NIUSGEEK tiene a prueba al REDMAGIC 7 | Fuente: RPP

Cada año, Nubia apuesta por un teléfono poderoso, lleno de condiciones para el mundo gaming y capaz de ofrecer un tremendo rendimiento en función de sus componentes, pero manteniendo un precio que resulte atractivo. No es fácil dar ese balance, aunque resulta más complicado darle un balance a esta mezcla que potencia la parte gráfica en detrimento de la experiencia tradicional de un smartphone. ¿Este REDMAGIC 7 cambia la historia? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Tenemos la edición "SUPERNOVA" de 18GB de RAM y 256GB de memoria interna | Fuente: RPP

REDMAGIC 7: Especificaciones técnicas

NUBIA REDMAGIC 7 TAMAÑO 170.6 x 78.3 x 9.5 mm PESO 215 g PANTALLA AMOLED 6,8" 1080 x 2400 | 165Hz | 700 nits | GG5 OS Android 12 | REDMAGIC OS 5 CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) GPU Adreno 730 ALMACENAMIENTO 128, 256 o 512 GB | UFS 3.1 | Sin expansión microSD RAM 8, 12, 16 o 18GB LPDDR5 CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm CONECTIVIDAD WiFi 6E | 5G | BT 5.2 | NFC | USB-C 3.0 SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla, desbloqueo facial MULTIMEDIA Parlantes estéreo | ingreso para audífonos | DTS-X AUTONOMIA 4500 mAh | 120W de carga | 66W cargador en la caja

REDMAGIC 7: Precio y disponibilidad

Desde este 22 de febrero, REDMAGIC permite la adquisición de este nuevo equipo desde su sitio web oficial. Desde el año 2021, Nubia habilitó la compra de estos dispositivos desde México, Chile y el Perú, con envío directo a cada país. Recuerda que debes pasar por un proceso de homologación desde la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que el equipo pueda ser ingresado a nuestro país. Además, debes considerar el costo de envío.

Este equipo integra el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Fuente: RPP

Modelo Obsidian – negro con luces LED - de 12GB + 128GB a 629 dólares.

Modelo Pulsar – azul con luces LED – de 16GB + 256GB a 729 dólares

Modelo Supernova – Transparente – de 18GB y 256GB a 799 dólares.

REDMAGIC 7: Un diseño continuista

La tapa trasera viene serigrafiada y con un acabado traslúcido | Fuente: RPP

Con el modelo 6S Pro, REDMAGIC pudo ir avanzando en la exploración de líneas más sobrias, y esa edición especial “transparente” es la base de esta versión “SUPERNOVA” que tenemos a prueba; y que, a todas luces, es preciosa. Esta edición aparenta un acceso visual a los componentes del equipo, pero es solo decorativo.

Se mantienen los gatillos y el ducto de ventilación de otras ediciones | Fuente: RPP

Hablando de decoración, aquí no nos encontramos con las típicas luces LED RGB de otras versiones, sino un círculo LED que ilumina el ventilador interno y que ayuda a disipar el calor, una de las firmas de la marca. Sobre el borde inferior aparece el tradicional logo rojo de REDMAGIC.

El ventilador tiene luces LED, pero no podemos configurar el color | Fuente: RPP

Más allá de esto, la estructura es idéntica: gatillos y botón de bloqueo a la izquierda, las salidas del ducto de ventilación a cada lado del panel, slider para juegos y los botones de volumen a la izquierda, ingreso de audífonos en la parte superior y uno de los parlantes que acompaña al puerto USB-C y la bandeja SIM en el borde inferior. El trío de cámaras se aloja en la parte alta de la espalda, justo sobre las letras REDMAGIC.

REDMAGIC 7: Los misterios de su pantalla

El panel alcanza los 700 nits de luminosidad | Fuente: RPP

El año pasado, preguntaba en mi reseña del 6S Pro si la apuesta para este 2022 iba por más tasa de refresco o apuntaría a mejorar la resolución. Bueno, no ocurrió ninguna de las dos. Tenemos un panel AMOLED de buena calidad y que es capaz de lograr hasta 165 hercios en tasa de refresco, pero que cuadruplica esa frecuencia para la respuesta multitáctil y alcanza los 720 Hz, una brutalidad.

Logramos hasta 165 hercios en taza de refresco | Fuente: RPP

Sin embargo, este salto generacional no cae lejos del modelo del 2021 en el panel. Salvo un pequeño terreno ganado a los bordes, es la misma pantalla que el 6S Pro, aunque empujada por un elemento adicional llamado Magic GPU 2.0, que potencia la experiencia visual para juegos.

