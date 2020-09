NIUSGEEK tiene a prueba al Note 20 Ultra de Samsung | Fuente: RPP

Hasta hace unos años, la línea “Note” significó una división bastante clara en el catálogo de Samsung, con un concepto muy orientado a la productividad y la inclusión de un lápiz que añadía valor agregado a las funciones del equipo. Este 2020, con la aparición del S20 Ultra y la nueva línea “Fold” la surcoreana ha apostado por reforzar el camino que diferenció al producto, pero dando ciertos giros necesarios para que no pierda relevancia. ¿Vale la pena el Note 20 Ultra? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Estas son las especificaciones del equipo:

La tapa trasera no es la típica lámina de vidrio que atrapa las huellas | Fuente: RPP

Un gigante resbaladizo

No voy a ponerme quisquilloso con el diseño, básicamente porque lo tiene todo para destacar. Por un lado, el “Mystic Bronze” opaco ayuda a diferenciarlo desde cualquier lugar. Es el nuevo “Rose Gold”, si lo ponemos en términos prácticos. Además, darle esa espalda sin destellos permite que las huellas dactilares no se noten. Después de mucho tiempo no me veo perdiendo tiempo limpiando un equipo.

En la base descansan el conector USB-C, el parlante y el S-Pen | Fuente: RPP

El hardware ha cambiado de lugar por completo, si lo comparamos con el Galaxy Note 10 Plus. Por un lado, los botones de volumen y bloqueo se acomodan a la derecha del panel. Por otro, el S-Pen cambia de ubicación y se aloja en la esquina inferior izquierda.

Los botones de volumen y bloqueo se mueven a la derecha | Fuente: RPP

Al agarre, tenemos un equipo de peso balanceado, con esquinas muy rectas y cómodo al agarre. Sin embargo, la base de vidrio lo hace un poco más resbaladizo mientras lo usas. Varias veces he tenido el problema de escribir con ambas manos y sentir cómo el dispositivo se escurría fácilmente. Usa un case, de todas maneras, si tienes problemas de grip.

El rediseño del Note 20 Ultra lo diferencia por mucho al del modelo 2019 | Fuente: RPP

Lo destacado es, sin dudas, el nuevo combo de cámaras. Ya hablaremos de este apartado, pero solo quiero adelantar que esa joroba genera un desnivel de proporciones. Fuera de eso, el contorno que Samsung ha aplicado en los bordes es una joya de la simetría.

Así queda la joroba de los sensores en el Note 20 Ultra | Fuente: RPP

Puntos adicionales por la protección Corning Gorilla Glass Victos. Hace años que no sentía tanta seguridad al meter un equipo al bolsillo y hacerlo convivir con llaves. Junto a la protección IP68 y el borde de acero inoxidable, estamos ante un precioso tanque.

El. Mejor. Panel. Del. Mercado… pero puede mejorar

Debido al agujero en pantalla, el borde superior no es simétrico en Netflix. | Fuente: RPP

Este Note 20 Ultra ayuda a desempolvar la vieja y clásica expresión de NIUSGEK para los smartphones de gama alta de Samsung: “Estamos ante la mejor pantalla del mercado actualmente”. La calidad de detalle, la calibración de los colores, lls ángulos de visión. Todo lo que vemos anda bien.

Aun podemos determinar la tasa de refresco, pero no tenemos 90 hz | Fuente: RPP

En esta versión, Samsung incorpora la nueva tecnología Dynamic AMOLED 2X, que no solo cubre todo el rango de color, sino que permite la adición de nuevas tecnologías para el refresco de pantalla. Este panel también nos entrega 120 hercios de refresco y 240 hercios para la respuesta táctil. Incluso reduce la latencia con el S-Pen a 9 milímetros, una real locura.

El brillo del panel es eficiente en todo momento | Fuente: RPP

Sin embargo, aun tenemos esta encrucijada en la configuración: 120 hercios a 1080p o 60 hercios a 1440p. ¿Realmente no existe lugar para los 90Hz a 1440p en las pantallas de Samsung? Frente a modelos anunciados este 2020, la surcoreana aun debe dar el salto para emparejar rendimiento en este apartado.

El S-Pen corre sin problemas sobre la pantalla | Fuente: RPP

Fuera de eso, la optimización del panel para videos y la respuesta táctil es tremenda. Escribir con el S-Pen es un placer y mejora lo que ya vimos en el Note 10 Plus. La sensación al tacto es maravillosa, y cada esquina tiene la potencia necesaria para disfrutar el contenido.

