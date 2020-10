NIUSGEEK tiene a prueba al POCO X3 NFC | Fuente: RPP

Conforme avanza el año, las compañías comienzan a proponer productos en todos los segmentos de mercado, y la gama media siempre será la más solicitada en el mundo de los teléfonos. Xiaomi ha mostrado varias veces que es capaz de manejar la tendencia y forzar a otras empresas a proponer soluciones más interesantes en un sector de menor costo, y parece que otra vez forzarán al catálogo a replantearse. NIUSGEEK tiene a prueba al POCO X3 NFC, uno de los teléfonos más completos de la categoría.

Estas son las especificaciones del equipo:

Teléfono tatuado y macizo

Estamos ante un equipo de 215 gramos | Fuente: RPP

Ojo al detalle. Aquí nos encontramos con una mole, algo más parecido en agarre y peso muerto al Moto G9 Plus, pero con más actitud en el look. Tenemos un acabado liso en la parte trasera dividido por texturas y, en medio de ellas, el nombre POCO serigrafiado como si fuese D&G. Ojo que no luce mal, pero es gigante el detalle.

En la parte inferior tenemos el puerto para audífonos y el ingreso USB-C | Fuente: RPP

Fuera de la parte cosmética, nos encontramos con un diseño bien armado, aunque se siente un poco más toca la separación entre el borde de aluminio, el panel protegido con Corning Gorilla Glass 5 y la tapa trasera de plástico. Tenemos los botones de volumen y el botón de bloqueo/sensor de huellas al lado derecho, mientras que arriba conviven el emisor de infrarrojos y los micrófonos. En la parte inferior tenemos el puerto USB-C, el agujero para audífonos y uno de los dos parlantes del equipo. Sí, tenemos sonido estéreo, y al lado de ese parlante tenemos un pequeño LED notificador.

En la espalda lleva el logo POCO | Fuente: RPP

Dato adicional: tenemos protección IP53 contra salpicaduras. Xiaomi ha sido clara en afirmar que los teléfonos no necesitan más protección, aunque nunca está de más incluir protección extra en equipos más caros. Diseño sólido, buen agarre y firmeza. Ojo que en la caja tenemos un case de silicona para cuidar más al equipo, pero es mejor ponerle algo más robusto.

No subestimes esta pantalla

Este panel de 450 nits anda muy bien para multimedia | Fuente: RPP

Si bien en la gama media el AMOLED tiene poca presencia y se agradece su inclusión, este IPS no anda mal en absoluto. Aquí quiero acentuar el soporte del equipo con contenido HDR10, los 450 nits de luminosidad y los 120 hercios en tasa de refresco. Sí, 120 hercios.

Aquí se aprecia que el equipo corre a 120FPS | Fuente: RPP

Aquí hay que tomar con pinzas el tema. Sí tenemos 120 hercios en tasa de fresco, pero el equipo a veces no parece manejar a cabalidad esto, sobre todo cuando empezamos a tocar el panel. Parece que se toma un par de segundos en escalar la tasa de refresco para que el usuario experimente la sensación de fluidez, pero los primeros toques son u poco sacudidos. Asumo que un update mejora esto, pero se siente.

La pantalla tiene buena respuesta a toques, aunque cae un poco en el ángulo de visión | Fuente: RPP

Un detalle que sí me impresiona es que se lleva muy bien con la multimedia. He visto las fotos que toma el equipo desde la pantalla, y la optimización del contraste está bien trabajada para el revisado de fotos y videos. Eso sí, los ángulos de visión laterales – sobre todo cuando vemos desde la derecha – no son los mejores, y tiran un poco al rosa la pantalla en 175 grados. A los toques responde bien, y el contenido se verá en FullHD sin inconvenientes.

MIUI 12 a punto

Ya tenemos el nuevo panel de control de MIUI 12 | Fuente: RPP

Aquí la experiencia entre equipos como el Poco F2 Pro y el Redmi Note 9 Pro se igualan con este Poco X3, aunque no tenemos los super temas que los equipos con pantalla AMOLED pueden tener. Android 10 corre sin problemas en esta versión, y los beneficios de esta actualización ya han sido mencionados en la reseña del F2 Pro.

Android 10 y MIUI 12 se ejecutan sin problemas en esta versión | Fuente: RPP

Aquí, el equipo va sin problemas con todo lo que le lances. Los modos oscuros extremos, el nuevo panel de control, el flujo de la multitarea, las herramientas de depuración de información innecesaria. Bueno, también la publicidad intrusiva en ciertas partes de la interfaz, pero esos son otros temas que Xiaomi debe resolver con sus usuarios.

Un combo de cámaras cumplidor

Las cámaras del POCO X3 NFC | Fuente: RPP

Aquí es donde el pleito con el Redmi Note 9 Pro emerge. Tenemos el mismo sensor principal de a.9 de apertura y 64MP efectivos, un mejor detalle para las tomas ultra wide (13MP vs 8MP en el RN9P), el mismo ToF de f/2.4 y un macro con menos detalle (2 (2MP vs 5 en el Redmi).

Foto con lente principal sin retoque | Fuente: RPP

lente principal con iluminación artificial | Fuente: RPP

Lente gran angular con iluminación artificial | Fuente: RPP

Foto con lente principal y luz de día | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con 2x de zoom | Fuente: RPP

Foto con 10x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

Lente gran angular en interiores | Fuente: RPP

Pese a estos altibajos, la experiencia de fotografía es sobresaliente en distintas condiciones. Ha sido un lente muy versátil, y da gusto cómo Xiaomi mejora su modo noche.

Foto nocturna con el gran angular | Fuente: RPP

Lente principal modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto gran angular sin modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Zoom digital 10X | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con 2x de zoom | Fuente: RPP

Modo de larga exposición | Fuente: RPP

Selfie en modo normal con luz de día | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato con luz de día | Fuente: RPP

Selfie en modo noche | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

El lente delantero es bastante cumplidor, y asemeja mucho a lo que vimos con el F2 Pro, pero da más seguridad al no tener un sistema motorizado. La limitación entre los modelos de gama media y el Poco F2 es el procesador 865, y esto también es evidente en video.

Un pequeño avión

Este es el rendimiento del POCO X3 en Geekbench | Fuente: RPP

Hay pocas diferencias entre el 720G y el 732G, así que tenemos un comportamiento similar al del Redmi Note 9 Pro en este apartado. EN temas de juegos y operaciones pesadas, el equipo sabe darse su lugar con veloces pasos entre la multitarea y las apps, sin perder rastro de juegos iniciados, salvo los que excedan la capacidad de las RAM de 6GB.

Podemos ejecutar apps mientras jugamos en un espacio no invasivo | Fuente: RPP

En temas de conectividad, hay un detalle por mencionar. La red ha sido estable, pero casi nunca tuve 4.5G durante mi paso por la ciudad. Parece que hay un tema con la optimización de la banda 28 en el servicio de Claro y este equipo, que no me permite llegar a cuotas altas, pese a que en el F2 Pro es muy frecuente mantenerme en esa velocidad de banda.

Así luce la web de NIUSGEEK en el POCO X3 NFC | Fuente: RPP

En el caso de la multimedia, considera que este equipo tiene parlantes estéreo y que eso puede mejorar considerablemente la experiencia de visionado en YouTube, Netflix o cualquier otra plataforma. Frente al Redmi Note 9 Pro, este X3 tiene soporte para HDR10, y se nota. Además, tenemos radio FM y puerto de audífonos.

Los parlantes estéreo se aprovechan mucho en este tamaño de equipo | Fuente: RPP

El sensor de huellas funciona mejor que en el Redmi Note 9 Pro, y la superficie de contacto es más suave, así que punto a favor. Tenemos reconocimiento facial, pero en tiempos de COVID-19 no es la mejor solución.

En concreto, estamos ante un equipo que escapa un poco de su categoría y apunta a un sector más alto de precios, aunque con concesiones propias de la categoría.

Una autonomía demoledora

Carga de 33 watts en la gama media | Fuente: RPP

Aquí tenemos que ser muy claros. El lado positivo es la eficiente carga veloz del X3 y sus 33 watts para llenar la batería en 65 minutos de 0 a 100. No hay carga inalámbrica, pero este proceso está muy bien implementado.

El almacenamiento es de 128GB y la RAM de 6GB | Fuente: RPP

Ojo que tenemos una pantalla de 120 hercios, y la autonomía aquí se reduce por obvias razones. Sin embargo, no es un descenso dramático frente a otras marcas, pues el POCO X3 cambia la tasa de refresco automáticamente. Eso sí, aun le falta pulir la reacción de la pantalla frente a los toques para el aprovechamiento de los 120 hercios.

No tenemos carga inalámbrica | Fuente: RPP

En mis horas de uso, he mantenido hasta 7 horas de pantalla desde las 6:20 hasta las 8, en que llegaba con 15% - 120 hercios – y 25% - en 60 hercios -.

¿Vale la pena?

EL equipo tiene un precio de salida al mercado peruano de 999 soles en su configuración básica | Fuente: RPP

Sí, y no resulta difícil recomendar un equipo que reúna tantas condiciones con tan poco precio. En este punto, el gran asunto en contra sería el peso del dispositivo o la carencia de un panel AMOLED; pero estamos hablando de detalles menores frente a un smartphone que lo tiene casi todo en una categoría difícil y que, además, entra al mercado con 999 soles – precio definido por promoción al ingresar al mercado y puede variar posteriormente a la publicación de esta reseña –

Es difícil no recomendar un equipo así de bueno y así de barato | Fuente: RPP

No hay otro equipo que pueda hacer frente a esta propuesta, y el equipo que lo haga deberá tener un diferencial muy marcado: una pantalla AMOLED, un mejor set de cámaras, una autonomía considerable y un menor precio. Hasta que llegue, no dudes del X3. Yo no lo hago.

* Equipo cedido por Xiaomi Perú desde el martes 13 de octubre hasta la publicación de esta reseña