REDMAGIC 7: Todo al gamer, poco al usuario promedio

En esta versión, REDMAGIC personaliza Android 12 con su nueva capa REDMAGIC OS 5.0 que llega a modificar poco de lo que ya hemos visto en términos de uso cotidiano. Aún tenemos esas pantallas sin sentido como la opción “Neo AI” que, francamente, no tiene sentido. Realmente, espero que, en futuras ediciones, REDMAGIC se esmere en limpiar su interfaz en beneficio de esta “vida dual” que un smartphone debe brindar: juego extremo y productividad.

Tenemos AOD personalizable en el software | Fuente: RPP

Tenemos un menú de herramientas al lado derecho | Fuente: RPP

Desde el lado del usuario promedio, encontramos algunas herramientas como la barra lateral que nos permite el acceso a la creación de GIF, capturar pantalla y grabar lo que ocurre en el panel hasta una resolución de 1080p y 48Mbps. Además de ofrecer pantalla dividida, no tenemos añadidos para la gestión de privacidad ni widgets para la mejora del rendimiento. Todo lo demás apunta a personalización de los íconos, el tema usado y las animaciones.

Tenemos una suite para juegos con solo mover el slider rojo lateral hacia arriba | Fuente: RPP

Eso sí, ya en el Game Launcher tenemos las opciones en inglés – ¿les mencioné que la traducción al español es insoportable? Bueno, en la versión 6S Pro varios accesos venían en chino – y ya podemos configurar opciones como la barra de estado del juego, bloquear la variación de luminosidad, habilitar el sello de agua y otras mejoras.

En este equipo podemos configurar el comportamiento de los accesorios | Fuente: RPP

En esta pantalla tenemos acceso directo a los juegos y sus configuraciones bajo las capas de REDMAGIC | Fuente: RPP

Entre las nuevas herramientas para la jugabilidad - te recomiendo leer la reseña del 6S Pro para que veas qué existe en esta suite – se añade la posibilidad de añadir un recordatorio de carga de poder, de tal forma que la notificación pueda ayudar al jugador.

Los plugins para juegos permiten modificar o "enchular" la interfaz de tus apps y mejorar tu juego | Fuente: RPP

Cada plugin debe ser activado en base al juego, no todos son compatibles con todos, pero están pensados por género | Fuente: RPP

Este equipo es compatible con el sistema Turbo Cooler externo que REDMAGIC ofrece en su sitio web, y que también es personalizable en color y comportamiento.

REDMAGIC 7: las mismas cámaras que el modelo anterior... bueno, no

Las cámaras mejoran su algoritmo de proceso computacional respecto al modelo 2021 | Fuente: RPP

En verdad, no hay mucho por ver en este sistema. Contamos con las mismas condiciones que los modelos presentados en 2021, y no hay mayor implementación en hardware. Lo que sí ha mejorado es el proceso computacional, sobre todo en el modo nocturno. Aun me interesa ver que, en algún momento, REDMAGIC se anime por colocar el lente gran angular en la grabación automática de video. Es una pena que tan buen procesador no sea aprovechado en este apartado, sobre todo que puede grabar en 8K sin sudar.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El zoom ha mejorado mucho con este procesador | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

El lente gran angular sigue jalando algo de ruido | Fuente: RPP

De noche, el lente gran angular sufre para definir. Sin embargo, se puede aprovechar para tomas con más contraste | Fuente: RPP

Una pena que el lente gran angular no se integre al Night Mode | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular. Aquí perdemos un poco de detalle | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

La cámara delantera ha mejorado un poco en temas de proceso, y se muestra un poco más eficiente, sobre todo en condiciones de baja luz.

Selfie con luz diurna | Fuente: RPP

Selfie en contraluz | Fuente: RPP

Selfie de noche... Realmente el algoritmo para proceso de fotos es otro, en comparación al 6S Pro | Fuente: RPP

Selfie de noche | Fuente: RPP

Otro pedido en este punto estaría orientado a reducir las condiciones de “Camera family”, pues es contradictorio el hecho de implementar con 19 opciones un sistema de cámaras que no sube de lo decente.

REDMAGIC 7: Hay algo con la RAM

15GB de RAM usados todo el tiempo... ¿cómo es eso posible? | Fuente: RPP

Estamos con un equipo “hiper dotado” para todo tipo de condiciones. REDMAGIC nos dio la versión SUPERNOVA con 18GB de RAM y 256GB de almacenamiento que, sin problemas, abre y cierra todo de un portazo. Sin embargo, me llama la atención que tengamos hasta 15GB de la RAM en uso constante. Suena tremendo decir 18GB de RAM junto con un Snapdragon 8 Gen 1, pero realmente no hay mucha diferencia con el 6S Pro del 2021 que solo tiene 12GB y Snapdragon 888+.

