NIUSGEEK pone a prueba al REDMAGIC 8 Pro | Fuente: RPP

Ya hemos dicho que Nubia ha sabido calcular el riesgo de ofrecer un teléfono gaming en Latinoamérica casi sin temor a la competencia. Sin Lenovo, Xiaomi y ASUS al frente, REDMAGIC ha construido una reputación dentro del segmento más exigente, y que prefiere rendimiento por encima de otras condiciones. Con la llegada del nuevo Snapdragon 8 Gen 2, teníamos muchas ganas de probar esta versión 2023. Ahora que hemos convivido con él desde su lanzamiento global, te decimos si vale la pena ir por este modelo.

REDMAGIC 8 PRO: Especificaciones técnicas

NUBIA REDMAGIC 8 PRO DIMENSIONES 164 x 76.4 x 8.9 mm | 228 gramos PANTALLA AMOLED 6.8" 1116 x 2480 120 Hz 1300 nits | CGG 5 OS Android 13 | Redmagic OS 6 CPU Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) GPU | RAM Adreno 740 | | Red Core 2 | 12 o 16GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 o 512 GB | UFS 4.0 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.57", 1.0µm, PDAF CÁMARA UGA 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA SELFIE 16 MP, f/2.0, 1.12µm UDC CONECTIVIDAD 5G | WiFi 7 | BT 5.3 | GPS | NFC | USB-C 3.1 MULTIMEDIA Parlantes estéreo, puerto de audífonos | 32 bits a 348Khz SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla AUTONOMÍA 6000 mAh | 65W carga rápida

Tenemos la versión VOID traslúcida de 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento | Fuente: RPP

REDMAGIC 8 PRO: Un mejor diseño, al fin

Indiscutible. Tras el cambio paulatino a un diseño más recto con el REDMAGIC 7 Pro del 2022, estamos ante una evolución sana en esa dirección. Nos tocó el modelo “VOID” de tapa traslúcida, y que emula lo que podríamos ver bajo el chasis, un viejo hábito de la firma. Esta nueva figura es más monolítica que otras versiones, y endurece un poco más las líneas de generaciones previas.

Perdemos la franja vertical que atraviesa la espalda | Fuente: RPP

Frente al REDMAGIC 7s Pro que reseñamos en 2022, este equipo elimina esa franja de aluminio que cruzaba la espalda del equipo para dejarnos un acabado menos interrumpido. El ducto de ventilación vuelve a los lados, a diferencia del agujero en la tapa trasera de la versión anterior, y el slider para activar el Modo JUEGO cambia de posición a la parte inferior del borde derecho, al lado de uno de los dos triggers virtualizados de hasta 520 hercios en tasa de refresco.

El slider pasa del lado superior izquierdo al lado inferior derecho | Fuente: RPP

Además, REDMAGIC ya nos condicionó al arreglo RGB en la primera edición del año, y este modelo no es la excepción. Contamos con un ventilador teñido en color, mientras que la tira LED se ubica bajo el nombre y los indicadores de los triggers, ocupando el lateral izquierdo en la espalda. El logo ya no respira, pero se ve mucho más exuberante así. Bueno, aun sin certificación IP ni carga inalámbrica. Solo para que lo tengas en cuenta.

La espalda es adornada con una tira LED RGB personalizable y el ventilador RGB | Fuente: RPP

De hecho, REDMAGIC modificó la identidad de sus productos con un diseño más estilizado y agresivo, con un poco más de furia en los ojos del logo y una leve modificación en el tipo de letra del serigrafiado. Hay un modelo mate en negro que, valgan verdades, hubiese escogido para review.

REDMAGIC 8 PRO: sin vuelta aun a los 165 hercios en pantalla

Estamos ante un panel AMOLED con bordes casi simétricos | Fuente: RPP

Es lo que más extrañaos de los modelos previos al 7 Pro, que introdujo la cámara bajo panel y nos dejó una tasa de refresco a 120 hercios. Si nunca usaste 165, seguramente no los vas a echar de menos. Lo bueno es que el panel AMOLED es tremendo en color y luminosidad, además que añade un mejor soporte para la detección de toques a una frecuencia realmente alta: 960 hercios.