El panel funciona sin problemas bajo luz directa | Fuente: RPP

Solo eso, Samsung. En 2021, necesitamos un panel sincero con la tasa de refresco, que nos de todo en todo momento, y que no tenga compromisos.

One UI + Partners: el software es clave

Este equipo recibirá hasta 3 versiones de sistema operativo gracias al acuerdo con Google. | Fuente: RPP

La capa de personalización de Samsung para los Note sigue siendo el norte de la compañía en temas de productividad. Te recomiendo leer la reseña del Note 10 Plus para una referencia más amplia, pues aquí mencionaré los detalles añadidos en esta versión.

A través de conexión inalámbrica podemos usar Dex a un televisor | Fuente: RPP

DeX inalámbrico. Pr fin podemos dejar de depender de un periférico para esto. Hasta la última versión, DeX podía ser activado mediante cable USB-C en un monitor o PC son problemas, pero se requerían el cable. Aquí ya no. La transición a pantallas grandes es tremenda, y Samsung ha logrado darle un nuevo respiro a su software “de escritorio” con esto.

Podemos transmitir la pantalla del Note 20 Ultra a nuestro dispositivo y abrir apps desde Windows | Fuente: RPP

Link to PC. A menos que tengas procesador AMD – como en mi caso -, vas a poder disfrutar de tus aplicaciones de Android en la PC. En AMD tendrás todo, salvo la posibilidad de abrir apps como Instagram o WhatsApp de manera nativa. Por lo demás, podrás recibir notificaciones, contestar llamadas y todo lo prometido.

El S-Pen añade gestos aéreos adicionales a lo visto en el Note 10 Plus | Fuente: RPP

S-Pen con menos latencia. EN este caso el S-Pen viene recargado con nuevos gestos aéreos que impactan en el comportamiento de Android – regreso a home, regreso a página anterior – y un nuevo sello: el sonido del papel. Cuando escribes en la pantalla, se reproduce un sonido que replica al carboncillo duro pasar por un papel de alto gramaje. Precioso.

Samsung personaliza la capa de Bienestar Digital de Google | Fuente: RPP

Afortunadamente, gran parte del desarrollo de Samsung en software ha venido acumulándose por modelos y llegando a más dispositivos en actualizaciones. Esta generación hereda gran parte de las novedades del S20 y, para mantener contentos a los usuarios de equipos anunciados previamente, varios ya pueden realizar algunas tareas de este Note 20 Ultra sin problemas. Incluso el S10 ha recibido su dosis de útiles mejoras, como el DeX inalámbrico y la grabación por Bluetooth desde la cámara.

Tener una optimización de videos para Netflix, un preajuste para acceso rápido de Spotify en los audífonos, una compatibilidad completa con Google y un valor agregado en aplicaciones de Microsoft hacen de este equipo una propuesta sólida, eficiente y versátil.

Adiós al “Space Zoom”

Los tres sensores traseros del Note 20 Ultra: Gran angular (arriba), principal (centro) y periscópico (debajo) | Fuente: RPP

El S20 Ultra nació tatuado, y fue un error. En esta versión, Samsung decidió ir por el camino sobrio y entregarnos la experiencia más aprovechable en el trio de lentes.

El gran sensor de 108 permite este tipo de profundidad de campo | Fuente: RPP

Lente gran angular con luz de tarde. La calidad de los colores es directa del sensor | Fuente: RPP

Enfoque directo a hojas en árbol con disparo automático | Fuente: RPP

Foto con Zoom 5X con luz natural | Fuente: RPP

Lente gran angular con luz de tarde. | Fuente: RPP

Aquí tenemos un factor diferencial frente a otros modelos que apuestan por el tradicional sensor ToF: un sistema de enfoque láser. Esta tecnología no es nueva, y ha sido usada durante años por las empresas para mejorar el rendimiento del lente. En este caso, el enfoque resulta mucho más veloz y preciso en fotos y video, frente a los sensores de profundidad añadidos en otros modelos.

Objeto luminoso en primer plano con desenfoque natural | Fuente: RPP

Enfoque cercano con lente principal | Fuente: RPP

Enfoque cercano con lente principal | Fuente: RPP

Objeto en primer plano. El desenfoque es natural | Fuente: RPP

Toma de calle en gran angular | Fuente: RPP

Toma de calle a 10X | Fuente: RPP

Toma de calle a 50X | Fuente: RPP

De noche, el equipo tiene ciertos problemas para ajustar el detalle, sobre todo en tomas con algo de zoom. Usando el lente principal y el gran angular, obtenemos los mejores resultados.

