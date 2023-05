Probamos el Samsung S95B, el bestial televisor OLED que tu sala merece

Los televisores han cobrado un nuevo impulso en casa, y finalmente se han convertido en piezas de decoración para diversos ambientes. Samsung sabe que la experiencia es clave para destacar en el difícil sector de Smart TVs de alta gama, y ahora la apuesta llega a nuevos niveles con un nuevo formato que, sin dudas, cambia la propuesta de la surcoreana: el OLED: NIUSGEEK ha probado el S95B, el primer televisor con tecnología de LED orgánico de Samsung, y trataremos de contestar a la pregunta ¿Vale la pena?

SAMSUNG OLED S95B: especificaciones técnicas

SAMSUNG S95B QD-OLED 65" DIMENSIONES 144.5 x 82.5 x 4.1 cm | 21,7Kg sin stand y 26 con stand PANEL 65" Quantum Dot OLED 3860 x 2160 a 120Hz | 16:9 ENTRADAS 4 HDMI 2.1 | 2 USB-A 2.0 | Antena coaxial | RJ45 CONECTIVIDAD WIFI 5 | BT 5.2 | SmartThings | Bixby, compatible con Alexa y Google AUDIO 2.2.2 a 60W | OTS | TOSLINK óptico | puerto 3,5mm | ARC, eARC PROCESADOR Neural Quantum 4K | Compatibilidad con Freesync | TizenOS

SAMSUNG OLED S95B: Esto es lo que debes saber

Un diseño premium bajo LaserSlim. Es una oblea con panel luminoso a primera vista, y esto puede llegar a ser intimidante para la manipulación. Tenemos un equipo finamente trabajado en el tema estético, con bordes realmente delgados y una extensión de pantalla que obliga a Samsung a reducir la presencia de su logo al mínimo.

Es compatible con soportes VESA, aunque el soporte metálico funciona bien para sostener el equipo y sin necesidad de dos tornillos, pues apela a un sistema de anclaje de dos lados que, por presión, permite que el TV se mantenga firme y sin problemas. La parte trasera exhibe un pulido metálico de buen acabado, y la base se ensancha para incluir los 4 puertos HDMI 2.1 y los dos puertos USB-A (ojalá no demoren los C) para la conexión del S95B.

El control remoto también destaca porque incluye dos tecnologías de carga que ya deberían ser un estándar en la industria: un panel solar para cargar el mando con luz natural y un puerto USB-C para los que quieren estar al tope en todo momento. Si bien la disposición de las teclas es idéntica a otros modelos, tenemos un enorme valor agregado en la eliminación de las pilas.

Samsung OLED… sí, OLED. Bueno, la tecnología OLED no es un tema lejano a Samsung, sobre todo cuando son líderes en el mercado AMOLED. Sin embargo, este formato añade una matriz activa de transistores para controlar la cantidad de luz que emite el panel, mientras que en el caso de OLED cada pixel es responsable de su propia emisión lumínica.

Aquí viene el giro. Estamos ante un panel QD-OLED que, más allá de cómo se publicite, es un Quantum DOT OLED, un híbrido entre QLED y OLED. En términos simples, los puntos cuánticos se encargan de la emisión de colores primarios más definidos gracias a la conducción eléctrica, dejando a los LEDs orgánicos la responsabilidad de emitir la luz blanca para aplicar niveles a la imagen y ampliar el contraste.

¿El resultado? Una imagen que tiene un poco más de punch que el LG C2, por ejemplo, pero que potencia la gama de color al extremo mediante los Quantum Dots. Es más saturado, y esto podría no gustarles a todos. Lo bueno es que podemos ajustar la emisión de color y obtener el tono preciso para el visionado de series y películas.

Lo usé con varios tipos de fuente, incluyendo al Nintendo Switch. En todo momento, el equipo mantuvo un framing concreto, sin ghosting y con buen nivel de separación entre el sujeto enfocado y el fondo. El upscaling automático del procesador es veloz, y la conectividad WiFi 5 ayuda a que el contenido de streaming se mantenga estable.

Tenemos varios modos de imagen, incluyendo el FILMMAKER para ajustar la imagen a una neutralidad específica de color para ver el contenido sin distracciones y tal como los productores de video registran. Esto, soportado con el contraste infinito del panel, nos permite obtener una imagen de impacto en todo momento, ya que el perfil preajustado desde fábrica es tremendo: casi no tienes que meter mano a la gama de color o el propio balance de blancos.

