Microsoft renueva su línea Surface. | Fuente: Microsoft

Este miercoles, Microsoft presentó sus nuevos dispositivos incluyendo un nuevo Surface Book 3, Surface Go 2 y Surface Dock 2. Además, Microsoft pondrá a la venta muy pronto los Surface Headphone 2.

La línea Surface de Microsoft está siendo implementada con nuevo y potente hardware. El cambio más importante lo tiene Surface Go2 con una pantalla de 10.5 pulgadas, un poco más grande que la pantalla original, esto significa que cuenta con una resolución de 1920 x 1280 con un relación de aspecto de 3:2, algo característico de los productos Surface.

Por otro lado, Surface Book 3 cuenta con nuevos procesadores Ice Lake Core de décima generación, así como GPU Nvidia GTX y Quadro RTX, mientras que Surface Go 2 cuenta con chips Intel Core m3 de octava generación.

Una de las sorpresas son los Surface Headphones 2, cuentan con una opción en color negro, un auricular giratorio, una excelente batería con duración de 15 a 20 horas y puedes usar gestos táctiles y la voz para reproducir música o realizar llamadas. Mircosoft afirma que este dispositivo esta diseñado específicamente para identificar las voces humanas y bloquearlas o amplificarlas.

Surface Headphones 2 tiene una duración de 20 horas. | Fuente: Microsft

Los Surface Headphones 2 tienen un precio de US$ 279,99, pero solo estas disponibles para preordenar. Sin embargo, la Surface Go 2 estará disponible el 12 de mayo, con un precio de US$ 399 en los EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, varios países de Europa y Japón.