Disparo automático de noche con gran angular | Fuente: RPP

Zoom de 10X de noche | Fuente: RPP

Foto gran angular de noche | Fuente: RPP

Zoom de 10X noche | Fuente: RPP

Siempre hablo de la ciencia de color en el sistema de cámaras de Samsung, y este desarrollo se mantiene durante el día, aunque en la noche las diferencias con el sistema principal se hacen más evidentes. Con mucha luz, la reproducción de color es muy similar en los disparos, pero ya con iluminación artificial, esto decae un poco.

Selfie con HDR | Fuente: RPP

Selfie en modo amplio con lente delantero | Fuente: RPP

Selfie de noche. Los tonos amarillos son un poco más pálidos. | Fuente: RPP

Selfie con cámara delantera y luz natural | Fuente: RPP

En video, Samsung le da un tremendo gusto a los creadores de contenido: el monitoreo de audio en tiempo real y el uso de micrófonos externos y hasta dispositivos bluetooth. Debo decir que me encanta, y que me impresiona la capacidad del equipo para mantener conexión en distancias de más de 20 metros.

Lo único que le pido a Samsung en este apartado es que podamos tener ese sistema implementado en la misma interfaz de video y no en un modo aparte. Además, sería genial incluir al gran angular y la cámara delantera en esto.

Rendimiento sin sobresaltos

El S-Pen sigue siendo el distintivo de la línea Note | Fuente: RPP

Cuando anunciaron la disponibilidad del Note 20 Ultra con Exynos 990 para Latinoamérica, saltaron las alarmas. A esta parte del mundo no llegará la versión con Snapdragon, y eso tiene un impacto menor en el rendimiento. Por pocos momentos, he tenido hipos en la multitarea y el paso de apps, aunque debo decir que han sido pocas en el tiempo de uso.

El equipo cuenta con un optimizador de recursos | Fuente: RPP

Esta unidad de prueba viene con 12GB de RAM, pero en el mercado local se ofrecerá la variante con 8GB. Si bien no hay mucha diferencia en procesos, vamos a tener menos espacio para el alojamiento de aplicaciones en segundo plano sin colapsar la información o el estatus de los juegos. El Note 10 Plus con las actualizaciones recibidas sigue siendo una poderosa alternativa frente a este Note 20 Ultra, pero ya llegaremos a ese punto.

Airline Commander corre delicioso en este equipo | Fuente: RPP

Sin embargo, hay que ser claros con el tema de la eficiencia. He disparado apps en DeX inalámbrico sin menguar la capacidad del equipo, mientras he usado otras apps en el teléfono por multitarea y dejando en segundo plano juegos de alto consumo como mi favorito “Airline Commander”, po PDFs por firmar junto a ediciones de fotos. Todo ha respondido sin problemas, salvo ciertos hipos al volver a pantalla principal o pasar entre apps. Digamos que una pausa sin aviso de un par de segundos, nada grave.

La multitarea es eficiente aunque hemos tenido algunos hipos en el rendimiento ocasionalmente | Fuente: RPP

Me he dado cuenta de que he usado mucho más el S-Pen en este tiempo de prueba. Con la enorme cantidad de acuerdos de confidencialidad por firmar, o revisiones veloces de diseños, mis apuntes eran más simples con el lápiz de Samsung. Realmente he sentido que se hace elemental el uso de este integrado cuando pensamos en productividad.

ONE UI 2.5 corre sobre Android 10 | Fuente: RPP

La multimedia es una delicia. El sonido estéreo en el equipo es tremendo, gracias al parlante alojado bajo el panel que no se bloquea con nada. Es muy ruidoso, así que toma eso en cuenta. En los audífonos no hay desfase de ningún tipo, y cada video está potenciado con una mejor experiencia de visualización gracias a la compatibilidad con HDR10+

La optimización del espacio del panel es increíble | Fuente: RPP

La calidad de las llamadas es tremenda, y la geolocalización anda sumamente bien. Las antenas han sido mejor integradas al borde y no he tenido ningún tipo de caída, tanto en WiFi6 como en 4G.

El sensor de huellas ha mejorado respecto al S20 Ultra | Fuente: RPP

En temas de seguridad, el sensor de huellas bajo panel funciona dentro de lo esperado, aunque parece estar un poquito mejor optimizado que el del S20 Ultra. En este tiempo de cuarentena, ha sido útil asociar mi equipo a mi Mi Band 4 para desbloqueo de confianza, así que lo he usado poco. En transacciones bancarias, por ejemplo, se ha portado bien, logrando 9 intentos satisfactorios de 10.

