Tenemos a prueba al Samsung Galaxy A80 | Fuente: RPP

Le pedimos mucho a la industria, y a veces no calculamos que ya hacen mucho por innovar. Solo pensemos en cuántas variables viables le podemos dar a un pedazo de tecnología rectangular que tiene a todos los ingenieros del mundo móvil en una carrera frenética por un objetivo que cambia cada cierto tiempo.

Entonces ¿hacia dónde gira la industria? ¿Pasa por una satisfacción del usuario, una demostración de poder, o por un camino que la propia carrera establece? Mientras resolvemos eso, NIUSGEEK reseña un teléfono que forma parte de una tendencia en formación, pero que se adelanta en diseño. Tenemos a prueba al Samsung Galaxy A80.

Este equipo fue presentado en Sao Paulo en abril del 2019 | Fuente: RPP

Su diseño desplegado completamente lo alarga mucho más | Fuente: RPP

Diseño único con muchas concesiones

Estamos ante un teléfono realmente grande y pesado, pero de finas curvas y muy bonito. En la línea A, este Galaxy es el más esmerado de la saga en términos de diseño. La tapa trasera exhibe el Corning Gorilla Glass 6 que lo protege en un color negro muy elegante, nada de colores.

En la base se encuentra la bandeja para nano SIM, el puerto USB-C y la bocina | Fuente: RPP

El terminal reduce el uso de botones y la extensión de ellos sobre el lateral. Al lado derecho de la pantalla tenemos un botón de bloqueo, mientras que al otro lado Samsung acomoda los botones de volumen. Nada de botón para Bixby.

Al lado izquierdo del panel se ubican los botones para volumen, mientras que al otro lado descansa el botón de bloqueo | Fuente: RPP

Las concesiones son evidentes cuando nos centramos en el atractivo del A80: la cámara rotatoria y retráctil. Al incluir este mecanismo, parte del borde expone los rieles por los que el sistema se desplaza. Esto no permite una certificación IP.

El desplazamiento del sistema de cámara provoca esta separación lateral | Fuente: RPP

En el borde inferior, el equipo exhibe un puerto USB-C, la bocina y la bandeja para nano SIM, pero que no permite una ampliación de memoria por microSD.

La parte trasera del A80 está protegida con Corning Gorilla Glass 6 | Fuente: RPP

No es un teléfono perfecto en diseño, pero es muy bonito. Eso sí, resbala como ninguno sin el case que trae en la caja. Por cierto, el acabado de ese accesorio es buenísimo.

Gloria a la pantalla

El panel de Samsung es FullHD+ y se extiende casi por todo el frente del equipo | Fuente: RPP

Me recordó al A70 en extensión, pero la supera en amplitud. Sus 6,7 pulgadas llenan los ojos con tremenda intensidad. Este panel está protegido con Corning Gorilla Glass 3 para evitar rayaduras simples, por lo que puedes andar un poco más tranquilo.

La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass 3 | Fuente: RPP

La calidad de color es tremenda, y se lucen en este panel completo. Los bordes son ligeramente anchos, pero se perdona por el efecto inmersivo que logra la pantalla AMOLED. Nada estorba aquí. Incluso el “Always On Display” destaca.

Los bordes superiores se pierde en experiencias multimedia inmersivas | Fuente: RPP

Hay una ligerísima distorsión de color cuando miramos muy del borde, casi a la ridiculez de 179,9 grados. Nada grave ni notorio en uso normal. Al tacto, la pantalla responde sin problemas, pero aun el sensor de huella alojado debajo es más lento que el Mi 9T, por ejemplo.

Incluso con luz natural muy fuerte, la pantalla no pierde brillo o detalle | Fuente: RPP

No tengo quejas de la pantalla en absoluto, y Samsung logra redondear la estética con este glorioso panel.

ONE UI y la cereza encima de todo

Android 9 Pie corre en este equipo, bajo ONE UI | Fuente: RPP

Android 9 corre sin problemas en este equipo, y ONE UI se disfruta con una mano sin reparos. Cambié el launcher a Nova – como siempre – y los gestos para llamar la pestaña de notificaciones van sin problemas.

La multitarea de ONE UI es realmente útil en pantallas tan grandes | Fuente: RPP

Ya hemos visto ONE UI varias veces, y este equipo es parte de esa homologación inteligente de experiencias con Samsung. El software es una sólida base, y Samsung integra todo el arsenal de “Knox” para establecer un mejor nivel de seguridad en el resguardo de tu contenido.

