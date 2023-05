Oppo Reno7 2023: Un celular que llama la atención desde el diseño

Oppo ha vuelto a la carga con el relanzamiento de uno de sus celulares más exitosos de la gama media: el Reno7.

Ahora con un color dorado, un 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, el equipo va de lleno con las mejores prestaciones a volver a luchar en la gama media del mercado peruano. Y en NIUSGEEK te contamos si vale la pena o no ir por este equipo.

El equipo trae mejoras en RAM y almacenamiento interno con respecto a la versión 2022.Fuente: RPP Noticias

Especificaciones del Oppo Reno7

Pantalla: AMOLED 6,43″. Full HD+. 90 Hz

Dimensiones: 159,9 x 73,2 x 7,49 mm con 175 g

Procesador: Snapdragon 680

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 256 GB MicroSD

Cámara frontaL: 32 MP f/2.4

Cámara trasera: Principal 64 MP f/1.7 / Proximidad 2 MP f/3.3 / Microscopio 2 MP f/2.4

Batería: 4.500 mAh con carga rápida 33W

SO: ColorOS 13 con Android 13

Conectividad: 4G. Wi-Fi 6. Bluetooth 5.1. NFC. USB-C

Lector de huellas en pantalla. Gorilla Glass 5

Diseño

Oro a primera vista, rosado con la luz y hasta toques celestes según de dónde lo mires, el Oppo Reno7 es un equipo muy agradable de ver y utilizar.

El equipo es completamente liso, muy maniobrable incluso en las manos más torpes (las mías), no se impregnan las huellas y llama la atención por su porte premium.

A luz natural, así es el color de la parte trasera del equipo. Fuente: RPP Noticias

Otro detalle particular es su módulo cuadrado de cámaras traseras, la cual sobresale ligeramente y está dividido en dos secciones: la izquierda (plata) con dos lentes -el principal y el de microscopio- y la segunda (negra) con el teleobjetivo y el flash. La iluminación del microscopio también funciona como aviso visual al momento de cargar el equipo o cuando tengamos notificaciones.

No escatimaré en palabras: el teléfono es uno de los más bonitos de esta gama, por lo que si el diseño es una de tus características principales al escoger un teléfono, este empezaría con puntos a favor.

El módulo de cámaras trasero está dividido en dos regiones.Fuente: RPP Noticias

Por la parte delantera tenemos una pantalla AMOLED de 6,43” con la cámara selfie ubicada en la parte superior izquierda, una posición que ya no se ve tan a menudo.

Las laterales, con pocos bordes y mucha solidez, están distribuidas de la siguiente manera: en la parte superior tenemos el sensor de proximidad; por la parte derecha solo contamos con el botón de desbloqueo; la izquierda es la que lleva los botones de volumen, además del puerto para la tarjeta SIM; mientras que la parte inferior -la más cargada- cuenta con un jack de 3.5 mm., el micrófono, un puerto USB-C y el único altavoz del equipo.

Los puertos de la parte inferior del equipo.Fuente: RPP Noticias

A favor: por supuesto, la entrada para audífonos. En contra: sigo sin acostumbrarme a los botones +/- a la izquierda, además de mantener una sola distribución de bocinas. El lector de huella dactilar no está incluido en el botón de desbloqueo: se encuentra en la pantalla (y funciona rápidamente).

Rompo mis propias reglas al momento de reseñar un equipo y señalo que me agrada incluso la caja de presentación: un turquesa combinado con un elegante negro en cada una de las cajas que se siente único al tacto. No tengo mucho más que decir en este apartado: es un equipo más que destacable en estilo.





No hay mucho que decir: sobresale en diseño. Fuente: RPP Noticias

Desempeño del Oppo 7 Reno

Donde podemos encontrar más puntos de debate es en sus especificaciones de hardware.

La mente del Oppo Reno7 relanzado es el Snapdragon 680, un procesador 4G que, pese a cumplir a cabalidad sus funciones, no es el más potente ni el que más sobresale en su rango de precio.

Si bien es cierto, las pruebas sintéticas de Geekbench 6 arrojan un valor promedio menor al de la competencia, Oppo cubre bien esta falta con 8GB de RAM y una expansión de otros 8GB virtuales más, permitiéndonos que la multitarea no se dificulte en casi ningún momento.