Podemos incrementar la tasa de refresco hasta los 120 hercios | Fuente: RPP

Más allá de eso, este panel trabajado en colaboración con BOE ocupa el 93,7% del frontal en el equipo, gracias a la inclusión del sensor delantero bajo pantalla, una segunda generación que incrementa el número de pixeles sobre el lente selfie y que esconde, de mejor manera, este integrado cuando usamos el teléfono a pantalla completa para videos, navegación o juegos.

Sobre la cámara bajo pantalla, aparece un indicador de luminosidad intensa | Fuente: RPP

Lo único que podría observar a este panel, más allá de sus estupendos ángulos de visión y el brillo máximo de 1300 nits bajo luz directa, es – por momentos - su antojadiza forma en manejar el brillo automático. A veces deslumbraba innecesariamente en la penumbra, mientras que fallaba en el boost bajo el sol en contadas oportunidades. Otro tema es la fragilidad de la lámina que cubre la pantalla ante rayones, que padeció en mi bolsillo para convivir con llaves.

REDMAGIC 8 PRO: Software para el gaming es el punto

Tenemos Android 13 corriendo bajo Redmagic OS 6 | Fuente: RPP

Ya hemos hablado con anterioridad acerca de las peculiaridades de Redmagic OS, la capa de personalización de Android que la firma añade a sus dispositivos. Ahora, sobre Android 13, tenemos la misma identidad gráfica de otras versiones y añadidos de personalización para cambiar las condiciones preestablecidas en el Always On DIsplay, los íconos, el fondo de pantalla y hasta el comportamiento de las luces RGB en la tapa trasera. Más allá de eso, seguimos con la misma experiencia y los mismos puntos muertos, como neo AI y sus ítems sin interacción.

Contamos con un acceso directo a personalización | Fuente: RPP

La novedad en la interfaz es la inclusión de “Mora”, una figura que aparece en nuestra navegación y puede interactuar con nosotros a lo largo del día desde la pantalla principal. Puede reaccionar a toques, aparecer en nuestras fotos y ayudarnos con notificaciones sobre el sistema. Está bien para un rato, pero no la usaría todo el día o, al menos, esperaría modificarla con otro tipo de personaje.

'Mora' aparece más como un personaje que como un asistente | Fuente: RPP

La joya de este desarrollo es el Gaming Mode, la suite de juegos dentro de Redmagic OS y que se activa con ese slider rojo. Además de los plugins que ya hemos repasado en otras reseñas, Redmagic añade monitoreo de procesador, optimizador del Adreno de Qualcomm y refuerza una serie de aditivos para “overclockear” el teléfono frente a juegos muy demandantes.

La interfaz de juego cada vez arregla mejor el contenido | Fuente: RPP

Entre las novedades de la suite de juegos destacan el “Game Reminder” para habilitar alarmas específicas de juegos en momentos específicos del día, “Barrage message” para recibir una notificación como cintillo y nada invasiva, y “Fast Stopwatch” que permite un seguimiento dentro de juegos colaborativos para monitorear las herramientas de otros miembros del equipo y su restitución.

REDMAGIC Studio nos permite transmitir la pantalla de nuestro teléfono en la PC | Fuente: RPP

Desde este apartado podemos integrar todo tipo de soluciones y configurar la transmisión a PC de nuestra pantalla, junto con la calidad de grabación y los parámetros que queremos capturar de nuestras partidas. Es, por mucho, la mejor versión de esta suite, además de abrir mucho más rápido que las generaciones previas.

Mora puede tener presencia en todo momento e interactuar con toques en pantalla | Fuente: RPP

Durante nuestro tiempo de prueba, el equipo recibió una actualización de software, pero nos dejó con el parche de seguridad de noviembre de 2022. Preocupa.