La arra de notificaciones puede ser deslizada hacia abajo con un barrido sobre pantalla | Fuente: RPP

Extraño el reconocimiento facial, sobre todo con ese sensor de huellas poco veloz.

La manzana de la discordia: la cámara

El módulo de cámaras es motorizado, pero también un gran imán de huellas | Fuente: RPP

Aquí es donde tenemos que ir lento y repasar cada condición No estamos ante una cámara cualquiera, y este integrado demanda ir con pausa.

El sistema de lentes integra un sensor ToF | Fuente: RPP

Este setup de lentes se separa de la tapa trasera y gira para ofrecer, en teoría, la misma experiencia en modo selfie y el modo tradicional.

Al activarse, el modulo demora hasta un segundo en subir y voltear | Fuente: RPP

El módulo giratorio incorpora el señor principal de 48MP, un lente gran angular de 8MP y el sensor de profundidad 3D para el video dinámico. Asumo que llevar todo ese hardware provoca que la cámara salga un segundo después de activarla.

Primer plano, poca luz | Fuente: RPP

Gran angular, día nublado, modo principal | Fuente: RPP

Lente de 48 MP día nublado, modo principal | Fuente: RPP

La cámara emerge solo para el uso del modo selfie, pues tampoco tiene un sistema de reconocimiento facial para desbloqueo.

Selfie en lente amplio. Aquí los colores se lavan un poco y la toma es más clara | Fuente: RPP

El "Enfoque dinámico" está presente gracias al sensor ToF | Fuente: RPP

Por un lado, el equipo sí permite el hardware en las selfies, y es el sueño de un creador de contenidos. Contar con un sensor de 48MP y uno de profundidad ayuda a que las tomas tengan gran nivel de detalle cuando la usamos de manera tradicional.

El lente principal permite el ingreso de mucha luz, pero no tiene la apertura variable de la línea S | Fuente: RPP

El lente angular oscurece un poco la imagen, pero en ambientes de mucha luz logra buenos resultados | Fuente: RPP

Foto con modo noche y lente principal en ambiente con poca luz | Fuente: RPP

Foto con modo noche y lente principal en ambiente con poca luz | Fuente: RPP

Toma unas fotos tremendas y de gran detalle, y es aquí en donde el lente se luce cuando lo usamos de manera tradicional.

Poca luz, plano detalle, desenfoque natural por distancia | Fuente: RPP

Ambiente luminoso, distancia focal corta, desenfoque natural | Fuente: RPP

La idea, de acuerdo con Samsung, es que tengamos el mejor hardware disponible para nuestras fotos y videos, sin interesar si son selfies o en la parte trasera. Sin embargo, esta promesa se cumple a medias.

El Modo Selfie para fotos permite el uso del gran angular en 4:3 | Fuente: RPP

Modo Selfie con angular en cuarto con luz artificial | Fuente: RPP

Selfie en modo noche con el lente angular | Fuente: RPP

Los "selfies" grupales son aprovechados con el lente gran angular del A80 | Fuente: RPP

El problema está cuando pasamos los lentes al frente, y aquí Samsung no iguala la experiencia. Tener el mismo hardware no sirve de mucho si no podemos usar el mismo software en ambos lados.

Foto con modo noche y lente principal en ambiente con poca luz | Fuente: RPP

Por ejemplo, el lente angular en foto es mucho más amplio en la parte trasera que en la delantera.

Toma con lente angular en la parte trasera | Fuente: RPP

Misma toma que la anterior, miso lente gran angular pero en modo Selfie. Nota la calidad de los colores y el campo de visión. | Fuente: RPP

El flash LED no se activa, sino que aparece una pantalla luminosa para retratar el rostro con poca luz. Además, el lente no enfoca por zona cuando lo usamos al frente, algo que sí sería útil para creadores de contenido.

Modo noche en ambiente con poca luz | Fuente: RPP

A diferencia del disparo “Gran Angular” en video, perdemos este selector al pasar el lente al frente, y solo temeos el modo STEADY, pero es mucho más recortado que el angular tarsero.