Debo decir que, precisamente, no he sufrido ralentizaciones ni se me han colgado las apps en mi día a día. Podemos encontrar ciertos tirones en tareas en específico, como jugar algunos títulos pesados como el propio Genshin Impact, pero en otros títulos como Pokémon Unite, fluye sin trabas hasta a 60 cuadros por segundo y sin recalentamientos.





Pocas quejas con el multitasking. Aunque los números no sean los mejores, lo he sentido cómodo en el día a día.Fuente: RPP Noticas

Sucede también que colorOS 13, la capa de personalización de la compañía, está bien optimizada junto con Android 13, por lo que el propio sistema, que no es invasivo como tal, pueda desenvolverse sin mayores problemas.

Dicho esto, podemos pasar a la pantalla AMOLED con un correcto tamaño, buenos colores y una tasa de refresco de 90 hercios que le brindan suavidad y a su vez rapidez a la interacción con el equipo. El brillo en oscuridad es potente, pero en lugares externos suele sufrir, aunque no en demasía.

Claro está, la queja siempre va por la falta de unas bocinas duales, pero a esta altura ya no sé cuán fructíferas son las quejas: cada vez es más difícil encontrar un equipo con ellas. La pantalla más unos buenos audífonos: gran experiencia en el entretenimiento y multimedia.

NIUSGEEK obligatorio en el celular.Fuente: RPP Noticias

La batería es de 4500 mAh y debo decir que también está bien optimizado. Me ha durado más de un día antes de cargar el equipo en una jornada tradicional, mejor de lo que esperaba. La carga rápida de 33W también ha tenido un buen desempeño, energizando hasta el 50 % en alrededor de 40-45 minutos. Claro está, si comparamos con otros modelos con cargas rápidas superiores a los 50W queda corto, pero nada que lo desvalide en la competencia.

Otro punto a conversar: las cámaras.

El sensor principal de 64MP trabaja adecuadamente con luz natural, pero sufre con condiciones inferiores.

Detalle: las imágenes se ven mejor en PC que en el propio equipo o la vista previa.

Al aire libre en un día nublado.Fuente: RPP Noticias

El día se va aclarando.Fuente: RPP Noticias

Con mejor cantidad de luz, las tomas mejoran en definición y calidad.Fuente: RPP Noticias

El modo noche no es el punto fuerte del equipo.Fuente: RPP Noticias

La frontal se ayuda del lente IMX709, tecnología de punta que realmente mejora las tomas que tengamos.

El modo selfie alisa algunos detalles en el rostro, a pesar de no estar en modo belleza.Fuente: RPP Noticias

Selfie con el modo retrato bokeh.Fuente: RPP Noticias

Ciertamente, su gran atractivo es tener un lente único: un microscopio. La cualidad puede hacerte especial, pero ¿sacrificarías otro sensor para más usos como el gran angular para escoger este gusto particular?

Sorprendente modo microscópico.Fuente: RPP Noticias

El modo microscópico en acción. Fuente: RPP Noticias

En video, contamos con grabación a 1080p a 30 cuadros por segundo, con una estabilización digital decente.

Grabación con el Reno7 para probar su estabilización. | Fuente: RPP Noticias

El precio al contado en retailers es de 1699 soles, un monto que lo pone a competir con otros equipos como el Samsung A54. Es una batalla donde pesarán más los detalles que el desenvolvimiento general.

¿Vale la pena el Oppo Reno7 2023?

El Oppo Reno7 me genera sensaciones encontradas: me encanta en muchos sentidos, pero me desmotiva en otros.

Con las más de dos semanas de uso, he logrado apreciar que está correctamente balanceado más allá de la teoría, con picos premium como el diseño, pero con algunos altibajos como el procesador y su cámara.



El equipo no es el mejor calidad-precio, pero sí es un deleite en ciertos detalles para los de gustos particulares, como el estilo tornasolado o el tener un lente microscópico, y se defiende muy bien en la batería y la pantalla.

En lo personal, iría por el Oppo Reno7 2023 con una oferta de por medio: por algunos soles menos me sentiría más seguro de mi compra.