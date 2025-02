¿Quién es Edward Coristine? El adolescente protegido de Elon Musk que maneja datos sensibles del gobierno estadounidense

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un nombramiento genera controversia en la administración Trump después de que Edward Coristine, un joven de 19 años y protegido de Elon Musk, asumiera simultáneamente roles de alto nivel en el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

► OpenAI no está en venta: El tajante rechazo de Sam Altman a la oferta de Elon Musk

Coristine, quien anteriormente trabajó brevemente para Neuralink, la empresa de interfaces cerebro-computadora de Musk, ha sido nombrado asesor senior en la Oficina de Tecnología Diplomática del Departamento de Estado, una división crítica que maneja datos sensibles de la diplomacia estadounidense.

Un pasado oscuro en la dark web y filtraciones

La designación ha generado profunda preocupación entre funcionarios federales, especialmente debido al turbulento pasado del joven asesor. Una investigación de Musk Watch reveló que Coristine, cuando tenía 16 años, creó un sitio web de intercambio de imágenes que utilizaba URLs que hacían referencia a contenido extremadamente controversial, incluyendo material de pornografía infantil y contenido racista.

El sitio web tesla.sexy, registrado por Coristine como LLC en Connecticut en 2021, prometía privacidad total a sus usuarios mientras redirigía tráfico a través de dominios con nombres altamente cuestionables. Según registros de tráfico web, estos incluían referencias explícitas a pornografía infantil, grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan (KKK) y la violación de mujeres.

Más allá de su actividad en línea, la trayectoria profesional de Coristine también genera interrogantes. Bloomberg reportó que su paso por una empresa de seguridad terminó abruptamente cuando fue acusado de filtrar información propietaria a un competidor.

Lo que más alarma a funcionarios del gobierno es el alcance sin precedentes de los roles asignados a Coristine. Además de su posición en el Departamento de Estado, el joven mantiene cargos en el DHS, FEMA, la Oficina de Gestión de Personal y el Servicio DOGE de EE.UU.

"Esto es peligroso", expresó un funcionario federal al Washington Post bajo condición de anonimidad, señalando que la Oficina de Tecnología Diplomática, donde Coristine ha sido asignado, centraliza todas las funciones de informática y gestión de datos del aparato diplomático estadounidense.

El nombramiento de Coristine refleja un patrón más amplio dentro del Servicio DOGE de Musk, donde jóvenes ingenieros con poca experiencia están siendo colocados en múltiples agencias simultáneamente. Esta estrategia ha generado tensiones particularmente en el Departamento del Tesoro, donde otro miembro de DOGE, Marko Elez, renunció la semana pasada tras revelarse publicaciones racistas en sus redes sociales.

Un funcionario del DHS advirtió, también al Washington Post, que la infiltración de DOGE en la agencia "podría tener implicaciones significativas para la seguridad nacional", dado el mandato del DHS sobre seguridad fronteriza, respuesta a desastres y contraterrorismo.

La controversia se intensifica por las interacciones en línea de Coristine con figuras supremacistas blancas y su participación en comunidades cibercriminales como "The Com", donde, según reportes del sitio especializado en ciberseguridad Krebs on Security, buscó contratar servicios para ataques DDoS.