Foto con "Gran Angular" en ambiente con iluminación LED en constante cambio | Fuente: RPP

Selfie con el mismo lente gran angular y mismo esquema de luces | Fuente: RPP

El color, incluso, decae un poco. Suelo alabar la ciencia de color que Samsung aplica a sus combos de lentes, pero en este caso, con el mismo hardware, la calidad debería ser la misma en todo momento.

Gran angular con vidrio empañado | Fuente: RPP

Un integrado como la cámara, que replantea el diseño y se convierte en un poderoso atractivo en todo el equipo, debe ser juzgado en base a la relevancia dentro del concepto. No es solo una cámara, es parte integral de la estrategia. Y creo que es algo que podría mejorarse por software.

La elegancia tiene un tope

Para reproducción multimedia, es un gran dispositivo | Fuente: RPP

No solo es presencia. Este equipo viene empujado por una potencia más que suficiente para cualquier usuario, y sin perder estilo bajo ese chasis. Funciona como supones que funciona un teléfono de 8GB de RAM y una pantalla de ese tamaño.

Para juegos de alta gama, el procesador responde de manera fluida | Fuente: RPP

Las llamadas suenan bien, pero esperaba una mejor calidad en la recepción. El panel completo no deja espacio para una grilla, y debemos poner el odio un poco más abajo del borde, el punto tradicional de pantallas con esta extensión. Eso al inicio puede ser un problema, pero tendrás que acostumbrarte.

El sensor de huellas está alojado bajo el panel frontal | Fuente: RPP

La reproducción musical es óptima, y a veces parece que el mismo equipo se usa como ligera caja de resonancia. El sonido parece viajar por toda la tapa trasera y lograr un pequeño “efecto estéreo” para la música. Es simple proyección de sonido, nada más. Pero suena bien.

La tapa trasera del equipo suele recalentar un poco con tareas que demanden cconectividad | Fuente: RPP

Para juegos, la pantalla solía tener ligeros problemas de toque, pero nada grave. Algo muy parecido a o que vi en el A70, pero nada preocupante. Hay solo 3 detalles que debo mencionar que, creo, podrían mejorar con el tiempo:

La velocidad del sensor de huellas. En ese caso, la tecnología que usa Samsung para el proceso de desbloqueo con el sensor de huellas bajo pantalla está lejos en velocidad y precisión de lo que ofrece Xiaomi en su Mi 9T o OnePlus en el 7 Pro.

La temperatura del equipo. Por momentos, sobre todo cuando tenia tasas altas de transmisión de datos, el equipo calentaba un poco. Ese calor se hacia sentir, pero no al punto de maldecir a un ente superior. Solo me sorprendió que un equipo de estas credenciales no maneje la disipación e calor como en otros modelos de menos vehemencia en su catálogo, como el A70.

La nula capacidad de ampliar el espacio interno. Si bien 128GB puede ser suficiente para cualquier usuario, siempre es bueno saber que podemos tener la opción de extender la capacidad de nuestro teléfono.

Le faltó cariño a la batería

La autonomía del equipo no es tan estable como en otros equipos de la línea | Fuente: RPP

Sus 3700mAh de autonomía podrán ser suficientes con uso promedio, pero no son la mejor medida para un smartphone de esa potencia y tamaño. Por momentos, sentía que la batería drenaba a una velocidad preocupante al usar Facebook o jugar de manera constante.

El A80 llega con un 10% al final del día tras una jornada de 12 o 14 horas, pero ese promedio puede variar | Fuente: RPP

En promedio, el equipo llegaba a casa con un 10% de carga luego de desconectarlo a las 6:20 y regresar al enchufe a las 8 de la noche. Nada mal para el promedio, pero la exigencia podría jugarte mal en ocasiones.

¿Vale la pena?

El A80 se encuentra disponible por 2599 soles en prepago en el Perú | Fuente: RPP

Sí, sin duda. Es un equipo que podría correr solo en una categoría, pero que a veces se tropieza consigo mismo en la cámara. Es un titán para la multimedia, tiene un diseño envidiable y un software realmente optimizado para que el pulgar no sufra.

Da gusto usar el A80 y ver su cámara girar con eficacia. Pero las inconsistencias en el software no me dejan tener aun un equipo realmente balanceado. Espero que el A81 del otro año mejore el sistema, o un update salvador incorpore mis deseos. Igual extrañaré tener esta belleza en el bolsillo.

El A80 destaca por su diseño, pantalla y sistema rotatorio de cámara | Fuente: RPP

* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú