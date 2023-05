Revisamos la Honor Pad 8: una tablet pensada para el entretenimiento en casa

Honor crece a pasos agigantados en el mercado peruano, con equipos cada vez más convincentes en todas las gamas de móviles. Pero para competir contra las más grandes marcas no debe empujar solo la industria de celulares, sino también todo el ecosistema que acompaña a este dispositivo.

Es por eso por lo que la empresa china quiere comenzar a ganar más simpatizantes ahora con una tableta: el Honor Pad 8. Con una pantalla 2K y un precio inferior al resto de la gama media de compañía ya consolidadas, ¿podrá este dispositivo impactar en el mercado?

El Honor Pad 8 está a la venta por 1299.00 soles en la tienda de Honor Perú.Fuente: RPP

Especificaciones del Honor Pad 8

Dimensiones: 278,54 x 174,06 x 7,2 mm con 520 gramos

Pantalla: LCD 12 pulgadas con resolución 2K (2.000 x 1.200 píxeles). 60 Hz

Procesador: Qualcomm Snapdragon 680

RAM: 6 GB

Almacenamiento: 128 GB

Cámaras: Frontal 5 MP / Trasera 5 MP

Batería: 7250 mAh con carga rápida 22.5 W

SO: Magic UI 6.1 basado en Android 12

Conectividad: Wifi ac, Bluetooth 5.1, USB-C

Sonido: 8 altavoces

Diseño

El Honor Pad 8 se ve muy elegante, ligero y es cómodo en las manos.

Esta tableta es grande, pero solo pesa 520 gramos y tiene un grosor de 7 mm., lo que te permite incluso agarrarla con una sola mano sin mayor preocupación.

Nuestro equipo de reseña llegó en un lujoso color azul metálico que no absorbe nuestras huellas.

En la parte superior se encuentra el módulo de cámara trasera: un pequeño óvalo en relieve en la esquina superior izquierda con el lente de 5MP.

La cámara trasera de la tableta. Fuente: RPP Noticias

Por la parte delantera, todo está gobernado por nuestra pantalla LCD de 12 pulgadas, la cual tiene una relación del 87 % con el cuerpo que es bien “solapado” con los pequeños marcos que brindan una sensación de casi el 100 %.

En la parte media del lateral derecho de nuestra pantalla está el lente frontal.

En cuanto a altavoces, es una bendición decir que tiene hasta 8 parlantes distribuidos por todo el cuerpo del dispositivo, lo cual debe darte una idea sobre qué uso será el que prime: el entretenimiento.

Más allá del botón de bloqueo en la parte derecha, los dos botones de control de volúmen y el puerto USB-C en la parte inferior, no contamos con mayores puertos. No hay sensor de huella dactilar, no hay puerto jack 3.5 mm. y tampoco hay una bandeja para tarjetas SIM o almacenamiento externo. Puntos de mejoras que se deben considerar.

Otro detalle que agregaría es que no se cuenta con algún soporte para poner en horizontal a nuestro equipo: tendremos que comprar alguna funda especial para ello. Un detalle no menor y que también debería ser considerado.

Los altavoces y el grosor de nuestro equipo.Fuente: RPP

Honor Pad 8, nuestro equipo de prueba. Fuente: RPP

Desempeño

A la Honor Pad 8 la he sentido muy precisa y adecuada para la multimedia.

Su enorme pantalla en resolución de 2000x1200 píxeles es muy contundente, otorgándonos una buena distribución de color y brillo para ver videos en YouTube, ver tus series favoritas en una app de streaming o simplemente jugar algún título de moda que requieras. Claro está, si comparamos la densidad de pixel con modelos de mismo tamaño, sale perdiendo, pero recordemos que la mayoría de estos ejemplos ya está llegando a la gama alta.

A este hecho le sumamos los 8 altavoces repartidos en partes iguales para graves y agudos. Es más que decente y envolvente, redondeando este buen círculo para el entretenimiento. Ojo, no es espectacular, pero es más que correcto para el precio por el que estamos pagando.

