como la televisión del futuro.

20 años después, todo sigue empezando

Por supuesto, el camino no ha sido sencillo. YouTube también ha tenido que enfrentar grandes retos: control de contenido dañino, debates sobre censura, libertad de expresión, el uso de algoritmos y la competencia con redes como TikTok e Instagram. Pero pese a todo, la plataforma sigue marcando el ritmo del entretenimiento digital.

Hoy, al ingresar a YouTube y buscar Me at the zoo, es imposible no notar el homenaje: en la barra roja que se desplaza mientras avanza un video, aparece una torta como símbolo del aniversario. El clip, que inició todo, ya supera los 355 millones de vistas.

Todo comenzó con un tipo hablando de elefantes. Y hoy, somos millones los que encontramos ahí contenido que nos educa, informa o simplemente nos entretiene. Eso, en esencia, es lo que hacía la televisión. Solo que YouTube lo hace a su manera.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis