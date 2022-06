La función aún es un misterio en detalles. | Fuente: Foto de Thibault Penin en Unsplash

La llegada de anuncios a Netflix es una realidad. Ted Sarandos, codirector ejecutivo y director de contenidos de la plataforma, ha confirmado este tema y ha ofrecido algunos detalles al respecto.

En el Festival de Creatividad Cannes Lions, que se lleva a cabo esta semana, Sarandos habló de la búsqueda de construir una experiencia publicitaria “más integrada y menos disruptiva”, en comparación con la TV.

El plan de Netflix

En abril, Netflix ya había indicado negociaciones para crear una versión con publicidad de su plataforma. Este modelo estaba rumoreado como una versión muy asequible (incluso gratuita), pero añadiendo los anuncios, como una forma de recuperar terreno luego de su primera caída trimestral en suscriptores en más de una década.

“Queremos una entrada muy fácil en el mercado (publicitario). Queremos que nuestro producto sea mejor que la televisión”, dijo el codirector ejecutivo Ted Sarandos.

No ofreció ningún detalle sobre cuándo llegarán los anuncios a Netflix, pero, si los informes anteriores son precisos, será antes de finales de 2022.

Sarandos también se mostró optimista sobre las perspectivas de la compañía y agregó que Netflix tiene "... mucha escala, rentabilidad y flujo de caja libre para continuar haciendo crecer este negocio".

Rumores

Los anuncios podrían canalizar anualmente más de mil millones de dólares de ingresos de alto margen al servicio de transmisión, según analistas. Y podría hacerlo en un período de tiempo relativamente corto: los ejecutivos de Netflix les dijeron a los empleados que planean comenzar a anunciarse en el servicio en algún momento de los últimos tres meses de este año.

No obstante, los ejecutivos de Hollywood, cuenta The New York Times, tienen preguntas sobre una oferta de Netflix con publicidad: ¿los productores de contenido obtendrán una parte de los ingresos que genera Netflix al vender anuncios en sus películas y programas de televisión? ¿Los directores con privilegios de corte final tendrán la oportunidad de negociar con Netflix sobre qué comerciales se insertan y cuándo?

A principios de este mes, los analistas de Wells Fargo predijeron que una oferta de Netflix más económica y con publicidad atraería a poco más de 100 millones de suscriptores para fines de 2025

