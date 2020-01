Estas son las tendencias más destacadas del rubro tecnológico en el 2020. | Fuente: AFP

A pesar de que los avances tecnológicos no se traducen en eventos como las películas de ciencia ficción, el 2020 estará repleto de innovación en el campo de la tecnología. Desde cambios en los smarthphones hasta los videojuegos, con carga realista, próximos a lanzarse en los siguientes meses. Conoce las cinco tendencias que destacarán para este nuevo año.

CONEXIÓN 5G PARA DISPOSITIVOS MULTIMEDIA

Cuando parece que nuestros smartphones no pueden navegar más rápido por internet, llega una nueva tecnología que deja obsoleta a la anterior. El 4G está a punto de ser sustituido por el 5G. Si el 2G nos permitía enviar SMS entre dos teléfonos móviles y el 3G nos ofrecía una excelente calidad de transmisión de voz y la posibilidad de navegar por internet, con el 4G podíamos hacer todo esto mucho más rápido.

Entonces, ¿qué ventajas nos va a brindar el 5G? Con el 5G la velocidad de descarga de nuestros terminales aumentará hasta 10 gigabits por segundo, permitiéndonos bajar y subir contenido en Ultra HD y vídeos en 3D en cuestión de segundos. El límite de nuestros smartphones aún parece estar lejos.

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA E HÍBRIDA EN EL TRANSPORTE

Las nuevas tecnologías adaptadas a los vehículos nos están haciendo vivir una revolución automovilística. La tecnología Mild Hybrid de coches como el Ford Puma está diseñada para mejorar la eficiencia del combustible, combinándose a la perfección con el comportamiento dinámico de este crossover.

Además, la técnica EcoBoost Hybrid optimiza el motor de gasolina, de forma que recupera la energía que en otros vehículos se pierde durante las frenadas y deceleraciones, permitiendo cargar una batería de iones de litio.

Los vehículos que llegan este año, híbridos y electrificados, también disponen de otras tecnologías revolucionarias que transformarán nuestra manera de conducir. Algunas de ellas son el control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales y centrado de carril, lo que nos ofrece una conducción mucho más segura.

NUEVA REALIDAD VIRTUAL

Cuando aparecieron los primeros dispositivos de realidad virtual nos parecían inventos de ciencia ficción. Aunque inicialmente eran necesarios, carísimos (y aparatosos) dispositivos externos, en 2020 veremos sistemas de realidad virtual como Oculus VR, en el que el software ha implementado las funciones del hardware, por lo que ya no será necesario utilizar mandos ni guantes hápticos.

Además, cada vez parece más cercano el mundo abierto virtual que nos proponía el autor del libro “Ready Player One” con sistemas como Facebook Horizon. Por otro lado, esta empresa también está apostando por la "realidad mixta", que incorpora elementos reales en entornos virtuales, acercando el mañana hasta nuestros hogares.

MÁS INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una de las principales funciones de la inteligencia artificial (AI) o ciencia de datos es "aprender" de los usuarios y adaptar la tecnología para ofrecerles un uso personalizado de los sistemas. Esto se va a aplicar en todos los campos: el consumo, la salud, las tendencias sociales, la economía, la política, la enseñanza... El uso analítico de la información se está convirtiendo en un nuevo poder que va a continuar evolucionando este año.

VIDEOJUEGOS MÁS REALISTAS

Las nuevas tendencias en videojuegos están llevando a crear títulos cada vez más realistas que nos ofrecen una experiencia totalmente inmersiva. De esta forma, nos convertimos en los protagonistas de la película en la que nosotros manejamos los hilos.

El 2020 viene cargado de títulos bastante esperados, como “Cyberpunk 2077” (de los creadores de “The Witcher”), el remake para PlayStation 4 de “Final Fantasy VII” y “Ghost of Tsushima”, así como el multiplataforma “Dragon Ball Z: Kakarot” o “The Last of Us 2”, la secuela del exitoso juego desarrollado por Naughty Dog.

Europa Press