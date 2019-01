Hemos probado el FlexPai de Royole | Fuente: RPP

Las pantallas plegables serán una tendencia importante en 2019. Se espera, por lo menos, la presencia de varias marcas importantes como Huawei, Xiaomi y Samsung en esta carrera. Sin embargo, y durante el inicio del CES 2019, Royole presentó de manera oficial su smartphone “FlexPai”, el primer equipo teléfono/Tablet del mundo.

Las especificaciones del equipo corresponden a un modelo de gama alta, pues integra un procesador Qualcomm Snapdragon serie 8 – no se menciona qué generación, sin embargo -, entre 6 y 8GB de RAM con una capacidad mínima de 128GB, expandible por microSD. Cuenta con dos lentes (uno de 16MP y otro de 20MP) capaces de funcionar en modo Tablet o smartphone, y el panel AMOLED se extiende hasta las 7,8 pulgadas. La autonomía es de 3800 mAh, pero parece que el equipo Odría drenar muy velozmente esa capacidad, pues alimenta un panel muy grande.

Como mencionamos, el equipo no se siente premium. EL acabado en plástico, la protección del panel y hasta el mecanismo que permite la “transformación” de Tablet a smartphone no parece ser la mejor opción. Para empezar, la pantalla es de plástico, y es muy susceptible a rayones. Además, el doblez queda por fuera, exponiendo el borde a problemas de desgaste, y centraliza los arañazos en ese codo. Por otro lado, el software no está optimizado para este tipo de modelos. Aun Android Q, la futura versión e Android para 2019, debería tener el soporte oficial para este dispositivo.