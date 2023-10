Tim Cook, CEO de Apple, y su rutina diaria: se levanta a las 3 a. m. y lee cientos de correos

Tim Cook es uno de los hombres más ricos del mundo, y también de los más ocupados. Por eso, siempre es curioso saber cómo es la rutina de este tipo de personas.

El CEO de Apple suele tener un día muy ajetreado, tanto que tiene que levantar a las 3 de la mañana para poder cumplir con todos sus deberes.

El día a día de Tim Cook

Cook se despierta incluso antes del amanecer, mas o menos a las 3:45 de la mañana.

"Puedo controlar la mañana mejor que la tarde y durante el día. A lo largo del día suceden cosas que te desvían del rumbo", dijo a The Australian Financial Review en 2021. "La mañana es tuya. La madrugada es tuya”.

Incluso un día bromeó que pudo dormir un poco más: hasta las 4:30 a. m.

Tras despertarse, lo primero que hace es leer su correo electrónico. En 2014, señaló que recibía al menos unos 700 mensajes todos los días y “leía la mayoría de ellos”, especialmente los comentarios de los clientes.

"No puedo leerlos todos, no. No admitiría haberlo hecho", dijo al medio. "Pero leo una cantidad extraordinaria de ellos. Me mantiene al tanto de lo que los clientes sienten, piensan y hacen".

Los empleados también suelen recibir respuestas de correo “antes de que salga el Sol”.

Posteriormente, Cook se dirige a un gimnasio fuera del campus de Apple por una hora, lo que, en declaraciones a Axios, “mantiene su estrés a raya”.

Tras la rutina, desayuna en Starbucks, donde vuelve a leer más correos electrónicos.

El trabajo estresante

Si bien su mañana le permite organizar todo a su gusto, ya entrando en el día como tal es cuando viene lo ajetreado.

Un artículo del Wall Street Journal señala que las reuniones de operaciones semanales del directivo de Apple suelen duran entre 5 a 6 horas y suele interrogar implacablemente a los trabajadores mientras come barras energéticas.

"En las reuniones, es conocido por sus pausas largas e incómodas, cuando lo único que se escucha es el sonido de cómo rompe el envoltorio de las barritas energéticas que come constantemente", informó CNN Money.

Al almuerzo, Cook sí llega a la cafetería a almorzar con sus empleados. Tras ello, sigue trabajando y es uno de los últimos en irse del lugar.

Sus días libres o fines de semana son un misterio y es debido a que Tim Cook es una persona reservada. Solo se sabe que le gusta la vida al aire libre, además de ser un aficionado a escalar rocas y andar en bicicleta.