Es un titán, y eso no lo puede dudar nadie. Samsung sigue forzando sus capacidades y este Note 20 lo demuestra, pero el desafío por vencer al Note 10 Plus ha sido enorme. No lo ha hecho del todo, pues ese dispositivo de 2019 sigue siendo el único rival en pie dentro del ecosistema Android. Ni siquiera el S20 Ultra me parece un contendiente de peso. Con las actualizaciones de One UI, el Note 10 Plus se mantiene intacto, y podría ser, incluso, una mejor opción que el actual Note 20 a secas.

La autonomía, el talón de Aquiles

Promedio de uso del Note 20 Ultra en batería | Fuente: RPP

Aquí no iré con rodeos: es lo más inconsistente del equipo. Pese a tener 4500 mAh, este 2020 hemos visto una gestión energética débilmente implementada por Samsung en sus equipos.

Tenemos carga inalámbrica rápida en el Note 20 Ultra | Fuente: RPP

He obtenido hasta 6 horas de pantalla activa durante mi tiempo de prueba, pero el drenaje de batería es consistente en el uso, al punto de que mi desconexión de las 6 y 20 de la mañana ya no me permitía llegar a las 5 de la tarde con un 30%, sino con 10.

Probé las dos configuraciones de pantalla, y la más estable ha sido la de 1440 a 60 hercios. Afortunadamente, el equipo es capaz de cargar completamente en poco más de una hora, gracias a su carga rápida de 25 Watts. Tenemos carga inalámbrica rápida y carga reversa para los Buds, así que también tenemos mas control de nuestros periféricos con solo una toma de energía.

El equipo también tiene un sistema de carga reversible | Fuente: RPP

Aquí Samsung tiene un claro problema de gestión energética con Exynos, porque esto no me ha pasado con el SD865, y eso se evidencia en la prueba que hicimos del Z Flip con procesador de Qualcomm. 2021 debe ser clave en la hoja de ruta de este chipset, pues el problema era persistente en los modelos que probé este año, ambos con Exynos.

¿Vale la pena?

Al agarre, el equipo se siente sólido | Fuente: RPP

No lo dudes. Es, hasta el momento, el rival a vencer en Android. Sin embargo, es una competencia muy distinta. Este año, la gama premium de teléfonos se ha visto seriamente flanqueada por dos tendencias claras: las pantallas flexibles y los equipos de altas especificaciones a bajo costo. En un mercado con estas nuevas opciones, la presencia del Note 20 Ultra ya no es una posición de poder.

El NOte 20 Ultra es el punto más alto en el desarrollo tecnológico de Samsung | Fuente: RPP

Sigue siendo el mejor equipo Android, pero esa experiencia “Ultra” viene con un costo “Ultra” que se ubica en un punto medio incómodo entre los teléfonos plegabes y los “low cost”. Samsung apuesta por un diferencial enorme en prestaciones y servicios de gran utilidad para el usuario, pero sabemos que el Note no es un producto masivo. Es un producto dirigido a usuarios de alto poder adquisitivo y de gran productividad.

El equipo ha sido anunciado recientemente a nivel global | Fuente: RPP

Si vienes de un Note 9, ve por el Note 20 Ultra sin dudas por renovación. Si vienes de un Note 10 Plus, puedes esperar un año. Si vienes de cualquier Android gama media, es la mejor opción en el sector e integra, desde caja, soluciones de las compañías tecnológicas más importantes.

Este Note 20 Ultra ha llegado en un momento singular en la historia, que potencia nuestra productividad limitando nuestra interacción humana a nivel físico. Las mejores cámaras no sirven de mucho en un momento en el que casi no salimos, pero la gran calidad de detalle nos acerca a la realidad que anhelamos. Aún hay deudas y margen de maniobra, pero la base es muy sólida.

El Note 20 Ultra sigue manteniendo a la línea "Note" en lo alto del mercado Android | Fuente: RPP

Samsung ha logrado cimentar relaciones con este Note 20 Ultra: Un mayor compromiso con los usuarios, un mejor acuerdo con firmas tecnológicas, una plataforma ideal para la productividad en distintos formatos y un producto cuidado en cada rincón. Ve por él.

* Equipo cedido a préstamo por Samsung desde el 1 de setiembre hasta la publicación de la reseña.