Haciendo un poco de "cherry" a nuestro trabajo.Fuente: RPP

Ya hablando del performance, podemos decir que la tablet funciona como un celular de gama media, con todos sus pro y sus contras.

Pese al límite de los 60 hercios de desplazamiento, lo siento fluido y eso es influenciado por el combo del Snapdragon 680 más los 6 GB de RAM físico y sus 2 GB de RAM virtual. Además, el sistema operativo Android 12 con la capa propia de Magic UI 6.1 está bien optimizado, lo que me ha permitido navegar como si fuese mi propio equipo móvil.

Acá ya debemos tomar en cuenta el modo multitarea, con el que se nos permite aprovechar la pantalla en horizontal para tener hasta cuatro aplicaciones abiertas en pantalla. Para activarlo, debemos jalar una barra de navegación desde cualquiera de las laterales, donde podremos dividir en dos el espacio de trabajo y añadir dos aplicaciones extras como burbujas flotantes.

128GB de almacenamiento si pueden quedarse un poco cortos pensando a largo plazo, ya que no hay forma de expansión, pero tampoco es una limitante definitiva.

El modo multitarea en imágenes.Fuente: RPP

Una de las funciones de pantalla dividida.Fuente: RPP

La pantalla del Honor Pad 8 dividida a la mitad.Fuente: RPP

NIUSGEEK en nuestra pantalla del Honor Pad 8.Fuente: RPP

Probamos la Honor Pad 8 en juegos, siendo sí un poco exigida en títulos como Pokémon Unite, pero sufriendo mucho más con grandes como la propia Genshin Impact, con gráficas en bajo y ralentizaciones constantes. Te servirá para el juego casual, pero no tanto para el competitivo o hardcore.

Un punto clave es la autonomía: ¡7250 mAh! Te servirá mucho para su transporte y para no tener que andar cargando constantemente el equipo en la semana. Pero cuando te toque recuperarla, la carga de 22.5 W no es tan rápida como en la teoría, con cerca de dos horas para terminar de energizarla.

Las cámaras incluidas te servirán mucho para videollamadas, pero no le podrás sacar el jugo para fotos casuales: son de baja calidad y opacas en muchos casos.

La cámara te ayudará más para videollamadas donde la calidad no sea lo más importante.Fuente: RPP

Otro punto a mejorar es que no se acepta WiFi 6 y no hay conectividad GPS, además del hecho de que no podrás conectarte a una red móvil porque no podrás añadir una SIM. Además, no hay soporte para lápices.

Quiero también mencionar el hecho de que mi equipo principal es un Honor 70, por lo que aproveché el Honor Share para compartir archivos de forma rápida sin necesidad de muchos pasos. Un gran añadido para empezar a crear un ecosistema más allá del Bluetooth.

El precio es de por sí el gran atrayente. Llega a Perú a un precio de 1299 soles en promoción más un Earbuds 3 Lite de regalo, un monto justo para lo que entrega y que está por debajo de las marcas más veteranas.

El equipo es ligero y cómodo en las manos. Fuente: RPP

¿Vale la pena el Honor Pad 8?

A decir verdad, la Honor Pad 8 es un equipo sobresaliente en diseño, pero que deja algunas dudas en el desempeño, especialmente para juegos o con algunos recortes en conectividad como el LTE o la ranura de almacenamiento interno.

Pese a ello, es perfecta con el fin de entretenimiento y multitarea de oficinas, ya que su enorme pantalla es un gran diferencial para elegirlo antes que a modelos de la competencia, además de su extensa RAM que permite una mayor fluidez en el día a día. Es el mejor tamaño-precio que podrás encontrar en el mercado de la gama media.

Si tu presupuesto calza con este perfil, te la recomiendo. Si por el contrario, buscas una tableta dedicada a la ilustración o trabajo pesado, podrías ahorrar un poquito más.