Microsoft bloquea las palabras 'Palestina' y 'genocidio', pero una trabajadora burla la censura y difunde un mensaje interno que sacude a la empresa

Una empleada palestina de Microsoft logró eludir los filtros internos de la compañía para enviar un correo electrónico masivo en el que denuncia el silenciamiento de voces pro-palestinas dentro de la empresa. Su correo, titulado “No pueden deshacerse de nosotros”, fue recibido por miles de empleados este viernes.

Según reveló el grupo de protesta No Azure for Apartheid (NOAA), Microsoft ha estado bloqueando correos internos que contengan términos como “Palestina”, “Gaza”, o “genocidio”, impidiendo que los mensajes lleguen tanto a destinatarios dentro como fuera de la compañía, lo que ha sido señalado como un acto de censura política.

Pese a esta barrera, esta ingeniera senior de la empresa consiguió esquivar los filtros para expresar su indignación hacia los contratos de Microsoft con el gobierno israelí. “Estoy harta del trato que esta empresa ha dado a nuestra gente”, escribió. “El coste de intentar silenciar todas las voces que se atreven a humanizar a los palestinos es mucho mayor que simplemente escuchar las preocupaciones de sus empleados”.

En el correo, al que tuvo acceso el medio The Verge, también llamó a sus colegas a firmar una petición de NOAA, que exige el fin de la colaboración tecnológica entre Microsoft y las fuerzas armadas israelíes, señalando que servicios como Azure están siendo utilizados en contextos bélicos que podrían violar el derecho internacional.

La respuesta corporativa y un historial de tensiones

Microsoft, a través de su portavoz Frank Shaw, señaló a The Verge que los correos que no estén relacionados con el trabajo no son apropiados, sin abordar las acusaciones de censura. NOAA criticó esta postura, calificando de “flagrante discriminación” el uso de filtros para restringir el discurso político dentro de la empresa.

Este no es el primer episodio de protesta interna. A comienzos de abril, dos empleadas fueron despedidas tras interrumpir una celebración del 50 aniversario de la compañía con denuncias públicas sobre los contratos de inteligencia artificial con el ejército israelí.

“Ustedes afirman que les importa usar la IA para el bien, pero Microsoft vende armas de IA al ejército israelí”, gritó una ingeniera de software de la propia empresa al director general de IA de Microsoft, Mustafa Suleyman. “Cincuenta mil personas han muerto y Microsoft potencia este genocidio en nuestra región”.

El mensaje de Brian Eno

Las críticas hacia Microsoft no se limitan a su personal. Brian Eno, autor del icónico sonido de inicio de sesión de Windows 95, también alzó su voz. A través de su cuenta de Instagram, Eno instó a la compañía a cesar todo tipo de colaboración con Israel.

“Vender y facilitar servicios avanzados de inteligencia artificial y en la nube a un gobierno involucrado en una limpieza étnica sistemática no es una práctica común. Es complicidad. Si construyes conscientemente sistemas que pueden posibilitar crímenes de guerra, inevitablemente te conviertes en cómplice de esos crímenes”, afirmó.

Además, Eno se comprometió a donar todos los ingresos que recibió por la creación del timbre de Windows 95 a las víctimas en Gaza. En su carta a la empresa, titulada 'Not In My Name', concluyó: “Si un sonido puede marcar un cambio real, que sea este”.

