La RAE y Fundéu dan a conocer los nuevos términos que serán incorporados en el diccionario. | Fuente: Facebook

Wi-fi, Router, Tweet, Youtubers, WhatsApp y la mayoría de las palabras tecnológicas tienen un origen anglosajón. Todas se usan casi diariamente por las personas y se han convertido en una necesidad, por lo que la Real Academia Española, ha decidido incorporarla en su diccionario.

De acuerdo con su cuenta oficial de Facebook, la RAE indicó cómo se deben escribir a partir de este momento. La primera que entró este año es “rúter” que viene a ser la adaptación del inglés “router”.

Rúter

La RAE y Fundéu se esmeraron en cambiar a español los términos tecnológicos más utilizados en el sector. Se puede traducir “router” como “enrutador” y ahora se deberá escribir “rúter”.

Cederrón

La Real Academia Española decidió traducir “CD-ROM”, siglas de “Compact Disk Read-Only Memory”, a “cederrón”.

Selfi

“Selfie” es la acción que tienen las personas de tomarse un autorretrato. Como es utilizada por varios y para hacer más fácil su escritura, decidieron ponerle “selfi”.

Tuitero, tuiteo, tuitear y retuitear

Twitter es una red social que nos brinda inmediatez y la acción de compartir un “tweet” es darle “Retweet”, sin embargo, la RAE españolizó los términos y ahora se podrá encontrar “tuit”, “tuiteo”, “retuiterar” o “tuitear”.

Jáquer

Para referirse a una “hacker”, persona que se infiltra en el sistema para robar información, la Real Academia decidió poner “jáquer” y su plural “jáqueres”.

Ledes

El plural de “led” es “ledes” y no LEDs como se conocía anteriormente.

Community Manager

Si desean hablar sobre un Community Manager, es decir, persona que maneja redes sociales, Fondéu prefiere que se diga "responsable de comunidades virtuales, digitales, en línea o de internet".

Tabléfono

La RAE acepta las palabras “teléfono” y “tableta” si es que se habla de los dispositivos tecnológicos grandes. Sin embargo, Fundéu asegura que se debe llamar “phablet” que viene a ser la combinación de “phone” y “tablet” o en español “tabléfono”.

Apli y aplis

Es normal que se use “app” para abreviar el término “application”, no obstante, la Academia Española lo define como "programa preparado para una utilización específica, como el pago de nóminas, el tratamiento de textos, etc.". Fundéu recomienda que se use “apli” y su plural “aplis”.