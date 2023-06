“Traemos un enfoque nuevo en el servicio al cliente”: Conversamos con Nakbo Sung, presidente de Samsung Perú

Samsung es una marca con un enorme impacto en diferentes niveles productos. Desde chips y almacenamiento hasta camiones, pasando por línea blanca y conectividad, la surcoreana ha capitalizado la reputación y sus buenas prácticas en cada aspecto que aborda, y el Perú no es la excepción. En el marco de la presentación de “BESPOKE”, la nueva línea personalizable de dispositivos tecnológicos, RPP conversó con Nakbo Sung, el actual presidente de Samsung Perú, para conocer el momento de la compañía a nivel local y entender su visión en un mercado cada vez más complejo.

RPP: Señor Sung, hablemos sobre el crecimiento de Samsung en la primera mitad del año. ¿Podrías darme un resumen de cuál ha sido el rendimiento de la marca en 2023?

Nakbo Sung (NS): Sí, en comparación con el año pasado, la economía global ha sido impactada por la globalización. Esto también ha afectado a la economía peruana. Sin embargo, hemos logrado mantener nuestro negocio en comparación con el año pasado. De hecho, algunas categorías de productos están comenzando a recuperarse, en comparación con el año pasado. Esperamos un crecimiento en la segunda mitad del año. Tenemos una visión muy positiva del mercado empresarial, pero esto dependerá del producto. Esto incluye nuestra posición dominante en manufactura de componentes, y en celulares vamos primeros.

Como fabricante de electrónicos en general, nuestros principales productos son teléfonos móviles, televisores y electrodomésticos para el hogar. También nos estamos expandiendo a otras áreas, como el negocio B2B con señalización u otros productos. Contamos con una amplia cartera de productos electrónicos.

En este ámbito, tenemos capacidades muy sólidas y también somos número uno en algunos productos a nivel mundial. Por eso, tratamos de desarrollarnos aún más como una empresa tecnológica inteligente número uno. Nos gustaría mejorar esto, no solo para un solo producto. Lo llamamos una “experiencia de dispositivo vertical”, donde las personas pueden experimentar características conectadas con sus propios productos. En pocas palabras, nos enfocamos en la conectividad.

RPP: Sin embargo, muchas marcas están tratando de llegar a los clientes a través de un ecosistema. ¿Qué tan bien ha funcionado el ecosistema de Samsung en Perú en lo que va del año?

NS: Antes, los clientes solían comprar productos basándose en sus características. Por ejemplo, si querían ver televisión, compraban un televisor. Sin embargo, en la actualidad, todas las características están interconectadas. Esto es algo en lo que nos hemos enfocado. Tenemos una sólida capacidad en esta área y somos una de las principales empresas de tecnología a nivel global: nuestro enfoque nen conectividad, productos y personalización.

Queremos mejorar la experiencia de uso de nuestros productos. Queremos que las personas puedan experimentar las características conectadas de nuestros productos. Por ejemplo, un televisor no es solo para ver televisión. Queremos que las personas puedan aprovechar al máximo su televisor utilizándolo para otras cosas, como jugar o transmitir contenido. También nos enfocamos en la personalización. Queremos que las personas puedan adaptar nuestros productos a sus propias necesidades.

RPP: Samsung tiene competidores fuertes en términos de precio y ecosistema abierto, los que hoy exhiben un catálogo más abierto que el de ustedes en conectividad. ¿Cómo compiten con ellos?

NS: La competencia siempre es natural. Siempre estamos tratando de mejorar nuestros productos y servicios. También intentamos diferenciarnos de nuestros competidores en cuanto a nuestra marca, nuestra tecnología y nuestra comunicación. Por ejemplo, recientemente lanzamos nuestro catálogo BeSpoke y el servicio Samsung Care+. Esto representa un enfoque totalmente nuevo en el servicio al cliente.

No se trata solo de proporcionar productos y servicios, sino también de brindar servicios de mantenimiento y reparación de manera anticipada. De esta manera, podemos visitar a nuestros clientes y revisar sus productos de antemano, por ejemplo, para cambiar los filtros. Esto hará que nuestros clientes estén satisfechos.

También intentamos diferenciarnos en cuanto a nuestra política de precios. Tratamos de ofrecer productos de alta calidad a un precio razonable. Creemos que esta es la mejor manera de competir con nuestros competidores.

RPP: Según su hoja de vida, usted inició su carrera en Samsung como ingeniero de software. ¿Crees que es importante que un CEO o presidente de marca tenga una base en desarrollo de software?

NS: Sí, creo que es muy importante. La tecnología se está volviendo cada vez más importante. Un CEO o presidente de marca necesita entender el ecosistema de software y las soluciones de software disponibles. También necesitan ser capaces de comunicarse con los ingenieros de software que están desarrollando estas soluciones.

Me alegra haber comenzado mi carrera como ingeniero de software. Me ha dado una base en desarrollo de software que puedo utilizar en mi puesto actual. También puedo comunicarme con los ingenieros de software que están desarrollando nuestros productos y servicios. Esto me ayuda a tomar mejores decisiones acerca de nuestros productos y servicios.