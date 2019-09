Huawei Mate X se ofrecerá en octubre en mercados seleccionados | Fuente: RPP

Las cosas para Huawei se siguen reordenando tras la presentación del Mate 30 Pro, y van perfilando el catálogo de cierre de año a ofrecer en diversos mercados. Tras la presentación del Mate 30 en Alemania, la marca china ha anunciado que presentará de manera internacional al Mate X, el equipo plegable estrella del MWC 2019, y que ya hemos tenido la oportunidad de probar. Sin embargo, hay algunas diferencias entre ese modelo de febrero y el que se venderá a finales de año.

Este Mate X cuenta con una pantalla de 8 pulgadas cuando está desplegado, pero mantienen dos paneles visibles de 6,6 y 6,39 pulgadas cuando se mantiene en modo smartphone, con un look similar al presentado recientemente por Xiaomi con su Mi Mix Alpha. Dentro del equipo, nos encontramos con una batería que entrega 4500 mAh y el modem Balong 5000, el integrado que le permite a este híbrido conectarse a redes 5G.

Tal y como el Galaxy Fold de Samsung, el Mate X tendrá algunas actualizaciones antes de su incursión en vitrinas. Para empezar, se reemplaza el Kirin 980 y se integra el 990, el mismo procesador que lleva el reciente Mate 30, con lo que se añade conectividad 5G directamente desde el chipset, sin necesidad de un modem adicional. Este cambio le permite al equipo mejorar sus capacidades IA con el uso de tres procesadores neurales, basados en arquitectura Da Vinci.

Sin embargo, el impacto fuerte sería el no poder usar las apps de Google en este terminal, pues el cambio de integrados no estaría dentro del acuerdo previo al bloqueo comercial con Google, y éste sería un “nuevo dispositivo”. Aun no hay confirmación de este detalle, pero podría relegar un estupendo equipo a pocas regiones de darse la posibilidad.