Meta habría despedido a decenas de empleados por uso que le daban a vales de comida, según un informe

Meta, la empresa matriz de gigantes tecnológicos como Facebook, Instagram y WhatsApp, habría tomado la drástica decisión de despedir a más de 20 empleados de su oficina en Los Ángeles debido a un uso indebido de los vales de comida que ofrece la empresa como parte de sus beneficios laborales, según un informe de Financial Times.

El medio británico reveló que los empleados de Meta reciben vales de $20 para el desayuno y $25 para el almuerzo y la cena, los cuales pueden ser usados a través de servicios de entrega como Grubhub y Uber Eats. El objetivo de este programa es permitir que los trabajadores tengan acceso a comida durante largas jornadas laborales. Sin embargo, algunos empleados habrían encontrado una manera de aprovecharse de este beneficio. En lugar de usar estos créditos para comprar alimentos, varios trabajadores comenzaron a adquirir artículos de primera necesidad para el hogar como pasta de dientes, detergente para ropa, copas de vino y hasta parches para el acné.

Repercusiones y advertencias

Según el informe, el mal uso de estos créditos fue considerado un abuso repetido, lo que llevó a la empresa a despedir a aquellos que habían violado las políticas de manera sistemática. En contraste, los trabajadores que realizaron estas prácticas de forma ocasional recibieron únicamente reprimendas y conservaron sus puestos de trabajo

El Financial Times mencionó que en la plataforma de mensajería anónima Blind, un exempleado que ganaba un salario de $400,000 anuales, admitió haber utilizado los créditos para comprar productos de higiene personal, justificando su decisión al no querer "desperdiciar" el crédito cuando no iba a comer en la oficina.

Además de estos despidos relacionados con el uso indebido de vales, Meta ha estado llevando a cabo una serie de recortes de personal en varias áreas clave de la empresa. Equipos en Instagram, WhatsApp y Reality Labs han visto reducciones, lo que refleja los ajustes que Meta está haciendo para alinear recursos con sus objetivos estratégicos.