Nuestra configuración en Genshin Impact para jugar a 60fps | Fuente: RPP

Este es el resultado de GeekBench 5, solo un poco más fuerte que el Snapdragon 888+ | Fuente: RPP

No es un equipo malo ni mucho menos, pues en rendimiento puede con todo y se asegura bien en redes. En este caso, sin embargo, he tenido algunos problemas de rendimiento con la red 5G y según entiendo, tienen que ver con la homologación. En WiFi sí estamos cubiertos a tope con la compatibilidad con 6E, y la estabilidad de los periféricos Bluetooth es tremenda.

Esta es la velocidad registrada en Speedtest en datos | Fuente: RPP

Pero ¿qué tal en juegos? Pues bien, no es para menos. Hemos logrado hasta 165 hercios en Real Racing 3, un buen equilibrio en la vibración 4D jugando Asphalt 9 y exigiendo al procesador en Genshin Impact. El tema está en la disipación de calor, y es ahí en donde el accesorio “Turbo Cooler” se vuelve imprescindible, más allá del propio ducto de ventilación del equipo. En RR3 el equipo lograba hasta 167 hercios en el modo “High Game”, pero comenzó a incrementar la temperatura, especialmente cerca a los sensores de la cámara. Cuidado con eso.

Los gatillos funcionan en todos los juegos, pero debes configurar su posición en pantalla | Fuente: RPP

El equipo es compatible con los accesorios de enfriamiento | Fuente: RPP

El sonido es similar al del modelo 6S Pro, y casi es una constante cuando un producto está bien trabajado desde las versiones anteriores. En ese caso, el contenido que le metamos a este panel se va a ver bien, con buen detalle y un sistema estéreo de parlantes.

El sensor de huellas es idéntico al del 6S Pro | Fuente: RPP

En el caso de la huella dactilar, se ubica en el mismo sitio y funciona de la misma manera que en la generación anterior. El parche de seguridad que tenemos es de enero de 2022, así que resguardados andamos.

REDMAGIC 7: La carga rápida que esperábamos viene en la caja

He logrado entre 5 horas y 6 horas en uso de pantalla, aunque los juegos drenan demasiado la energía | Fuente: RPP

Afortunadamente, este equipo integra 3 elementos tremendos para una buena vida útil. Primero, contamos con 4500 mAh en un hardware que es capaz de quitarte el 20% de carga en 15 minutos de juego a nivel alto. Segundo, tenemos un sistema de carga de hasta 120 W, lo que nos debería dar carga completa en poco más de 15 minutos. Tercero, y más importante, en la caja tenemos un cargador de 66 W, con lo que garantizamos la carga completa en 32 minutos – tomados a reloj en mano -.

El equipo carga a través del puerto USB-C en 32 minutos | Fuente: RPP

¿Cómo se traduce esto en términos prácticos? Un nivel que nos da entre 5 a 6 horas de SoT, que pueden variar en función de lo que hagamos con el equipo. He tenido momentos en los que la batería mantuvo una reserva de hasta 10% a las 10pm luego de desconectarse a las 5:30 am.

REDMAGIC 7: ¿Vale la pena?

Respecto al modelo del año pasado, no hay tanta diferencia | Fuente: RPP

Si nunca has tenido un teléfono gaming, y buscas algo de buena potencia, este equipo es capaz de entregarlo todo. Sin embargo, no se lo recomendaría a quien quiere renovar un smartphone para todo uso. REDMAGIC sigue cayendo en el error de mantener limitada su experiencia “Android” en búsqueda de un mercado de jugadores que, valgan verdades, también intercalan entre juego, ocio y trabajo.

Este modelo está disponible desde 799 dólares en la web de REDMAGIC | Fuente: RPP

Además, tener un 6S Pro igual de potente y eficiente le da poca ventaja a este equipo. Creo que, al final, uno busca un teléfono para todo el día y que en cada momento sea capaz de responder. Este REDMAGIC tiene casi todo para eso, pero se desvía demasiado de Xiaomi, Samsung, Motorola y otras marcas. No es un teléfono para todos, pero creo que REDMAGIC tampoco está interesado en eso. Iría por él si entiendo que no tendré el mejor teléfono del mercado, sino solo el más potente.

Equipo cedido por Nubia desde el 3 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 799 dólares para nuestro modelo de prueba desde la web de REDMAGIC.