REDMAGIC 8 PRO: Rápido para todo no es lo mismo que ser eficiente

Así se exhibe la presencia del procesador Snapdragon 8 Gen 2 | Fuente: RPP

Este 8 Pro cuenta con el poderoso procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, 16GB de RAM, un gestor adicional bautizado como Red Core 2 para aligerar el trabajo del Gen 2 en el manejo del RGB y la respuesta háptica, unidad de almacenamiento UFS 4.0 y un nuevo sistema de enfriamiento ICE con 11 capas para bajar la temperatura. Más no podemos pedir.

El GeekBench arroja un resultado lejano en multicore al número obtenido por NIUSGEEK en la presentación global del Gen 2 en Hawái | Fuente: RPP

Sin embargo, en mis mediciones obtuve medidas irregulares en temas de rendimiento de los diversos núcleos. Por momentos, obtuve más de 1400 puntos en single core usando GeekBench, pero con medidas ligeramente por encima de los 4000 puntos en multi core, un comportamiento inusual en Snapdragon 8 Gen 2.

El REDMAGIC 8 Pro obtiene el más alto score en 3DMark | Fuente: RPP

Más allá de eso, el rendimiento del equipo es descomunal en el uso diario. Creo que los problemas de software suelen ser los que ocasionan que el REDMAGIC 8 Pro sea poderoso, mas no eficiente. He tenido apps que, luego de haber cerrado la multitarea, volvían a aparecer en el carrusel. He tenido momentos en que el sensor de proximidad se activaba en mi mano y no me dejaba usar el teléfono. Son problemas menores, pero que generan fricción en un teléfono de alto rendimiento.

El enfriamiento es realmente efectivo, con la nueva capa ICE de once etapas y complementada por el clásico ventilador de 20 mil revoluciones por minuto que se activa al cargar el equipo, o manualmente en cualquier momento. Esto permite que el procesador pueda dar todo de sí y regular el incremento de calor en el chasis.

VIDEO: Prueba de Ray Tracing con el REDMAGIC 8 Pro y Snapdragon 8 Gen 2 | Fuente: RPP

Para videojuegos, la tecnología RT provista por Qualcomm en el nuevo chipset parece combinar texturas y rastreo de luz para simular los cambios de situación. EN juegos como NFS No Limits, por ejemplo, la cochera muestra RT claro y el gameplay combina varias cosas. Más allá de eso, el juego se luce mucho con este añadido, aunque la inclusión de RT depende del desarrollador del juego, no del fabricante ni de la marca de chips.

VIDEO: Gameplay mostrando RT y texturas de rebite de luz | Fuente: RPP

Otro tema es REDMAGIC Studio, la suite de PC que nos permite conectar el teléfono y usarlo desde periféricos externos. Podemos reflejar la pantalla del smartphone en la PC mediante cable USB o redes inalámbricas, y habilitar el uso de teclado y ratón para interactuar con los juegos y las actividades de Android, como llamadas y mensajes. Es eficiente, pero no llega a los niveles de ajuste de Ready4PC de Motorola, por ejemplo.

Hemos obtenido hasta 448mbps en descarga usando la red 5G de Claro | Fuente: RPP

En asuntos de conectividad, el 5G anduvo sin problemas en este dispositivo y el anclaje a redes WiFi es tremendo, sobre todo con versiones 5 en adelante. En ningún momento tuve desconexión de mis periféricos Bluetooth y tampoco perdí estabilidad en mi navegación con datos.

La multitarea va bien, pero hemos te4nido algunos bugs | Fuente: RPP

Si nos centramos en la multimedia, este equipo es sobresaliente. Para empezar, tener este panel sin interrupciones se agradece, pero también la posibilidad de tener parlantes estéreo compatibles con DTS X y puerto para audífonos. Con esto, sumando el panel AMOLED de 12 hercios, nos deja con una máquina tremenda para visionado de contenido.

El lente UGA, el principal GN5 y el macro en la tapa trasera del REDMAGIC 8 Pro | Fuente: RPP

La inclusión de un sensor GN5 de Samsung en el arreglo de lentes mejora consistentemente la experiencia respecto a modelos anteriores. El proceso computacional generado por el Snapdragon 8 Gen 2 en este caso actúa rápido y con algoritmos de detección que se ajustan a animales, vegetación, cielo y otros parámetros que la IA pueda identificar.

Foto con lente principal y exceso de HDR en el proceso | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal con zoom a 10X | Fuente: RPP

Foto con lente principal con filtro "cyberpunk" | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal con zoom a 10X | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Lo malo es que mantenemos el mismo lente gran angular y macro de generaciones anteriores, y que tampoco reciben el esmerado trabajo en ciencia de color o calidad de imagen. Esto se agudiza de noche, cuando estos complementos no dan la talla. La cámara delantera sigue dando fotos híper procesadas, debido a la necesidad de eliminar los reflejos producidos por poner el senor bajo pantalla.

Foto selfie | Fuente: RPP

Foto selfie | Fuente: RPP

Foto selfie | Fuente: RPP

Foto selfie | Fuente: RPP

En video, la interfaz nos obliga a entrar al apartado PRO para usar el lente grana angular, sin tener la chance de usarla desde el apartado de video para un rápido clip. Eso ya debería cambiar, así como la implementación de los 60 cuadros por segundo con ese lente, al menos en el menú PRO.

El sensor de huellas es muy rápido e integra medidor de ritmo cardíaco | Fuente: RPP

El sensor de huellas óptico mantiene su capacidad de interpretar el ritmo cardiaco del usuario, y el desbloqueo facial ha mejorado respecto a la versión anterior. En líneas generales, es un equipo que requiere mejores ajustes en apartados más cotidianos. Su interfaz de juegos es notable.

REDMAGIC 8 PRO: Una autonomía acorde a la demanda

Mora aparece dormida mientras cargamos el teléfono | Fuente: RPP

Sí, 6000 mAh son algo inusual en la gama alta, pero este REDMAGIC 8 Pro integra esa capacidad en un sistema de dos celdas que, gracias al cargador de 65W que se añade en el mercado internacional, podemos llenar de energía en poco menos de 45 minutos.

Más de siete horas con el Snapdragon 8 Gen 2 | Fuente: RPP

Durante la carga, el sistema de ventilación puede activarse y enfriar la súbita inyección de energía, responsable de incrementar la temperatura del teléfono. Sin embargo, el RM8 Pro no sufre de calor incómodo ni nada de ese estilo.

Bajo el chasis encontramos un sistema doble de celdas | Fuente: RPP

Lo que me sorprende es la capacidad que tenemos para obtener 7 horas de pantalla con 120 hercios y el Snapdragon 8 Gen 2. Parece que, finalmente, Qualcomm encontró el balance ideal de consumo y performance que necesitábamos.

REDMAGIC 8 PRO ¿Vale la pena?

Desde 649 dólares, tendrás la experiencia Snapdragon 8 Gen 2 | Fuente: RPP

Hasta el momento, es la experiencia “Snapdragon 8 gen 2” más económica del segmento móvil en el mundo. Ese argumento podría ayudarte a poner este teléfono en tu bolo. Recuerda que no hay tienda física de REDMAGIC en la región, pero puedes adquirir un modelo desde su web si vives en México, Chile y el Perú.

México, Chile y Perú pueden ordenar desde la web de Redmagic el nuevo equipo y los accesorios | Fuente: RPP

Repito el argumento planteado en otras reseñas que he realizado sobre REDMAGIC: es el teléfono más potente para juegos y rendimiento bruto, pero no vayas por él si buscas las mejores cámaras para redes sociales. Es un gran teléfono y de mucha potencia, pero se centra en un nicho específico que es atraído por el mundo del gaming, no el de la productividad. Ve por él si buscas potencia bruta.

* Equipo cedido por Redmagic Internacional desde el 14 de enero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 649 dólares para la versión Mate de 12GB y 256GB y 799 dólares para la versión VOID de 16GB y 512GB.