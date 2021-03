Cámaras con IA detectarán a las personas que botan basura desde sus carros y colocará una multa. | Fuente: Unsplash

Las cámaras de seguridad del Reino Unido ahora no solo vigilarán para asegurar las calles, también detectarán a los más sucios. El software de inteligencia artificial implementada en estas cámaras pueden coincidir las imágenes de los automovilistas que arrojan basura con el número de la placa para emitir una multa.

La nueva tecnología de 'LitterCam' utiliza inteligencia artificial para captar el movimiento de los objetos arrojados por la ventana del auto, incluso puede detectar la colilla de un cigarrillo tirado en la pista. Luego de detectar este acto, se guarda el número de la matrícula para emitir una multa de 120 libras (alrededor de US$ 167).

Piénsalo dos veces

Jeremy Paxman, político del Reino Unido, comenta que está preocupado por toda la basura que se ve en las calles y cree que las cámaras serán de gran ayuda. "Las cámaras de basura deben hacer una conexión entre la basura en la calle y la persona que la puso allí. Sin embargo, no tengo ningún problema con las cámaras. Si no has hecho nada malo, no querrás preocuparte por eso."

El concejal del Ayuntamiento de Maidstone, Derek Mortimer, afirma que es un gran paso para comenzar a pensar en el cuidado del medio ambiente. "Quiero decir, si podemos aterrizar un rover en Marte ahora, podemos recoger una colilla de cigarrillo que fue arrojada de un automóvil y de eso se trata, estamos tratando de proteger el planeta en el que vivimos y la ciudad en la que vivimos."

Maidstone será la primera área en el Reino Unido en desplegar estás cámaras con Inteligencia Artificial. Los recolectores de basura dicen que los desechos en las calles han aumentado un 250% pese a la pandemia actual, según BBC News.

