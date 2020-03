Huawei podría empezar a sufrir los efectos del bloqueo este 2020. | Fuente: iStock | Fotógrafo: Oleksandr Siedov

El bloqueo de Estados Unidos que alejó a Huawei de los servicios móviles de Google se manifestará este año en una importante baja de ventas para la compañía china, según una nota periodística de The Information.

El medio aseguró que la compañía comunicó en enero a algunos de sus gerentes en la división de electrónicos de consumo que esperaba vender 20% menos teléfonos este 2020.

“Las ventas de Huawei fuera de China no colapsaron el año pasado porque podía vender algunos teléfonos antiguos que no eran afectados por el bloqueo a los servicios de Google. Este año, Huawei espera que sus envíos caigan a una cifra entre 190 y 200 millones”, indicó The Information.

En 2019 Huawei alcanzó los 240 millones de celulares enviados. Cuando las sanciones de Estados Unidos fueron publicadas, ya estaba en el mercado la popular serie P30. Meses después, Huawei sacó su Mate 30, su primer celular sin servicios de Google.

En los últimos meses hemos observado a Huawei trabajando para hacer más popular su AppGallery, el tercer mayor repositorio de apps para móviles.

La serie Mate 30: brillante, pero sin los servicios de Google. | Fuente: AFP

Las sanciones ayudaron a que Huawei gane mayor participación en China. En octubre de 2019 se estimaba que la compañía tenía el 42% del mercado.

Y falta contar el efecto del nuevo coronavirus, recordemos que la previsión de Huawei fue mandada en enero. IDC estimó que el primer trimestre las ventas de teléfonos se reducirán en más de 30% en China. Y evidentemente, la compañía líder será la más afectada.

Así se dividía el mercado móvil a finales de 2019.

Con todos estas circunstancias, es posible que Huawei pierda el segundo lugar entre los fabricantes de celulares si Apple tiene un muy buen año.