Los científicos continúan explorando formas de contener una posible IA superinteligente. | Fuente: Flickr

El nuevo estudio indica que no podría ser posible predecir las acciones de la inteligencia artificial. "Una máquina superinteligente que controla el mundo suena a ciencia ficción", dijo Manuel Cebrian, coautor del estudio y líder del grupo de investigación del Instituto Max-Planck for Humans and Machines. "Pero ya hay máquinas que realizan ciertas tareas importantes de forma independiente sin que los programadores comprendan completamente cómo las aprendieron [sic]".

Esta tecnología ya forma parte de muchos aspectos de nuestras vidas. Vivimos en una sociedad cada vez más dependiente de la inteligencia artificial, desde tiendas totalmente autónomas hasta vigilancia.



Según el estudio publicado en el Journal of Artificial Intelligence Research, para poder predecir las acciones de una Inteligencia Artificial, sería necesario realizar un simulación exacta de esta tecnología. Los científicos han explorado formas para controlar una Inteligencia Artificial, una de esas es limitar el acceso de una IA a Internet.

La Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestra vida. | Fuente: Unsplash

Salida de emergencia



El problema de detección de Alan Turing explora si un programa puede detenerse con algoritmos de contención, como una salida de emergencia, o continuará ejecutándose indefinidamente.

A una máquina se le hace varias preguntas para ver si llega a conclusiones por su propia cuenta o se queda atrapada en un círculo vicioso. "La capacidad de las computadoras modernas para adaptarse utilizando sofisticados algoritmos de aprendizaje automático hace que sea aún más difícil hacer suposiciones sobre el comportamiento final de una IA superinteligente", dijo Iyad Rahwan, otro investigador del equipo.

Rahwan advierte que es difícil trazar el curso de la evolución potencial de una IA, y que en un futuro será más complicado limitar sus capacidades.



Por el momento, con el ritmo actual, la IA superinteligente que domine nuestras vidas a su antojo para ser una ilusión, ya que grandes empresas como Google, Amazon y Apple todavía no integran por completo la Inteligencia Artificial a su negocio.