Punto adicional a la capa que reduce los reflejos de ventanas y luces en la habitación. El S95B añade un filtro antirreflejo que reduce considerablemente la invasión de luz desde ventanas. De hecho, en casa lo tuve frente a la ventana principal y no hubo problemas para ver algo, debido al alto nivel de luminosidad.

Ya, pero ¿qué tan Smart es? Samsung le añade la versión reciente de TizenOS para optimizar la experiencia. Respecto a otras versiones – como las que lleva mi Q8C de 2019, por ejemplo – es un poco más minimalista, aunque el retorno a HOME ya no es superpuesto desde la parte inferior, sino que provoca el cierre de la app. Se comporta igual que todos en este punto – hablo de webOS y Google TV, por supuesto -, y es algo a lo que debemos estar acostumbrados en sistemas maduros de TV.

Más allá del uso clásico, tenemos las potentes soluciones de Samsung en el TV. Para empezar, podemos restaurar la información de nuestra TV previa desde SmartThings – tenía la versión que guardé antes de devolver el The Sero, y usó esa copia de seguridad para restaurar mis preferencias en esta nueva OLED -. Con esto, ya ganamos tiempo para la configuración inicial – te recomiendo hacerlo des de un equipo con cuenta asociada de SmartThings, porque hacer todo con el control remoto puede ser un poco molesto -.

Junto con las configuraciones de imagen, Samsung añade sui acostumbrado arsenal Smart para el uso del equipo: acceso remoto a Microsoft 365, pantalla dividida, llamadas con Google Meet – la compatibilidad de la webcam es amplia, y puedes usar tu teléfono Samsung como cámara web remota -, emparejamiento y mirroring de teléfonos o tablets – compatibilidad con DeX y barra para juegos. Cuando digo todo, es todo.

Contamos también con un buscador por voz que solo enciende porciones de pantalla para arrojar resultados de Bixby, con solo presionar el botón del micrófono en el control remoto. En este caso, no tenemos que encender toda la pantalla del S95B para obtener información del clima. Lo otro es que esta navegación por voz, pese a ser un poco limitada frente a Alexa o Google Assistant, es buena para interactuar con las apps instaladas o buscar videos específicos en YouTube.

En el caso del audio, el sistema 2.2.2 de 60W sirve de soporte al seguimiento de objetos en imagen (OTS), y las funciones de optimización de audio frente a ruidos externos se dan abasto para reaccionar ante ruidos imprevistos en el entorno. Eso sí, el sonido de esta TV anda muy bien, pero siento que se queda un pasito atrás en definición frente a lo que entregaba el C2, casi como un par de frecuencias medias que se metían levemente en la mezcla. Además, siento que el C2 tempera un poquito mejor los niveles de volumen entre punto y punto. Detallitos menores y casi imperceptibles, valgan verdades. Es como la mejor carne entre dos vacas premium del establo.

¿Qué no me gusta? Para empezar, es una pantalla que atrae demasiado las huellas dactilares. Durante la instalación y desmontaje del rack, era imposible no impregnar los dedos en el panel y demoraba mucho en la limpieza con microfibra, sobre todo porque me daba miedo romper ese panel con poca presión. Lo otro tiene que ver con la automatización en la protección del OLED, con un screensaver cada dos minutos de inactividad, el mismo que intenté reprogramar y no pude. Fuera de eso, Samsung ha dado en todos los clavos con este equipo.

SAMSUNG OLED S95B: ¿Vale la pena?

Es el mejor TV que tu dinero puede comprar hoy en la categoría OLED. Sin embargo, los nuevos modelos 2023 están algo cerca, y creo que podríamos esperar a su arribo para tener una mejor oferta en este formato. El QD-OLED no solo es un “brillante” presente en la línea de Tvs de Samsung, sino un auspicio futuro en las capacidades que la empresa tiene para mejorar sobre este dispositivo que, valgan verdades, apunta a ser el centro de tu sala. Ve por él, pero espera una buena oferta.

Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 22 de marzo hasta el 10 de abril del 2023. Precio en el mercado peruano: desde 6299 soles en la web de Samsung.